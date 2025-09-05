अगर देश में 'हिंदू ग्राम प्रोजेक्ट' हो सकता है तो 'हलाल टाउनशिप' पर क्यों हो रहा हंगामा?
Halal Township Controversy: मुंबई के कर्जत में हलाल टाउनशिप विवाद ने समाजिक बहस छेड़ दी है. एक तरफ कई लोग इसे मुसलमानों की जरूरत मानते हैं, जबकि आलोचक समाज को बांटने वाला कदम बताते हैं. इसकी तुलना बाबा बागेश्वर के हिंदू ग्राम प्रोजेक्ट से हो रही है. आइए जानते हैं दोनों में क्या फर्क है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Sep 05, 2025, 06:47 PM IST

Halal Township vs Hindu Gram: मुंबई के कर्जत इलाके में हलाल टाउनशिप के विज्ञापन ने देशभर में बहस छेड़ दी है. सुकून एम्पायर अपने विज्ञापन में मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित जगह बता रहा है. इस विज्ञापन को लेकर एक तरफ लोग इसे मुसलमानों की समाजिक जरूरत बता रहे हैं, वहीं, दूसरी तरफ आलोचक इसे समाज को बांटने वाला कदम बता रहे हैं. हलाल टाउनशिप विवाद इतना बढ़ गया है कि महाराष्ट्र के मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है. इसी बहस की बीच हलाल टाउनशिप की तुलना बाबा बागेश्वर की हिंदू ग्राम परियोजना से करनी शुरू कर दी है.

दरअसल, हाल के सालों में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि देश भर में हिंदू इलाकों में मुसलमानों को किराए पर फ्लैट या मकान नहीं मिल रहे हैं. पिछले साल सितंबर महीने में उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर में एक मुस्लिम व्यक्ति ने हिंदू मोहल्ले में एक हिंदू का घर खरीद लिया. इससे हिंदू समुदाय नाराज़ हो गया और उन्होंने मुस्लिम परिवार को घर में घुसने तक नहीं दिया. यहां तक की हिंदू समुदाय के लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था. हिंदू समुदाय का दावा था कि यह हिंदू इलाका है. यहां किसी भी मुसलमान को रहने नहीं दिया जाएगा. दावा किया गया कि अगर कोई मुसलमान यहां रहता है, तो उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं. 

गुजरात में क्यों हुआ था बवाल

वहीं, गुजरात के वडोदरा में पिछले साल एक मुस्लिम महिला को फ्लैट आवंटित किया गया था. मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 44 साल की मुस्लिम महिला को फ्लैट दिया गया था. मोटनाथ रेजीडेंसी सोसाइटी में सरकार की ओर से 462 फ्लैट दिए गए थे. मुस्लिम महिला को फ्लैट आवंटित होने के बाद सोसाइटी के हिंदू निवासियों ने विरोध शुरू कर दिया और आवंटन रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी करने लगे. हिंदू समुदाय के लोगों ने दावा किया कि सरकार ने अशांत क्षेत्र अधिनियम पारित किया था. इस कानून का उल्लंघन किया गया है. इस कानून के तहत विभिन्न धर्मों के बीच संपत्ति के लेन-देन के लिए अनुमति और एनओसी जरूरी है. 

यह भी पढ़ें:- Halal Township विवाद पर बिल्डर्स ने दी आधी-अधूरी सफाई, चर्चा से अभी भी दूर है असल मुद्दा

हिंदू समुदाय के लोगों का आरोप है कि अधिकारियों ने नियम तोड़कर भ्रष्टाचार किया और मुस्लिम महिला को फ्लैट दे दिया. वहीं, वडोदरा नगर निगम ने सफाई दी थी कि यह आवंटन 2017 के लॉटरी सिस्टम से हुआ था. वहीं, इन मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए सोशल मीडिया यूज़र्स ने कहा कि सुकून एम्पायर प्रोजेक्ट का समर्थन कर रहा है. ऐसे में आज हम बताने जा रहे हैं कि दोनों योजनाओं में क्या अंतर है और इनकी तुलना क्यों की जा रही है? आइए जानते हैं.

सुकून एम्पायर प्रोजेक्ट क्या है?

मुंबई के पास रायगढ़ ज़िले के कर्जत में एक खास हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है. यह जगह मुंबई से लगभग 65 किलोमीटर दूर है और यहां अपार्टमेंट खरीदने वाले लोग सिर्फ़ एक घंटे में मुंबई पहुंच सकेंगे. बिल्डर का दावा है कि यह प्रोजेक्ट 5 साल में पूरा हो जाएगा और लोगों को 2030 तक अपना घर मिल जाएगा. बुकिंग भी शुरू हो गई है. इस प्रॉजेक्ट का नाम सुकून एम्पायर दिया गया है. 

इसके विज्ञापन में दावा किया गया कि यह एक ऐसा माहौल देगा जहां मुस्लिम परिवार अपने धार्मिक मूल्यों से समझौता किए बिना रह सकेंगे. विज्ञापन में दावा किया गया है कि यहां बच्चों की परवरिश हलाल माहौल में होगी. बुजुर्गों को देखभाल और प्यार मिलेगा. ब्याज मुक्त लेन-देन (इंटरस्ट-फ्री ट्रांजैक्शन) की सुविधा होगी. साथ ही विज्ञापन में कहा गया कि इस प्रोजेक्ट में निवेश सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि परिवार के भविष्य की सुरक्षा का सौदा है.

हिंदू ग्राम की सुकून एम्पायर प्रोजेक्ट से क्यों की जा रही है तुलना

वहीं धीरेंद्र शास्त्री उर्फ ​​बाबा बागेश्वर बाबा ने इसी साल अप्रैल महीने में हिंदुओं के लिए एक विशेष हिंदू ग्राम प्रोजेक्ट का ऐलान किया था. बाबा ने साफ किया था कि यहां सिर्फ हिंदुओं को ही मकान दी जाएगी. 5 अप्रैल को बाबा बागेश्वर ने भूमि पूजन कर इस परियोजना की नींव रखी थी. बाबा का कहना था कि पहले हिंदू ग्राम, फिर जिला और राज्य, उसके बाद हिंदू राष्ट्र का सपना साकार होगा. इस ग्राम की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ हिंदू परिवारों को ही मकान मिलेंगे. गैर-हिंदुओं की एंट्री नहीं होगी. भारी बवाल के बाद बाबा बागेश्वर ने सफाई देते हुए कहा था कि जो व्यक्ति सनातन धर्म, राम और देश के प्रति निष्ठा रखते हैं, उन्हें शामिल किया जाएगा. योजना के तहत 1000 परिवारों को बसाने का लक्ष्य है.

कितने में बेचा जाएगा मकान
बागेश्वर धाम जन सेवा समिति जमीन उपलब्ध कराएगी, जबकि मकान का निर्माण मकान लेने वालों के पैसों से होगा. पहले फेज में लगभग 50 मकान तैयार किए जाएंगे. खरीदारों को 5 लाख रुपये एडवांस देने होंगे, बाकी रकम किस्तों में ली जाएगी. ग्राउंड फ्लोर का मकान 17 लाख, फर्स्ट फ्लोर 16 लाख और सेकेंड फ्लोर 15 लाख रुपये का होगा. बाबा शास्त्री ने यह भी साफ किया कि मकान खरीदे-बेचे नहीं जाएंगे. यह आजीवन उपयोग के लिए होंगे और जरूरत पड़ने पर संस्था के काम में भी इस्तेमाल किए जाएंगे. 

विवाद के बाद बिल्डर्स की सफाई
प्रोजेक्ट पर उठे सवालों के बीच बिल्डर्स ने कहा कि इस पर राजनीति हो रही है. एक बिल्डर ने साफ किया कि हलाल शब्द का गलत अर्थ निकाला जा रहा है. इस्लाम में ब्याज हराम है, इसलिए इस टाउनशिप का मकसद ब्याज मुक्त लेन-देन और इस्लामी सिद्धांतों के मुताबिक सुविधाएं देना है. बिल्डर ने यह भी बताया कि इलाके में 70 फीसद हिंदू और 30 फीसद मुसलमान रहते हैं, और फ्लैट खरीदने वालों में दोनों समुदाय शामिल हैं.

मंत्री ने किया प्रेस कांफ्रेंस
महाराष्ट्र में हलाल टाउनशिप को लेकर बढ़ते विवाद पर अब महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री द्रशेखर बावनकुले ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हलाल प्रोजेक्ट पर अपनी नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि महाराष्ट्र में ऐसा कोई हलाल टाउनशिप नहीं चलेगा. बावनकुले ने सख्त लहजे में कहा, “हम हलाल का हलाल निकालकर बाहर कर देंगे. महाराष्ट्र में किसी भी तरह का धर्म आधारित प्रोजेक्ट नहीं चलने दिया जाएगा.”

