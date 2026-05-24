Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3227356
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंट्रंप के सिर पर मंडराया मौत का साया! व्हाइट हाउस के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग

ट्रंप के सिर पर मंडराया मौत का साया! व्हाइट हाउस के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग

White House Shooting: व्हाइट हाउस के बाहर अचानक फायरिंग से हड़कंप मच गया. घटना के समय डोनाल्ड ट्रंप अंदर मौजूद थे. सीक्रेट सर्विस ने जवाबी कार्रवाई में हमलावर को मार गिराया. घटना के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 24, 2026, 08:59 AM IST

Trending Photos

ट्रंप के सिर पर मंडराया मौत का साया! व्हाइट हाउस के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग

White House Shooting: अमेरिकी राष्ट्रपति के आवास, व्हाइट हाउस के बिल्कुल करीब अचानक गोलीबारी हुई.  घटना शाम करीब 6 बजे 17th स्ट्रीट और पेनसिल्वेनिया एवेन्यू के पास हुई, जहां भारी संख्या में सीक्रेट सर्विस और सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती रहती है. शुरुआत में अधिकारियों को लगा कि यह कोई मामूली विवाद हो सकता है, लेकिन कुछ ही सेकेंड में पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा.

चश्मदीदों के मुताबिक, एक युवक बैग लेकर सीक्रेट सर्विस के चेकपॉइंट की ओर बढ़ रहा था. सुरक्षाकर्मी उससे पूछताछ कर पाते, उससे पहले ही उसने बैग से पिस्तौल निकाली और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. अचानक हुई गोलीबारी से वहां अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की. कुछ ही पलों में हमलावर को गोलियां लगीं और वह गंभीर रूप से घायल हो गया. सुरक्षा एजेंसियों ने उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. बाद में उसकी पहचान 21 साल के नासिर बेस्ट के रूप में हुई, जो मैरिलैंड का रहने वाला था.

हमले के वक्त व्हाइट हाउस में थे ट्रंप 
फायरिंग के दौरान एक आम नागरिक भी घायल हो गया. हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि उसे गोली हमलावर की तरफ से लगी या जवाबी कार्रवाई के दौरान. इसके अलावा एक सीक्रेट सर्विस एजेंट को भी एहतियात के तौर पर अस्पताल ले जाया गया. घटना के समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे. गोलीबारी की सूचना मिलते ही पूरे इलाके को तुरंत लॉकडाउन कर दिया गया. सुरक्षा एजेंसियों ने व्हाइट हाउस के आसपास सुरक्षा घेरा और मजबूत कर दिया. अधिकारियों ने बाद में स्पष्ट किया कि हमलावर व्हाइट हाउस की मुख्य सुरक्षा सीमा तक पहुंच ही नहीं पाया और राष्ट्रपति पूरी तरह सुरक्षित रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

इससे पहले भी दी थी धमकी
जांच में यह भी सामने आया है कि नसीरे बेस्ट पहले से सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में था. रिपोर्ट्स के अनुसार जून 2025 में उसे सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को धमकी देने के आरोप में हिरासत में लिया गया था. इसके बाद जुलाई 2025 में वह एक प्रतिबंधित इलाके में घुसने की कोशिश करते हुए भी पकड़ा गया था. अधिकारियों का कहना है कि युवक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहा था. गोलीबारी के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना रहा. कई प्रत्यक्षदर्शियों ने लगातार गोलियों की आवाज सुनने की बात कही. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर ने कई राउंड फायरिंग की. कुछ रिपोर्ट्स में 20 से 25 राउंड तक गोलियां चलने का दावा किया गया, जबकि स्थानीय मीडिया ने कम से कम तीन राउंड फायरिंग की पुष्टि की है.

यह भी पढ़ें:- मिडिल ईस्ट में जंग थमेगी? ट्रंप ने ईरान-अमेरिका सीजफायर पर दिया सबसे बड़ा संकेत

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

TAGS

US NewsWhite House ShootingDonald Trump

Trending news

US News
ट्रंप के सिर पर मंडराया मौत का साया! व्हाइट हाउस के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग
iran us war
मिडिल ईस्ट में जंग थमेगी? ट्रंप ने ईरान-अमेरिका सीजफायर पर दिया सबसे बड़ा संकेत
muslim news
Sambhal: शेर अली बाबा की मजार ध्वस्त, प्रशासन की कार्रवाई से मचा हड़कंप
muslim news
गुर्जर-बकरवाल समुदाय की मांग, जनगणना पोर्टल में हों अलग ST श्रेणियां
Iran America Deal
अमेरिका-ईरान तनाव के बीच शांति की उम्मीद, समझौते के करीब पहुंचे दोनों देश
muslim news
कुर्बानी घर में मनाओ, सड़क पर नहीं, वरना...BJP मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी धमकी
Itamar Ben Gvir Ban In France
फ्रांस ने इस इजरायली मंत्री पर लगाया बैन, फ्लोटिला एक्टिविस्टों के अपमान पर बड़ा कदम
muslim news
बकरीद की छुट्टी में कटौती; राज्य सरकारों ने बदला अवकाश का शेड्यूल
Uttar Pradesh news
सरकारी स्कूल की मुस्लिम महिला टीचर पर कैसे- कैसे इलज़ाम; आनन- फानन में ट्रांसफर!
muslim news
Assam: बकरीद से पहले गौतस्करी के शक में दो मुस्लिम कारोबारियों की मॉब लिंचिंग