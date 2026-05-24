ट्रंप के सिर पर मंडराया मौत का साया! व्हाइट हाउस के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग

White House Shooting: अमेरिकी राष्ट्रपति के आवास, व्हाइट हाउस के बिल्कुल करीब अचानक गोलीबारी हुई. घटना शाम करीब 6 बजे 17th स्ट्रीट और पेनसिल्वेनिया एवेन्यू के पास हुई, जहां भारी संख्या में सीक्रेट सर्विस और सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती रहती है. शुरुआत में अधिकारियों को लगा कि यह कोई मामूली विवाद हो सकता है, लेकिन कुछ ही सेकेंड में पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा.

चश्मदीदों के मुताबिक, एक युवक बैग लेकर सीक्रेट सर्विस के चेकपॉइंट की ओर बढ़ रहा था. सुरक्षाकर्मी उससे पूछताछ कर पाते, उससे पहले ही उसने बैग से पिस्तौल निकाली और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. अचानक हुई गोलीबारी से वहां अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की. कुछ ही पलों में हमलावर को गोलियां लगीं और वह गंभीर रूप से घायल हो गया. सुरक्षा एजेंसियों ने उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. बाद में उसकी पहचान 21 साल के नासिर बेस्ट के रूप में हुई, जो मैरिलैंड का रहने वाला था.

हमले के वक्त व्हाइट हाउस में थे ट्रंप

फायरिंग के दौरान एक आम नागरिक भी घायल हो गया. हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि उसे गोली हमलावर की तरफ से लगी या जवाबी कार्रवाई के दौरान. इसके अलावा एक सीक्रेट सर्विस एजेंट को भी एहतियात के तौर पर अस्पताल ले जाया गया. घटना के समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे. गोलीबारी की सूचना मिलते ही पूरे इलाके को तुरंत लॉकडाउन कर दिया गया. सुरक्षा एजेंसियों ने व्हाइट हाउस के आसपास सुरक्षा घेरा और मजबूत कर दिया. अधिकारियों ने बाद में स्पष्ट किया कि हमलावर व्हाइट हाउस की मुख्य सुरक्षा सीमा तक पहुंच ही नहीं पाया और राष्ट्रपति पूरी तरह सुरक्षित रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

इससे पहले भी दी थी धमकी

जांच में यह भी सामने आया है कि नसीरे बेस्ट पहले से सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में था. रिपोर्ट्स के अनुसार जून 2025 में उसे सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को धमकी देने के आरोप में हिरासत में लिया गया था. इसके बाद जुलाई 2025 में वह एक प्रतिबंधित इलाके में घुसने की कोशिश करते हुए भी पकड़ा गया था. अधिकारियों का कहना है कि युवक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहा था. गोलीबारी के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना रहा. कई प्रत्यक्षदर्शियों ने लगातार गोलियों की आवाज सुनने की बात कही. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर ने कई राउंड फायरिंग की. कुछ रिपोर्ट्स में 20 से 25 राउंड तक गोलियां चलने का दावा किया गया, जबकि स्थानीय मीडिया ने कम से कम तीन राउंड फायरिंग की पुष्टि की है.

यह भी पढ़ें:- मिडिल ईस्ट में जंग थमेगी? ट्रंप ने ईरान-अमेरिका सीजफायर पर दिया सबसे बड़ा संकेत