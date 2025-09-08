क्या है PSA कानून जिसपर SC भी जता चुका है नाराज़गी, फिर भी AAP MLA गिरफ्तार?

PSA Act Explained: जम्मू-कश्मीर में AAP के डोडा विधायक मेहराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत गिरफ्तार किया गया है. उन्हें भद्रवाह जिला जेल भेजा गया है. विधायक पर इल्जाम है कि उन्होंने अधिकारियों के साथ बदसलूकी की, युवाओं को भड़काया और राहत कार्यों में रुकावट डाली. पुलिस ने उनके खिलाफ 18 FIR और कई जनशिकायतों का भी जिक्र किया है. अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई जरूरी थी.

मेहराज मलिक PSA के तहत गिरफ्तार होने वाले जम्मू-कश्मीर के पहले विधायक बन गए हैं. इससे पहले इस कानून का इस्तेमाल ज्यादातर अलगाववादी नेताओं, पत्थरबाजों या ऐसे लोगों पर होता रहा है जिन पर कानून-व्यवस्था बिगाड़ने का इल्जाम हो. लेकिन किसी चुने हुए विधायक को पहली बार PSA के तहत गिरफ्तार किया गया है. ऐसे में आज हम बताने जा रहे हैं कि PSA एक्ट क्या है और यह कानून कब और किसने लाया.

क्या है PSA?

PSA यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जम्मू-कश्मीर का विशेष कानून है. इस एक्ट को 1978 में तत्कालीन सीएम शेख अब्दुल्ला की सरकार लेकर आई थी. यह कानून शुरू में अवैध वनों की कटाई और तस्करी को रोकने के लिए लागू किया गया था. बाद में इसका इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के मामलों में भी होने लगा.

PSA के तहत दो साल तक जेल में रखा जा सकता है

PSA के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है. सामान्य मामलों में हिरासत की अवधि 3 महीने से 12 महीने तक हो सकती है. गिरफ्तारी का कारण फौरन बताना अनिवार्य नहीं है, जिससे प्रशासन को व्यापक शक्तियां मिलती हैं.

क्यों विवादित है PSA?

पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) को अक्सर ‘ड्रैकॉनियन लॉ’ कहा जाता है क्योंकि यह बिना मुकदमे के किसी को लंबे समय तक जेल में रखने की इजाजत देता है. मानवाधिकार संगठनों और सुप्रीम कोर्ट ने इसके दुरुपयोग पर चिंता जताई है. आरोप है कि इसका इस्तेमाल कई बार राजनीतिक विरोधियों और असहमति की आवाज़ों को दबाने के लिए किया गया.