/क्या होता है नरसंहार का आठवां चरण? इल्हान उमर ने भारत पर लगाया बड़ा आरोप, जानें पूरा मामला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 7 जून को आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने किया था. कार्यक्रम से जुड़े वीडियो हाल ही में सामने आए हैं, जिनमें अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद इल्हान उमर भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता जताती दिखाई दे रही हैं. उन्होंने कहा कि भारत के बारे में आने वाली रिपोर्टों के मुताबिक देश नरसंहार के आठवें चरण में पहुंच गया है और यह स्थिति लगातार सामान्य होती जा रही है. अमेरिकी सांसद इल्हान उमर ने भाषण देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, “हमारे लिए अलार्म बजाना जारी रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह सिर्फ मोदी प्रशासन नहीं है जो भारत में ये सब करवा रही है, बल्कि यह अब व्यवस्थागत तरीके से हो रहा है और सामाज का हिस्सा बनता जा रहा है."