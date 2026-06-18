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क्या होता है नरसंहार का आठवां चरण? इल्हान उमर ने भारत पर लगाया बड़ा आरोप, जानें पूरा मामला

Ilhan Omar on Indian Muslims: अमेरिकी सांसद इल्हान उमर ने एक कार्यक्रम में दावा किया कि भारत नरसंहार के आठवें चरण में पहुंच चुका है. उन्होंने ग्रेगरी स्टैंटन की 'जीनोसाइड वॉच' थ्योरी का हवाला दिया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 18, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:49 AM IST
क्या होता है नरसंहार का आठवां चरण? इल्हान उमर ने भारत पर लगाया बड़ा आरोप, जानें पूरा मामला

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

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