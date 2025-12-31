अपने ही मुल्क में गैर जैसा सुलूक; कैसा रहा मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए जाता हुआ 2025 का साल?

Muslims in India 2025: साल 2025 मुसलमानों के लिए संघर्ष और असुरक्षा का साल था. मॉब लिंचिंग, बुलडोजर से तोड़फोड़, मस्जिद-मजार विवाद, बांग्लादेश में हिंसा के नतीजे और 'जिहाद' के नाम पर हिंसा और बहिष्कार की घटनाओं ने समुदाय के अंदर डर और भेदभाव की भावनाओं को और गहरा कर दिया. पढ़ें पूरी खबर...
Muslims in India 2025: साल 2025 खत्म होने वाला है. जैसे ही घड़ी में आधी रात होगी, एक नया साल शुरू होगा और जश्न से पूरी दुनिया जगमगा उठेगी. लेकिन इस जश्न के बीच यह जानना बेहद जरूरी हो गया है कि भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए पिछला साल कैसा रहा? क्या यह उम्मीद का साल था या डर का? क्या उन्हें बराबरी का एहसास हुआ, या भेदभाव का दर्द और गहरा हो गया? आइए विस्तार से जानते हैं. दरअसल, मुसलमानों के लिए 2025 सिर्फ एक और कैलेंडर साल नहीं था. यह संघर्ष, चिंता और आत्म-सम्मान की परीक्षा का साल था. कुछ जगहों पर पहचान पर बहस तेज हो गई. नफरत भरी बातें और हिंसक घटनाओं ने कई इलाकों में सामाजिक ताने-बाने को चोट पहुंचाई और कुछ मामलों में कानून-व्यवस्था के नाम पर समुदाय को शक की नजर से देखा गया.
मॉब लिंचिंग केस
साल में 2025 में देश के अलग-अलग हिस्सों से मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग की दर्जनों घटनाएं सामने आईं, जहां भीड़ ने सिर्फ पीड़ितों की पहचान के आधार पर कानून अपने हाथ में ले लिया. बिहार से लेकर ओडिशा तक और कई बीजेपी-शासित राज्यों में निर्दोष मुसलमानों का भीड़ ने कत्ल कर दिया. मुसलमानों की मॉब लिंचिंग चोरी, अफवाहों और धार्मिक नफरत जैसे कई बहानों के तहत की गई. इन घटनाओं में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनमें से कई आरोपियों को जमानत मिल गई.
मदरसों, दरगाहों और मुसलमानों के घर पर बुलडोजर एक्शन
इस साल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश असम और उत्तराखंड सहित कई बीजेपी-शासित राज्यों में कथित अवैध निर्माणों को हटाने के बहाने बुलडोजर से तोड़फोड़ की गई. इस दौरान हजारों मदरसों और दरगाहों को गिरा दिया गया और सैकड़ों मस्जिदों को भी निशाना बनाया गया. बिना किसी नोटिस के ही कई मुसलमानों के घर को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया. उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में, सिर्फ़ उन पर लगाए गए आरोपों की वजह से सैकड़ों मुस्लिम घरों को बुलडोजर से गिरा दिया गया. ये सब तब भी जारी रहा जब देश के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कर्र्वाइयों पर रोक लगा रखी है.
ऐतिहासिक मस्जिदों दरगाह पर हमला
साल 2025 में संभल मस्जिद और देश भर की कई दूसरी मस्जिदों को लेकर विवाद और बढ़ गए. हिंदू संगठनों ने अदालतों में याचिकाएं दायर करके दावा किया कि कई मस्जिदें असल में मंदिर थीं, जिसके बाद कुछ मामलों में ASI सर्वे के आदेश दिए गए. यह विवाद आगरा, अलीगढ़ और यहां तक कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद तक फैल गया. यह विवाद राजस्थान की दुनिया भर में मशहूर अजमेर शरीफ दरगाह तक भी पहुंच गया, जहां यह दावा किया गया कि यह कभी मंदिर था और इसके सर्वे की मांग की गई. बढ़ते विवादों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और निचली अदालतों को मस्जिदों से जुड़े मामलों में कोई नई सुनवाई न करने का आदेश दिया.
जिहाद के नाम पर मुसलमान और इस्लाम की छवि पर चोट
इस साल लव जिहाद, थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, जॉब जिहाद और बिजनेस जिहाद जैसे शब्दों की वजह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा की कई घटनाएं सामने आईं. मुसलमानों के अपराधों को जिहाद का नाम देकर पूरे मुसलमान और इस्लाम की छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई.कई जगहों पर इन आरोपों के आधार पर हमले किए गए. सबसे ज्यादा विवाद लव जिहाद के नाप पर खड़ा किया गया है. मुस्लिम- हिन्दू प्रेम और शादियों पर मुस्लिम युवकों पर हमले किये गए. कोर्ट- कचहरी के अंदर अंतर्धार्मिक जोड़ों की पिटाई की गई.
मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार
हिंदू त्योहारों के दौरान मुसलमानों का बहिष्कार करने की घटनाएं भी देखी गईं. मुस्लिम दुकानदारों को महाकुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों में स्टॉल लगाने से रोका गया और इन पाबंदियों का खुलेआम ऐलान किया गया. उन्हें अपनी दुकान और कारोबार पर मुस्लिम पहचान लिखने के लिए बाध्य किया गया.अलग-अलग राज्यों में मुस्लिम व्यापारियों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार किया गया. खुले मंच से मुस्लिम दुकानदारों से सामान न खरीदने की अपील की गई.
मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार
उत्तर प्रदेश में कई मुस्लिमों के हिन्दू इलाके में घर खरीदने पर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया. लोग धरने पर बैठ गए कि हिन्दू इलाके में मुसलमान घर कैसे खरीद सकता है? कई इलाकों में मुसलमानों से निजी झगड़े की वजह से या उनके घर खरीदने से लोगों ने मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए. उनसे खतरा बताकर उनका सामाजिक बहिष्कार किया.
मुसलमानों का राजनीतिक बहिष्कार
पिछले चुनावों की तरह इस साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भी मुसलमानों का डर दिखाकर हिन्दू वोटों की गोलबंदी की गई. भाजपा ने एक भी मुस्लिम उमीदवार को टिकट नहीं दिया. दूसरे दलों से खड़े मुस्लिम उमीदवारों को हारने के लिए नफरती भाषण दिए गए. वोटर्स से विशेष अपील की गई. उनसे मुसलमानों के घर बुल्डोज़र चलाने का वादा किया गया.
बुर्के और हिजाब पर विवाद
पूरे साल किसी ने किसी प्रदेश में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब को लेकर विवाद पैदा किया गया. कर्णाटक से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश , दिल्ली, राजस्थान और साल के आखिर तक बिहार में भी मुस्लिम डॉक्टर के हिजाब को लेकर विवाद पैदा किया गया. उत्तर प्रदेश में हिजाब और बुर्के के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने रैली निकालकर विरोध और प्रदर्शन तक किया. कई जगहों पर नकाब और हिजाब वाली मुस्लिम लड़कियों को भेदभाव का सामना करना पड़ा.
जय श्री राम और वन्दे मातरम का जबरिया नारा
देशभर में मुसलमानों से वन्दे मातरम और जय श्री राम के जबरन नारे लगवाने के कई मामले सामने आये. ऐसे नारे न लगाने पर उनके साथ मारपीट की गई. उनका हिन्दू इलाकों से बहिष्कार किया गया. उहें देश द्रोही और गद्दार बताया गया. हाल के महीनों में कई भाजपा शासित राज्यों में कश्मीरी मुस्लिम फेरीवालों के साथ उनकी धार्मिक पहचान की वजह से मारपीट की गई. उन्हें आतंकवादी बताया गया.
धर्मांतरण के आरोप में जेल
भाजपा शासित राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए गए हैं. इन कानूनों का मुस्लिम नौजवानों पर बेजा इस्तेमाल किया गया. अंतर्धार्मिक शादियों पर मुस्लिम युवकों के खिलाफ जानबूझकर धर्मांतरण विरोधी कानूनों की धाराएं भी जोड़ी गई ताकि उन्हें ज़मानत न मिले और लम्बे अरसे तक जेल में रखा जा सके. ऐसे सैकड़ों नौजवान हैं जो धर्मांतरण कानून के तहत जेल में बंद हैं, और उनकी ज़मानत नहीं हो रही है. अंतर्धार्मिक प्रेम विवाह को ऐसे प्रचारित किया गया, हर मुस्लिम- हिन्दू प्रेम धर्मांतरण के लिए किया जा रहा हो.ठीक इसके विपरीत मुस्लिम- हिन्दू प्रेम विवाह की सराहना की गई, ऐसे जोड़ों का सम्मान किया गया.
बांग्लादेश हिंसा के बाद मुसमलानों पर हमले तेज
बांग्लादेश में एक छात्र नेता की हत्या के बाद वहां हालात बिगड़ गए और हिंसा भड़क गई. इसी बीच,हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की खबरें सामने आईं, जिसका असर भारत में भी महसूस किया गया.भारत में कुछ हिंदू संगठनों ने इसे बहाना बनाकर मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम हिंसा भड़काई. कई जगहों पर बेगुनाह मुसलमानों पर हमला किया गया.उनका कथित अपराध सिर्फ उनकी धार्मिक पहचान थी. दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में हिन्दू संगठनों ने खुलेआम हथियार बांटे और मुसलमानों पर हमले के लिए लोगों को भड़काया.