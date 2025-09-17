जब Muhammad (स.अ) से यहूदी आलिमों ने पूछे तीन मुश्किल सवाल, नबूवत का लिया था टेस्ट
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2925339
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

जब Muhammad (स.अ) से यहूदी आलिमों ने पूछे तीन मुश्किल सवाल, नबूवत का लिया था टेस्ट

Biography of Prophet Muhammad: पैगंबर मोहम्मद (स.अ) को मक्का वालों  ने काफी परेशान किया. एक बार तो दो लोग यहूदी आलिमों से ऐसे तीन सवाल ले आए जिनका उस वक्त जवाब देने नामुमकिन था. ये एक तरह से आपकी नबूवत का टेस्ट लेने जैसा था.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 17, 2025, 09:49 AM IST

Trending Photos

जब Muhammad (स.अ) से यहूदी आलिमों ने पूछे तीन मुश्किल सवाल, नबूवत का लिया था टेस्ट

Biography of Prophet Muhammad: पैगंबर मोहम्मद (स.अ) पर वही आने के बाद मक्का वालों ने उन्हें काफी परेशान किया. तरह-तरह के टेस्ट लिए और यह जानने की कोशिश की क्या वह सही में अल्लाह के नबी हैं. इनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनका आपसे सवाल करना या इम्तिहान लेना केवल परेशान करने के लिए था. जिनमें से एक नज्र नाम का एक शख्स था, जो अलग-अलग शहरों में घूम चुका था और कहता था कि जो बातें मोहम्मद (स.अ) करते हैं वह तो मैं भी कर सकता हूं. ऐसा करके वह लोगों को बहकाता रहता था.

मुहम्मद (स.अ) लिया टेस्ट

एक रोज़ की बात है नज्र और उक़्बा नाम के शख्स ने फैसला किया कि क्यों न यहूदी आलिमों के पास जाया जाए. क्योंकि उनके पास सभी नबियों की जानकारी है, और खुदा की किताब भी है. दोनों यहूदी आलिमों के पास पहुंचे और बताया कि एक मुहम्मद नाम का शख्स खुद को खुदा का पैगंबर बताता है. जिस पर यहूदी आलिमों ने वह तीन मुश्किल सवाल बताए, जो किसी नबी को ही उस वक्त मालूम हो सकते थे.

क्या थे वह तीन सवाल?

पहला सवाल: पिछले ज़माने में कुछ जवान थे जिनकी दास्तां बड़ी अजीबो गरीब थी.

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरा सवाल: वह कौनसा आदमी है जिसने ज़मीन का चप्पा-चप्पा छान मारा है?

तीसरा सवाल: आप कुरान लाते कहां से हैं?

यहूदी आलिमों ने कहा कि अगर वह इन तीनों सवालों के सही जवाब देते हैं, तो समझ लेना वह सच्चे नबी हैं. दोनों लौटकर मक्का आए और आप (स.अ) वह सवाल किए. आपने कुछ वक्त मांगा. इसके बाद आप पर वही आई और अल्लाह ने सारे सवालों के जवाब सामने रख दिए.

मक्का वालों को दिए जवाब

पहले सवाल का जवाब सूरह कहफ में है. जिसमें अल्लाह ने उन ईमानदार नौजवानों का जिक्र किया है, जो उस वक्त के गुमराह हुक्मरानों से बचने और तौहीद की हिफाज़त के लिए अपने शहर को छोड़ दिया और एक गुफ़ा में पनाह ली. अल्लाह ने उन्हें सैकड़ों सालों तक सुला दिया और फिर उठाया, ताकि लोगों के लिए अल्लाह की कुदरत की निशानी बन जाएं.

यह भी पढ़ें: वह कौन पहला शख्स था जिसने पैगंबर मोहम्मद (स.) के साथ सबसे पहले पढ़ी थी नमाज?

दूसरे सवाल के जवाब अल्लाह ने ज़ुल-करनैन को बताया, जिनका जिक्र भी सूरह कहफ में मिलता है. तीसरे सवाल के जवाब में अल्लाह ने फरमाया कि इन्हें बोल दो कि ये 'वही' मेरे रब के हुक्म से आती है. लेकिन तुम लोग इंसानी और आसमानी बातों में फर्क नहीं कर पाते हो और यह शक करते हो कि यह इंसानी बात ही है. वजह यह है कि तुम इल्म से काफी दूर हो.

नबी ने दिए जवाब

प्यारे नबी मुशरिकों के पास आए और उन्हें तीनों सवालों के जवाब बताए. लेकिन इन लोगों के दिन सख्त हो चुके थे, जो बिलकुल भी नर्म नहीं हुए. आप (स.अ) के जवाब जानने के बाद ये लोग हठधर्मी पर उतर आए और नज्र बोलने लगा कि मुहम्मद जैसी बात मैं तुम्हें अभी सुनाता हूं. वहीं दूसरे शख्स ने कहा कि इस कुरान को सुनो ही मत, ये तो पागलों की बकवास है.

यह भी पढ़ें: Prophet Muhammad (S.W) की वे 10 तालिमात, जो आज भूल चुके हैं मुसलमान

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Prophet Muhammadmuslim newsBiography of Prophet Muhammad

Trending news

Prophet Muhammad
जब Muhammad (स.अ) से यहूदी आलिमों ने पूछे तीन मुश्किल सवाल, नबूवत का लिया था टेस्ट
SC
SC के WAQF ACT पर आदेश ने ओवैसी की बढ़ाई फिक्र! कोर्ट से की बड़ी अपील
EU sanctions Israel
EU की इस कार्रवाई से कंगाल हो जाएगा इजरायल,गज़ा में जंग खत्म करने के लिए उठाए गए कदम
gaza
Gaza में हालात संजीदा; शहर में 10 हज़ार से ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार
Houthi Missile Attack Jerusalem
हूती संगठन ने इजरायली हमले का लिया बदला, यरुशलम पर दागी मिसाइलें; मचा हड़कंप
Aurangzeb
हिन्दू VC ने औरंगज़ेब को आखिर क्यों बताया कुशल शासक;इतिहास पर नहीं चलता किसी का ज़ोर
Abu Azmi on Swami Ramabhadracharya
वेस्ट यूपी पर रामभद्राचार्य के बयान से भड़के अबू आजमी, सख्त कार्रवाई की मांग
Israel Yemen Attack
इजरायली हमले से दहला यमन, IDF ने हूती संगठन को बनाया निशाना; होदेदा पोर्ट हुआ तबाह
Kanpur News
पैगंबर से प्यार में भी UP सरकार को दिख रहा 'लव जिहाद'; 20 मुसलमानों पर FIR, ओवैसी..
Supreme Court on Anti Conversion Laws
'लव जिहाद' के फर्जी आरोप में सैकड़ों मुस्लिम जेल में; SC ने राज्यों से मांगा हिसाब
;