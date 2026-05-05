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'लोग क्या कहेंगे' अगर आप भी इस पचड़े में फंसते हैं, तो आप सच्चे मुसलमान नहीं हैं!

What will people say; मानव सामान में 'लोग क्या कहेंगे' एक बेहद पॉपुलर जुमला है, जिसका डर हर किसी को होता है. ये किसी आदमी के फैसले को प्रभावित करने के साथ ही उसके व्यक्तित्व और अध्यात्मिक विकास को भी प्रभावित करता है. इस्लामी नज़रिए के मुताबिक, क्या सही है, क्या गलत है, इसका साफ़- साफ़ उल्लेख कर दिया गया है, और हर काम अल्लाह की रजा के लिए करने को कहा गया है, आदमी इस सीन में कहीं नहीं है. इस्लामिल स्कॉलर मुहम्मद उस्मान एडवोकेट अज़हरी बता रहे हैं,'लोग क्या कहेंगे' नजरिये का नुक्सान. 

Written By  Muhammad Osman Azhari |Last Updated: May 05, 2026, 10:27 PM IST

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'लोग क्या कहेंगे' अगर आप भी इस पचड़े में फंसते हैं, तो आप सच्चे मुसलमान नहीं हैं!

 इंसानी मुआशरे में 'लोग क्या कहेंगे' एक प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक जुमला है. यह किसी इंसान के अख़लाक़, फैसले और प्राथमिकताओं को गहराई से मुतासिर करता है. कई बार यह सोच इंसान को सामाजिक मानकों के मुताबिक बनाए रखने में मददगार होती है, लेकिन अक्सर यही विचार सही और ज़रूरी कामों में रुकावट भी बन जाता है. इस मौजूं को समझने के लिए भावनात्मक नहीं, बल्कि तथ्यात्मक और सिद्धांत-आधारित नजरिया ज़रूरी है.

   सबसे पहले यह समझना होगा कि लोग कौन हैं? समाज अलग-अलग आदमियों का समूह है, जिनकी सोच, मान्यताएँ और अपेक्षाएँ मुख्तलिफ होती हैं. यही वजह है कि किसी एक काम पर समाज की प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं होती है. कुछ लोग हिमायत करते हैं, तो कुछ आलोचना करते हैं. इस तरह 'लोगों की राय' एक स्थिर और विश्वसनीय मानदंड नहीं हो सकती है. अगर कोई इन्सान अपने फैसले सिर्फ सामाजिक प्रतिक्रिया की बुनियाद पर लेने लगे, तो वह लगातार अस्थिरता की हालत में रहेगा. 

    इस्लामी नजरिया इस विषय में एक स्पष्ट और सुसंगत मानक देता है. इस्लाम में सही और ग़लत का निर्धारण सामाजिक स्वीकृति से नहीं, बल्कि अल्लाह की हिदायत से होता है. क़ुरआन और सुन्नत में बार-बार यह बात साफ़ कर दी गई है कि इंसान की असली जिम्मेदारी उसके इरादे (नीयत) और उसके कर्म (अमल) से तय होती है, न कि इस बात से कि समाज उसके बारे में क्या सोचता है?  Prophet Muhammad की ज़िन्दगी में भी यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है. उन्होंने सत्य को प्राथमिकता दी, चाहे उसके लिए सामाजिक विरोध ही क्यों न सहना पड़े.

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    व्यावहारिक जीवन में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ 'लोग क्या कहेंगे' की चिंता व्यक्ति को सही कार्यों से रोकती है.  मिसाल के तौर पर, इल्म हासिल करना, चाहे वह धार्मिक हो या दुनियावी, कभी-कभी सामाजिक संकोच के कारण टाल दिया जाता है. इसी तरह, छोटी-छोटी नेकियाँ, जैसे नियमित इबादत या सुन्नत पर अमल, भी लोगों की प्रतिक्रिया के डर से प्रभावित हो सकती हैं. जबकि तथ्य यह है कि ज्ञान व्यक्ति को अज्ञानता से बाहर निकालता है, और छोटी नेकियाँ भी दीर्घकालिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं.

   आर्थिक और सामाजिक जीवन में भी यह दबाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है. हलाल रोज़ी कमाना, सादगी अपनाना, या सामाजिक स्तर से नीचे माने जाने वाले लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना-ये सभी ऐसे काम हैं जिन्हें कभी-कभी समाज कम महत्व देता है. लेकिन इस्लामी सिद्धांत इन कार्यों को उच्च नैतिक मूल्य प्रदान करते हैं. गरीबों के साथ सम्मानजनक व्यवहार, उनके निमंत्रण को स्वीकार करना, और रिश्तों को आर्थिक स्थिति के आधार पर न आँकना-ये सभी आचरण सामाजिक समानता और न्याय को मजबूत करते हैं.

   इसी तरह, इंसानियत और सेवा के क्षेत्र में भी “लोग क्या कहेंगे” एक बाधा बन सकता है. वृद्ध माता-पिता की सेवा, जरूरतमंद की सहायता, या सड़क पर घायल व्यक्ति की मदद करना-ये ऐसे काम हैं जिनमें किसी प्रकार की सामाजिक स्वीकृति की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. ये काम मानवीय संवेदनशीलता के मूल संकेतक हैं. किसी का दर्द कम करना सिर्फ एक नैतिक कर्तव्य ही नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिरता के लिए भी ज़रूरी है. 

  अख़्लाक और नरमी के मैदान में भी यह समस्या दिखाई देती है. अपनी कमी स्वीकार करना, सलाह लेना, या पहल करके अभिवादन करना, ये सभी सकारात्मक गुण हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति इन्हें अपनाने में हिचकिचाता है. इसकी वजह ये डर होता है कि लोग उसे कमज़ोर या अज्ञानी समझेंगे, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है- विनम्रता व्यक्ति की परिपक्वता और आत्मविश्वास का संकेत होती है.

   सच और इंसाफ़ के मामलों में 'लोग क्या कहेंगे' का असर सबसे ज़्यादा नुक़सानदेह होता है. सच्ची गवाही देना, गलती स्वीकार करना, या किसी को माफ करना-ये सभी उच्च नैतिक साहस की मांग करते हैं.  अगर व्यक्ति सिर्फ सामाजिक प्रतिक्रिया के डर से इन कार्यों से बचता है, तो वह न सिर्फ अपने नैतिक कर्तव्यों से पीछे हटता है, बल्कि समाज में अन्याय को भी बढ़ावा देता है. 

   कुनबे और समाज के स्तर पर रिश्तों को बनाए रखना भी एक ख़ास मैदान है. रिश्तेदारों को मनाना, बच्चों को सही दिशा देना, और सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारियों में भाग लेना, ये सभी कार्य समाज को मजबूत बनाते हैं. इसी तरह, पड़ोसियों के अधिकारों का ध्यान रखना और अपने काम खुद करना, आत्मनिर्भरता और सामाजिक संतुलन दोनों को बढ़ावा देता है. 

    अब सवाल यह है कि “लोग क्या कहेंगे” की वजह से रुकना क्यों तर्कसंगत नहीं है?  पहला तथ्य यह है कि लोग हर स्थिति में कुछ न कुछ कहेंगे- चाहे व्यक्ति अच्छा कार्य करे या न करे. दूसरा, सामाजिक राय का कोई प्रत्यक्ष जवाबदेही तंत्र नहीं होता; व्यक्ति अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार होता है. तीसरा, इतिहास और धार्मिक परंपराओं में यह साफ़ है कि सत्य का पालन अक्सर प्रारंभ में सामाजिक विरोध का कारण बनता है, लेकिन दीर्घकाल में वही सही सिद्ध होता है.

   हालाँकि, इसका यह मतलब नहीं है कि समाज को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया जाए. इस्लाम सामाजिक शिष्टाचार और संतुलन को महत्व देता है. जहाँ सामाजिक मानदंड नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप हों, वहाँ उनका पालन करना चाहिए. लेकिन जहाँ वे सत्य और न्याय के विरुद्ध हों, वहाँ उन्हें प्राथमिकता नहीं दी जा सकती.

   नतीजा, यह कहा जा सकता है कि “लोग क्या कहेंगे” एक वास्तविक लेकिन सीमित महत्व वाला कारक है. इसे किसी फैसले का आधार बनाना इंसान की स्वतंत्रता और नैतिक स्पष्टता को कमजोर करता है. सही नजरिया यह है कि इंसान अपने कार्यों का मूल्यांकन स्पष्ट सिद्धांतों, सही ज्ञान और शुद्ध नीयत के आधार पर करे. जब यह संतुलन स्थापित हो जाता है, तो सामाजिक दबाव का प्रभाव स्वतः कम हो जाता है और व्यक्ति अधिक स्थिर, आत्मविश्वासी और नैतिक रूप से सुदृढ़ बनता है. 

इसे भी पढ़ें: सोशल मीडिया और मुसलमान: लाइक और शेयर के लिए झूठ और प्रोपगैंडा से रहें दूर

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Muhammad Osman Azhari

मुहम्मद उस्मान अज़हरी पेशे से एक वकील, और प्रसिद्ध मुस्लिम स्कॉलर हैं, जो देश के कानून और संविधान की रोशनी में मुस्लिम समाज के सियासी, समाजी, शैक्षणिक और आर्थिक मसलों के साथ-साथ इस्लाम के बारे में ...और पढ़ें

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