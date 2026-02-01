केंद्रीय बजट से क्या चाहता है देश का मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज; सरकार से ये हैं उम्मीदें

नई दिल्ली: अब से थोड़ी देर में देश का आम बजट पेश होने जा रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंची चुकी हैं. सीतारामन लगातार नौवीं बार संसद में बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री भी हैं. इस बजट से देश में अल्पसंख्यकों को काफी उमीदें हैं. अल्पसंख्यक समाज मानता है कि केंद्र सरकार के मंसूबों से अल्पसंख्यक समुदायों को रोजगार और आत्मनिर्भर बनने के कई मौके मिले हैं. अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के जरिये कई लोगों को आर्थिक सहायता मिली है, जिससे वे खुद का रोजगार शुरू किया है और अपने पैरों पर खड़े हुए हैं. लेकिन इसका दायरा अभी बहुत सिमित है, वो इसमें और ज्यादा फंड की उम्मीद रखते हैं. कुछ लोगों का कहना है कि रोजगार में मुस्लिम समाज पिछड़ रहा है, उन्हें इसमें सरकार की तरफ से किसी विशेष ऐलान की उम्मीद है.

हालांकि, ज़्यादातर लोग अपने लिए कोई विशेष छूट या प्रावधान नहीं चाहते हैं, बल्कि ऐसी योजनाओं की उम्मीद कर रहे हैं, जिनसे सभी वर्गों का फायदा हो.

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत स्कूलों, छात्रावासों, स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक भवनों में सुधार किया गया है,जिससे समाज के कमजोर वर्गों को सीधा फायदा मिला है. महिलाओं से जुड़े मंसूबों ने महिलाओं को आगे बढ़ने का हौसला दिया है. इस योजना के जरिए महिलाओं को नेतृत्व क्षमता, आर्थिक साक्षरता और आत्मविश्वास से जुड़ा प्रशिक्षण मिला है, जिससे वे अपने परिवार और समाज में मजबूत भूमिका निभा रही हैं. इनसब योजनाओं से मुस्लिम समाज का भी फायदा हुआ है. महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अल्पसंख्यक समाज भी चाहता है कि इस बजट में उनके फलाह- ओ - बहबूद पर ध्यान दिया जाए. वो चाहते हैं कि सरकार बजट में ऐसे प्रावधान करे , जिनसे न सिर्फ अल्पसंख्यकों बल्कि मुल्क के हर वर्ग को फायदा मिलेगा और विकास की रफ्तार तेज हो.

हालांकि, इस वर्ग के ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि बजट में अल्पसंख्यक समाज के कल्याण के लिए रकम बढ़ाई जाए, क्यूंकि पिछले कुछ सालों में इस मद में कटौती हुई है. खासकर लोग अल्पसंख्यक समाज की सुरक्षा को लेकर चिंतिति हैं, वो चाहते हैं कि सरकार उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए.

