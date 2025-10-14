Bihar Election: कौन हैं महबूब आलम और कयामुद्दीन अंसारी, जिन्हें CPI(ML) ने पहले लिस्ट में दिया टिकट

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. सियासी दलों ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. बिहार इलेक्शन 2025 के लिए बीजेपी के बाद CPI(ML) ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में भाकपा माले शामिल है. पार्टी ने 18 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है. इस लिस्ट में दो मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं.

दरअसल, CPI(ML) ने 18 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है. आरा विधानसभा सभा से कयामुद्दीन अंसारी को अपना कैंडिडेट बनाया है और महबूब आलम को बलरामपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है.ऐसे में आज हम आपको दोनों उम्मीदवारों के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए जानते है...

कौन हैं महबूब आलम ( Who is Mehboob Alam )

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में CPI(ML) ने बलरामपुर सीट से महबूब आलम को अपना कैंडिडेट बनाया है. महबूब आलम वर्तमान में भी इसी सीट से विधायक हैं और लंबे वक्त से बलरामपुर विधानसभा में काम कर रहे हैं. उनकी पहचान जमीन से जुड़े मुद्दों, किसानों और मजदूरों की समस्याओं को उठाने और सीधे जनता के बीच रहने से बनी है. साल 2020 में उन्होंने बलरामपुर सीट पर 1,04,489 वोट हासिल कर विरोधी को 53,597 मतों से हराया था. मुस्लिम बहुल इस क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ है. CPI(ML) ने उन्हें दोबारा टिकट देकर भरोसेमंद नेता पर विश्वास जताया है. बलरामपुर वामपंथी राजनीति का गढ़ माना जाता है.

कौन हैं कयामुद्दीन अंसारी

आरा विधानसभा सीट से महागठबंधन के CPI(ML) उम्मीदवार कयामुद्दीन अंसारी ने नामांकन दाखिल किया. इससे पहले उन्होंने समर्थकों के साथ रोड शो निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में नेता, कार्यकर्ता और जनता शामिल रही. जुलूस श्री टोला माले कार्यालय से शुरू होकर सदर प्रखंड कार्यालय तक गया. समर्थकों ने पार्टी झंडे और बैनर लेकर “लाल सलाम” और “महागठबंधन जिंदाबाद” के नारे लगाए. कयामुद्दीन अंसारी ने कहा कि चुनाव गरीब, किसान और मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई है. कयामुद्दीन अंसारी लगभग 50 साल के हैं. उन्होंने उर्दू में एमए किया है. वे अंसारी (जुलाहा) जाति से हैं, जो अतिपिछड़ा वर्ग में आती है. वे पहले भी दो बार आरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और इंसाफ मंच के राज्य सचिव के पद पर काम कर रहे हैं.

भाकपा माले की लिस्ट देखें

भाकपा माले की लिस्ट के मुताबिक, शिवप्रकाश रंजन को अगिआंव, कयामुद्दीन अंसारी को आरा, मदन सिंह चंद्रवंशी को तरारी, अजीत कुमार सिंह उर्फ अजीत कुशवाहा को डुमरांव और अरुण सिंह को काराकाट विधानसभा सीट से टिकट मिली है. दीघा सीट से दिव्या गौतम, अरवल सीट से महानंद सिंह, घोषी से रामबली सिंह यादव, पालीगंज से संदीप सौरभ और फुलवारी से गोपाल रविदास विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जबकि दरौली से सत्यदेव राम, जिरादेई से अमरजीत कुशवाहा और दरौंदा से अमरनाथ यादव चुनावी ताल ठोंकेगे. जितेंद्र पासवान को भोरे से, वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता को सिकटा, फूलबाबू सिंह को वारिसनगर, रंजीत राम को कल्याणपुर और महबूब आलम को बलरामपुर से उम्मीदवार बनाया गया है.