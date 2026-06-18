/क्या होता है नरसंहार का आठवां चरण? इल्हान उमर ने भारत पर लगाया बड़ा आरोप, जानें पूरा मामला

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Ilhan Omar on Genocide: भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए पहचानी जाने वाली अमेरिकी सांसद इल्हान उमर ने एक और हमला किया है. उन्होंने दावा किया है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत तेजी से फैल रही है. अमेरिका में मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने दावा किया कि भारत कथित तौर पर "नरसंहार के आठवें चरण" तक पहुंच चुका है. लेकिन, उन्होंने अपने इस आरोप के समर्थन में कोई आधिकारिक आंकड़ा या ठोस प्रमाण पेश नहीं किया.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 7 जून को आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने किया था. कार्यक्रम से जुड़े वीडियो हाल ही में सामने आए हैं, जिनमें अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद इल्हान उमर भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता जताती दिखाई दे रही हैं. उन्होंने कहा कि भारत के बारे में आने वाली रिपोर्टों के मुताबिक देश नरसंहार के आठवें चरण में पहुंच गया है और यह स्थिति लगातार सामान्य होती जा रही है. अमेरिकी सांसद इल्हान उमर ने भाषण देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, “हमारे लिए अलार्म बजाना जारी रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह सिर्फ मोदी प्रशासन नहीं है जो भारत में ये सब करवा रही है, बल्कि यह अब व्यवस्थागत तरीके से हो रहा है और सामाज का हिस्सा बनता जा रहा है."
नरसंहार के ‘आठवें चरण’ का क्या है अर्थ?
ग्रेगरी एच. स्टैंटन की थ्योरी के मुताबिक, नरसंहार अचानक नहीं होता, बल्कि कई चरणों में आगे बढ़ता है. उन्होंने इसके 10 चरण बताए हैं. इल्हान उमर जिस "आठवें चरण" की बात कर रही थीं, उसे "उत्पीड़न" कहा जाता है. इस चरण में किसी खास समुदाय या अल्पसंख्यक समूह को निशाना बनाया जाता है. उनके अधिकार सीमित किए जा सकते हैं, संपत्ति छीनी जा सकती है, लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है और उन्हें भोजन, पानी, इलाज जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित किया जा सकता है. यह थ्योरी संभावित नरसंहार के संकेतों को समझाने के लिए बनाई गई है.
उन्होंने पहले भी दिए हैं विवादित बयान
गौरतलब है कि अमेरिकी सांसद इल्हान उमर ने पहले भी भारत के बारे में विवादित बयान दिए हैं, जिनकी आलोचना हुई है. यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति को भी उनके बयानों से असहजता महसूस हुई है. हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा के दौरान एक पत्रकार ने भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में पूछा. इसके जवाब में विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने कहा कि आजादी के समय भारत में अल्पसंख्यक आबादी लगभग 11 फीसद थी और तब से यह बढ़कर 20 फीसद से अधिक हो गई है. उन्होंने तर्क दिया कि अगर किसी देश में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवस्थित भेदभाव हो रहा होता, तो उनकी आबादी इस तरह नहीं बढ़ती.