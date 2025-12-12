Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3038050
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

US में ICE एजेंट्स पर बढ़ रहे हैं हमले, मेयर ममदानी के वीडियो के बाद व्हाइट हाउस की चेतावनी

Mamdani Video Controversy: ट्रंप के US लौटने के बाद से इमिग्रेंट्स को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच, व्हाइट हाउस ने बताया है कि न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर, ज़ोहरान ममदानी इमिग्रेंट्स का साथ दे रहे हैं. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बारे में चेतावनी जारी की है.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 12, 2025, 10:13 AM IST

Trending Photos

US में ICE एजेंट्स पर बढ़ रहे हैं हमले, मेयर ममदानी के वीडियो के बाद व्हाइट हाउस की चेतावनी

Mamdani Video Controversy: व्हाइट हाउस ने न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर जोहरान ममदानी के हाल ही के एक वीडियो की कड़ी आलोचना की है, जिसमें कथित तौर पर इमिग्रेंट्स को ICE के खिलाफ खड़े होने के लिए उकसाया गया था. व्हाइट हाउस ने चेतावनी दी कि ऐसे मैसेज से फेडरल इमिग्रेशन अधिकारियों के खिलाफ हैरेसमेंट और हिंसा बढ़ रही है.

व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एजेंट्स के खिलाफ हिंसा, हमलों और फिजिकल धमकियों में बढ़ोतरी को लेकर निश्चित रूप से चिंतित है. उन्होंने इसे "चिंताजनक बढ़ोतरी" बताया. कैरोलिन लेविट ने कहा, "हमने उन पर और उनके परिवारों पर हिंसक हमलों में 1,000 फीसद से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखी है."

ICE अधिकारियों को एक्सपोज किया गया है, उन्हें हैरेस किया गया है और उन पर फिजिकली हमला किया गया है, उन्होंने कहा कि वे बस हमारे देश के इमिग्रेशन कानूनों को लागू कर रहे हैं. यह पूछे जाने पर कि क्या न्यूयॉर्क का मैसेज लोगों को एनफोर्समेंट ऑपरेशन का विरोध करने के लिए प्रेरित कर सकता है, उन्होंने कहा, "एडमिनिस्ट्रेशन इसकी निंदा करता है और हर राज्य में अमेरिकी कम्युनिटी से गैर-कानूनी एलियंस और पब्लिक सेफ्टी के खतरों को हटाने के अपने मिशन को जारी रखेगा."

Add Zee News as a Preferred Source

प्रेस सेक्रेटरी की यह टिप्पणी प्रेसिडेंट ट्रंप के मौजूदा बॉर्डर के हालात को अमेरिकी इतिहास में सबसे सुरक्षित बताने के बाद आई, जिसमें एनकाउंटर की संख्या रिकॉर्ड-कम बताई गई. लेविट के अनुसार, लगातार सातवें महीने, US बॉर्डर पेट्रोल ने यूनाइटेड स्टेट्स में ज़ीरो गैर-कानूनी एलियंस को छोड़ा है.

पिछले एडमिनिस्ट्रेशन से स्थिति की तुलना करते हुए, उन्होंने कहा, "प्रेसिडेंट ट्रंप के दस महीनों में हमने जो बाइडेन के एक महीने के मुकाबले कम कुल डराने-धमकाने की घटनाएं देखी हैं." एडमिनिस्ट्रेशन के इन बयानों ने देश के कुछ हिस्सों पर असर डाला है, लेकिन न्यूयॉर्क जैसे बड़े मेट्रोपॉलिटन इलाकों में तनाव बढ़ा दिया है, जहां हजारों भारतीय नागरिकों सहित कई इमिग्रेंट्स रहते और काम करते हैं.

लेविट ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बॉर्डर पर सॉवरेनिटी बहाल कर दी है. उन्होंने मॉडर्न अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी और सबसे तेज़ नेशनल सिक्योरिटी जीत हासिल की है. उन्होंने कहा कि गैर-कानूनी क्रॉसिंग में लगातार कमी एक शानदार नतीजा है.

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Mamdani Video ControversyNew York Mayor Mamdani

Trending news

Mamdani Video Controversy
US में ICE एजेंट्स पर बढ़ रहे हैं हमले, मेयर ममदानी को व्हाइट हाउस की चेतावनी
Unnao News
UP News: तुफैल की हत्या करने वाले आरोपी का हाफ एनकाउंटर, पुलिस ने दबोचा
Himanta Biswa Sarma on Muslim Vote
'मुसलमान मुझे किडनी दे देंगे, लेकिन वोट नहीं', असम के सीएम हिमंत बिस्वा का बड़ा दावा
Iran on America Venezuela Tension
अमेरिका-वेनेज़ुएला तनाव के बीच ईरान की एंट्री, सुप्रीम लीडर का ट्रंप पर गंभीर आरोप
Mehbooba Mufti on Umar Khalid
‘5 साल बाद 13 दिन’, उमर खालिद को पैरोल में देरी पर फूटी महबूबा मुफ्ती की नाराजगी
Pakistan News
Pakistan: मदरसा में विस्फोट से दहल उठा नॉर्थ वजीरिस्तान, मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत
Pakistan News
पाक अर्थशास्त्रियों की चेतावनी; इस चीज पर नहीं लगी रोक तो कयामत से पहले होगी तबाही..
islam news
'उम्मुल मोमिनीन' पर उठा विवाद, यह हैं पैगंबर (स.अ.) की 12 बीवियां, जानें पूरा इतिहास
Bahraich Violence 2024
Bahraich Murder Case: रामगोपाल की हत्या में सरफ़राज़ को फांसी, 9 अन्य को उम्रकैद
Madarsa teachers
न ट्रेनिंग न कम्पटीशन, 90 हज़ार तक सैलरी, मदरसा शिक्षकों की नियुक्ति पर सरकार की नज़र!