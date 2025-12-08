Advertisement
प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात से क्या था औरंगज़ेब का सम्बन्ध; चौंका देगा ये तथ्य

PM Modi Aurangzeb Gujarat Connection: मुगल इतिहास को लेकर चल रही सियासी बहस के बीच TMC विधायक हुमायूं कबीर द्वारा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने के बाद विवाद और बढ़ गया है. इस बीच सोशल मीडिया पर औरंगजेब और प्रधानमंत्री मोदी के बीच तुलना भी सामने आई है, क्योंकि दोनों का जन्म गुजरात में हुआ था और दोनों के राजनीतिक संबंध भी गुजरात से हैं. जानें डिलेट....

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Dec 08, 2025, 05:40 PM IST

प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात से क्या था औरंगज़ेब का सम्बन्ध; चौंका देगा ये तथ्य

PM Modi Aurangzeb Gujarat Connection: मुगल इतिहास और बाबर को लेकर पूरे देश में पहले से ही राजनीतिक तूफान मचा हुआ है, लेकिन इस गरमागरम माहौल में TMC विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करके आग में घी डालने का काम किया है. इन विवादों के बीच अब एक नया सवाल सामने आ रहा है. कहा जा रहा है कि विदेशी हमलावरों के नाम पर भारत में किसी मस्जिद का नाम नहीं होगा. मुगलों की बात करें तो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ़ बाबर को छोड़कर कोई भी मुग़ल शासक विदेशी नहीं था, क्योंकि बाबर के बाद सभी हिंदुस्तान में पैदा हुए थे. खासकर मुगल बादशाह औरंगजेब का सम्बन्ध तो गुजरात से था, जिसे आजकल सबसे क्रूर मुग़ल बादशाह बताया जा रहा है.  

कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स तो औरंगज़ेब से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की समानता ढूंढ रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि औरंगज़ेब की तरह मोदी और भाजपा का भी अगले 50 साल देश पर शासन रहने वाला है, क्यूंकि दोनों की राजनीति गुजरात से शुरू हुई थी, और दोनों एक ही इलाके में पैदा हुए थे. औरंगज़ेब भी धर्म की राजनीति करता था और प्रधानमंत्री भी सियासत में धर्म को महत्व देते हैं.  

कहां पैदा हुए थे औरंगजेब
मुही-उद-दीन मुहम्मद, जिन्हें इतिहास में औरंगज़ेब या आलमगीर के नाम से जाना जाता है, मुगल साम्राज्य के छठे और सबसे लंबे समय तक राज करने वाले मुगल बादशाह थे. उनका जन्म 3 नवंबर, 1618 को गुजरात के दाहोद में हुआ था. वह शाहजहां और मुमताज महल के तीसरे बेटे थे. उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा आगरा किले में अरबी और फारसी में प्राप्त की. कम उम्र से ही राजनीतिक उथल-पुथल देखने के कारण, औरंगज़ेब ने प्रशासन, युद्ध और क्षेत्र विस्तार की रणनीतियों के बारे में सीखा. 1636 में उन्हें दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया, जहां उसने प्रशासनिक क्षमता का परिचय दिया.

औरंगज़ेब के राजनीतिक सफर
बाद में उसे गुजरात, बदख़्शान, मुल्तान और सिंध का प्रभार भी मिला. हालांकि पिता शाहजहां और बड़े भाई दारा शिकोह के प्रति उसकी नाराजगी समय-समय पर उभरती रही. 1657 में शाहजहां की बीमारी के बाद उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हुआ और आखिरकार 1658 में औरंगज़ेब ने शाहजहां को कैद कर दिल्ली की गद्दी संभाल ली. 1659 में उसे औपचारिक रूप से मुगल सम्राट घोषित किया गया.

पीएम नरेंद्र मोदी से कंपेयर
वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के एक छोटे से शहर वडनगर में हुआ था. एक साधारण परिवार में जन्मे मोदी कम उम्र में ही RSS में शामिल हो गए, जिसने उनके राजनीतिक और वैचारिक जीवन को आकार दिया. मोदी ने BJP के संगठन के ज़रिए सक्रिय राजनीति में कदम रखा. उन्होंने लंबे समय तक पार्टी में कई पदों पर काम किया. उनकी राजनीतिक यात्रा में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 2001 में मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया.

राजनीतिक कैरियर की शुरुआत
नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2001 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद 2002, 2007 और 2012 में फिर से चुने गए. मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल 13 साल तक चला, जो गुजरात के इतिहास में सबसे लंबा है. नरेंद्र मोदी पहली बार 2014 के लोकसभा चुनावों में वाराणसी से सांसद चुने गए. BJP की बहुमत से जीत के बाद वे 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री बने और दिल्ली के सत्ता पर काबिज हो गए.  

औरंगज़ेब के निशाने पर तीन राज्य
बाद में 2019 में बीजेपी की शानदार जीत के साथ फिर से नरेंद्र प्रधानमंत्री चुने गए. 2024 में NDA गठबंधन ने केंद्र में फिर से सरकार बनाई और मोदी लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय राजनीति में सर्वोच्च पद पर पहुंचे. इसी सिलसिले में, सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि दोनों ने अपने करियर की शुरुआत गुजरात से की थी. केंदीय मंत्री गिरिराज सिंह बार-बार दावा करते हैं कि मोदी अगले 1947 तक प्रधानमंत्री रहेंगे. औरंगज़ेब को भी पहली बार 1636 में दक्कन का गवर्नर बनाकर भेजा गया था, लेकिन जब औरंगज़ेब ने सत्ता संभाली तो उसके ख़ास निशाने पर बुंदेलखंड, महाराष्ट्र, गुजरात रहा और दक्षिण पर कब्ज़ा करने के लिए वो ज़िन्दगी भर जूझता रहा.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

