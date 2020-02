क्या है बोडो समझौता, जानिए आसान लफ्ज़ों में

नई दिल्ली: बोडो समझौता एक ऐसा समझौता है जिसके तहत असम की कई असकरियत पसंद तंज़ीमें मेन-स्ट्रीम में आ रही हीं. इन तंज़ीमों ने मरकज़ी हूकूमत के साथ समझौता किया है कि अब वो तशद्दुद की राह को तर्क कर मुल्क की तरक्की के रास्ते पर चलेंगी, जिसके बदले में हुकूमत ने कहा कि वो बोडो इलाक़े को ज्यादा खुदमुख्तारी मुहय्या कराएगी.

इस समझौते को बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (bodoland territorial region) या बीटीआर अकॉर्ड (BTR Accord) कहा जा रहा है. बता दें कि इससे पहले भी दो समझौते हो चुके हैं लेकिन इस बार के समझौते को एक बड़ा समझौता बताया जा रहा है.

About 4000 people died in the Bodo movement. This historic agreement will usher in a new dawn of peace, progress and prosperity in the state of Assam.

I congratulate CM @SarbanandSonwal for his pioneering efforts to make North-East the Ashta Lakshmi of PM Modi Ji’s vision. pic.twitter.com/ZoSBmxd3PQ

