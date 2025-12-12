US में ICE एजेंट्स पर बढ़ रहे हैं हमले, मेयर ममदानी के वीडियो के बाद व्हाइट हाउस की चेतावनी

Mamdani Video Controversy: व्हाइट हाउस ने न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर जोहरान ममदानी के हाल ही के एक वीडियो की कड़ी आलोचना की है, जिसमें कथित तौर पर इमिग्रेंट्स को ICE के खिलाफ खड़े होने के लिए उकसाया गया था. व्हाइट हाउस ने चेतावनी दी कि ऐसे मैसेज से फेडरल इमिग्रेशन अधिकारियों के खिलाफ हैरेसमेंट और हिंसा बढ़ रही है.

व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एजेंट्स के खिलाफ हिंसा, हमलों और फिजिकल धमकियों में बढ़ोतरी को लेकर निश्चित रूप से चिंतित है. उन्होंने इसे "चिंताजनक बढ़ोतरी" बताया. कैरोलिन लेविट ने कहा, "हमने उन पर और उनके परिवारों पर हिंसक हमलों में 1,000 फीसद से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखी है."

ICE अधिकारियों को एक्सपोज किया गया है, उन्हें हैरेस किया गया है और उन पर फिजिकली हमला किया गया है, उन्होंने कहा कि वे बस हमारे देश के इमिग्रेशन कानूनों को लागू कर रहे हैं. यह पूछे जाने पर कि क्या न्यूयॉर्क का मैसेज लोगों को एनफोर्समेंट ऑपरेशन का विरोध करने के लिए प्रेरित कर सकता है, उन्होंने कहा, "एडमिनिस्ट्रेशन इसकी निंदा करता है और हर राज्य में अमेरिकी कम्युनिटी से गैर-कानूनी एलियंस और पब्लिक सेफ्टी के खतरों को हटाने के अपने मिशन को जारी रखेगा."

प्रेस सेक्रेटरी की यह टिप्पणी प्रेसिडेंट ट्रंप के मौजूदा बॉर्डर के हालात को अमेरिकी इतिहास में सबसे सुरक्षित बताने के बाद आई, जिसमें एनकाउंटर की संख्या रिकॉर्ड-कम बताई गई. लेविट के अनुसार, लगातार सातवें महीने, US बॉर्डर पेट्रोल ने यूनाइटेड स्टेट्स में ज़ीरो गैर-कानूनी एलियंस को छोड़ा है.

पिछले एडमिनिस्ट्रेशन से स्थिति की तुलना करते हुए, उन्होंने कहा, "प्रेसिडेंट ट्रंप के दस महीनों में हमने जो बाइडेन के एक महीने के मुकाबले कम कुल डराने-धमकाने की घटनाएं देखी हैं." एडमिनिस्ट्रेशन के इन बयानों ने देश के कुछ हिस्सों पर असर डाला है, लेकिन न्यूयॉर्क जैसे बड़े मेट्रोपॉलिटन इलाकों में तनाव बढ़ा दिया है, जहां हजारों भारतीय नागरिकों सहित कई इमिग्रेंट्स रहते और काम करते हैं.

लेविट ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बॉर्डर पर सॉवरेनिटी बहाल कर दी है. उन्होंने मॉडर्न अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी और सबसे तेज़ नेशनल सिक्योरिटी जीत हासिल की है. उन्होंने कहा कि गैर-कानूनी क्रॉसिंग में लगातार कमी एक शानदार नतीजा है.