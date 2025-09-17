जब Muhammad (स.अ) से यहूदी आलिमों ने पूछे तीन मुश्किल सवाल, नबूवत का लिया था टेस्ट

Biography of Prophet Muhammad: पैगंबर मोहम्मद (स.अ) पर वही आने के बाद मक्का वालों ने उन्हें काफी परेशान किया. तरह-तरह के टेस्ट लिए और यह जानने की कोशिश की क्या वह सही में अल्लाह के नबी हैं. इनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनका आपसे सवाल करना या इम्तिहान लेना केवल परेशान करने के लिए था. जिनमें से एक नज्र नाम का एक शख्स था, जो अलग-अलग शहरों में घूम चुका था और कहता था कि जो बातें मोहम्मद (स.अ) करते हैं वह तो मैं भी कर सकता हूं. ऐसा करके वह लोगों को बहकाता रहता था.

मुहम्मद (स.अ) लिया टेस्ट

एक रोज़ की बात है नज्र और उक़्बा नाम के शख्स ने फैसला किया कि क्यों न यहूदी आलिमों के पास जाया जाए. क्योंकि उनके पास सभी नबियों की जानकारी है, और खुदा की किताब भी है. दोनों यहूदी आलिमों के पास पहुंचे और बताया कि एक मुहम्मद नाम का शख्स खुद को खुदा का पैगंबर बताता है. जिस पर यहूदी आलिमों ने वह तीन मुश्किल सवाल बताए, जो किसी नबी को ही उस वक्त मालूम हो सकते थे.

क्या थे वह तीन सवाल?

पहला सवाल: पिछले ज़माने में कुछ जवान थे जिनकी दास्तां बड़ी अजीबो गरीब थी.

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरा सवाल: वह कौनसा आदमी है जिसने ज़मीन का चप्पा-चप्पा छान मारा है?

तीसरा सवाल: आप कुरान लाते कहां से हैं?

यहूदी आलिमों ने कहा कि अगर वह इन तीनों सवालों के सही जवाब देते हैं, तो समझ लेना वह सच्चे नबी हैं. दोनों लौटकर मक्का आए और आप (स.अ) वह सवाल किए. आपने कुछ वक्त मांगा. इसके बाद आप पर वही आई और अल्लाह ने सारे सवालों के जवाब सामने रख दिए.

मक्का वालों को दिए जवाब

पहले सवाल का जवाब सूरह कहफ में है. जिसमें अल्लाह ने उन ईमानदार नौजवानों का जिक्र किया है, जो उस वक्त के गुमराह हुक्मरानों से बचने और तौहीद की हिफाज़त के लिए अपने शहर को छोड़ दिया और एक गुफ़ा में पनाह ली. अल्लाह ने उन्हें सैकड़ों सालों तक सुला दिया और फिर उठाया, ताकि लोगों के लिए अल्लाह की कुदरत की निशानी बन जाएं.

यह भी पढ़ें: वह कौन पहला शख्स था जिसने पैगंबर मोहम्मद (स.) के साथ सबसे पहले पढ़ी थी नमाज?

दूसरे सवाल के जवाब अल्लाह ने ज़ुल-करनैन को बताया, जिनका जिक्र भी सूरह कहफ में मिलता है. तीसरे सवाल के जवाब में अल्लाह ने फरमाया कि इन्हें बोल दो कि ये 'वही' मेरे रब के हुक्म से आती है. लेकिन तुम लोग इंसानी और आसमानी बातों में फर्क नहीं कर पाते हो और यह शक करते हो कि यह इंसानी बात ही है. वजह यह है कि तुम इल्म से काफी दूर हो.

नबी ने दिए जवाब

प्यारे नबी मुशरिकों के पास आए और उन्हें तीनों सवालों के जवाब बताए. लेकिन इन लोगों के दिन सख्त हो चुके थे, जो बिलकुल भी नर्म नहीं हुए. आप (स.अ) के जवाब जानने के बाद ये लोग हठधर्मी पर उतर आए और नज्र बोलने लगा कि मुहम्मद जैसी बात मैं तुम्हें अभी सुनाता हूं. वहीं दूसरे शख्स ने कहा कि इस कुरान को सुनो ही मत, ये तो पागलों की बकवास है.

यह भी पढ़ें: Prophet Muhammad (S.W) की वे 10 तालिमात, जो आज भूल चुके हैं मुसलमान