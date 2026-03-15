Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3142106
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंरमजान में कब दिया जाता है ज़कात और फितरा? कुरान-हदीस से जानिए दोनों में बड़ा फर्क

रमजान में कब दिया जाता है ज़कात और फितरा? कुरान-हदीस से जानिए दोनों में बड़ा फर्क

Difference Between Sadaqah and Fitrah: रमजान के महीने में मुसलमान जरूरतमंदों की मदद के लिए ज़कात और फितरा देते हैं. ज़कात इस्लाम के पांच स्तंभों में से एक है और यह साल में एक बार निसाब से ज्यादा संपत्ति पर 2.5 फीसदी दी जाती है. वहीं फितरा ईद-उल-फितर से पहले दिया जाता है, ताकि गरीब लोग भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 15, 2026, 11:04 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक एआई तस्वीर
प्रतीकात्मक एआई तस्वीर

Sadaqah and Fitrah In Islam: रमजान का महीना इबादत, सब्र और इंसानियत का पैगाम लेकर आता है. इस महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं, नमाज़ और तिलावत करते हैं और जरूरतमंदों की मदद के लिए अपने माल में से हिस्सा निकालते हैं. इसी सिलसिले में दो अहम इबादतें सामने आती हैं- ज़कात और फितरा. आम तौर पर लोग दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इस्लामी तालीम के मुताबिक इन दोनों के मकसद, समय और नियम अलग-अलग हैं. कुरान और हदीस में भी इनका अलग-अलग जिक्र मिलता है.

ज़कात- इस्लाम का एक अहम स्तंभ
ज़कात इस्लाम के पांच बुनियादी स्तंभों में से एक है. इसका मकसद समाज में आर्थिक संतुलन कायम करना और गरीबों व जरूरतमंदों की मदद करना है. कुरान में कई जगह मुसलमानों को नमाज़ के साथ ज़कात देने का हुक्म दिया गया है. कुरान में सूरह अल-बकरा 2:43 में कहा गया है, "नमाज़ कायम करो और ज़कात अदा करो." 

कुरान में एक और जगह अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, "उनके माल में मांगने वाले और महरूम का भी हक होता है." (सूरह अज़-ज़ारियात 51:19). इस्लामी कानून के मुताबिक, जिस मुसलमान के पास एक तय सीमा (निसाब) से ज्यादा संपत्ति हो और वह एक साल तक उसके पास रहे, तो उस पर 2.5 फीसदी ज़कात देना फर्ज हो जाता है. यह ज़कात गरीबों, जरूरतमंदों, कर्जदारों और समाज के कमजोर तबकों की मदद के लिए दी जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Ramadan के तीन अशरे क्या हैं? रहमत से निजात तक की पूरी रूहानी सफर समझिए

फितरा- रोज़े की कमियों को पूरा करने का जरिया
फितरा, जिसे ज़कात-उल-फितर भी कहा जाता है, रमजान के महीने के आखिर में दिया जाता है. इसका मकसद गरीबों को ईद की खुशी में शामिल करना और रोज़े के दौरान हुई छोटी-मोटी गलतियों की भरपाई करना है. हदीस में आता है कि पैगंबर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान पर फितरा देना जरूरी बताया.

इस्लामी किताबों में फितरा देने का साफ जिक्र मिलता है. हदीस के मुताबिक पैगंबर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान पर फितरा देना जरूरी करार दिया. सहीह बुख़ारी (हदीस नंबर 1503) में आता है कि "रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ा-ए-फित्र हर मुसलमान पर फर्ज किया, चाहे वह गुलाम हो या आज़ाद, छोटा हो या बड़ा." 

फितरा आमतौर पर गेहूं, जौ, खजूर या उनकी कीमत के रूप में दिया जाता है और इसे ईद-उल-फितर की नमाज़ से पहले गरीबों तक पहुंचाना जरूरी माना गया है, ताकि जरूरतमंद लोग भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें. इसी हदीस में आगे यह भी बताया गया है कि फितरा की मात्रा उस दौर में एक सा यानी लगभग ढाई से तीन किलो खजूर या जौ के बराबर तय की गई थी.

ज़कात और फितरा में क्या फर्क है?
अब समझते हैं ज़कात और फितरा में फर्क, जिसको अक्सर मुसलमान एक ही समझ लेते हैं. आसान शब्दों में समझें तो ज़कात और फितरा दोनों दान जरूर हैं, लेकिन उनका दायरा अलग है. ज़कात साल में एक बार दी जाती है और यह सिर्फ उन लोगों पर फर्ज होती है जिनके पास निसाब से ज्यादा संपत्ति होती है. दूसरी तरफ फितरा रमजान के आखिर में दिया जाता है और यह हर उस मुसलमान पर जरूरी होता है जो अपनी और अपने परिवार की बुनियादी जरूरतें पूरी करने की क्षमता रखता हो.

दूसरा बड़ा फर्क यह है कि ज़कात माल की पाकी और समाज में आर्थिक बराबरी के लिए दी जाती है, जबकि फितरा रोज़े की कमियों को पूरा करने और गरीबों को ईद की खुशी देने के लिए दिया जाता है.

समाज में बराबरी का पैगाम देना है मकसद
इस्लाम में ज़कात और फितरा का असल मकसद सिर्फ दान देना नहीं, बल्कि समाज में इंसानियत, हमदर्दी और बराबरी को मजबूत करना है. जब अमीर अपने माल में से गरीबों का हिस्सा निकालते हैं, तो इससे न सिर्फ जरूरतमंदों की मदद होती है, बल्कि समाज में भाईचारा और सामाजिक न्याय भी कायम होता है. यही वजह है कि रमजान के महीने में मुसलमान इन दोनों इबादतों को खास अहमियत देते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई भी जरूरतमंद इंसान ईद की खुशियों से महरूम न रहे.

यह भी पढ़ें: वह कौन पहला शख्स था जिसने पैगंबर मोहम्मद (स.) के साथ सबसे पहले पढ़ी थी नमाज?

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Ramadan 2026ZakatFitramuslim news

Trending news

Ramadan 2026
रमजान में कब दिया जाता है ज़कात और फितरा? कुरान-हदीस से जानिए दोनों में बड़ा फर्क
UP News
मुसलमानों के खिलाफ नफरत परोसनी वाली सुलेखा-शारदा-जितेंद्र रिहा; हुआ जोरदार स्वागत
Assam news
मुस्लिम मतदाता तय करेंगे असम की कुर्सी, वोट बैंक देख सीएम सरमा को लग रहा डर!
West Bengal news
बंगाल में EC का चुनावी बिगुल; 294 सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक बनेगा गेमचेंजर, कैसे?
Haryana news
हरियाणा सरकार के यू-टर्न पर हाईकोर्ट सख्त, वक्फ बोर्ड गठन मामले में मांगा हलफनामा
West Bengal news
बंगाल चुनाव से पहले 'दीदी' का मास्टरस्ट्रोक, पुजारियों-मुअज्जिनों को बढ़ाया मानदेय
UP News
मदरसों पर ताला लगाने पर HC ने लगाई UP सरकार को फटकार, 24 घंटे में खोलने के आदेश
muslim news
इफ्तार की तैयारी कर रहे युवकों पर हिंदूवादियों का हमला, कई गंभीर रूप से घायल
muslim news
बंगाल चुनाव से पहले सियासी संग्राम, फिरहाद हकीम ने BJP को बताया बड़ा खतरा
Israel Attack Lebanon Hospital
लेबनान में अस्पतालों पर इजरायली बमबारी से 14 मेडिकल स्टाफ की मौत,WHO ने कह दी ये बात