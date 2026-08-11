/इस्लाम में मुनाफिक कौन हैं, ईरान-US जंग में कैसे एक्सपोज हो गए दुनिया के सफेदपोश लोग ?

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आज के दौर में हम और आप मुनाफिकों से यानी hypocrites से घिरे हुए हैं. सबसे पहले समझते हैं कि मुनाफ़िक़त या Hypocrisy कहते किसे हैं और मुनाफ़िक़ यानी hypocrite किसे कहा जाता है? मुनाफ़िक़ वो शख़्स है जो ज़बान से कुछ और कहे, लेकिन दिल में कुछ और रखे. मतलब ज़ुबान और दिल का Complete Mismatch. सामने दोस्ती, मोहब्बत और वफ़ादारी का इज़हार करे, लेकिन पीछे से धोखा दे, दुश्मनी रखे या अपने फ़ायदे के लिए रंग बदल ले. इस्लाम में मुनाफ़िक़त सिर्फ़ झूठ बोलने का नाम नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है. मुनाफ़िक़ का सबसे बड़ा मसला ये है कि उसका ज़ाहिर कुछ और, और बातिन कुछ और होता है.
क़ुरआन, मुनाफ़िक़ों के बारे में बहुत साफ़ अंदाज़ में बात करता है. सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 8 में अल्लाह फ़रमाता है कि 'कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान लाए, जबकि वो ईमान वाले नहीं हैं'. यानी ज़बान से ईमान का दावा, लेकिन दिल में ईमान नहीं. इसके बाद आयत नंबर 9 में बताया गया है कि वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, जबकि असल में वो ख़ुद को ही धोखा दे रहे होते हैं. ये मुनाफ़िक़ की बुनियादी पहचान है कि इंसान अपने असल इरादे को छुपाकर सामने वाले को अपने बारे में कुछ और यक़ीन दिलाता है. मुनाफ़िक़त इसलिए भी ख़तरनाक है, क्योंकि दुश्मन अगर खुलकर सामने हो तो उससे बचना आसान होता है, लेकिन जो दोस्त बनकर धोखा दे उसकी पहचान मुश्किल हो जाती है.
क़ुरआन ने मुनाफ़िक़ों की हालत को सिर्फ़ एक जगह नहीं बताया, बल्कि कई जगह इस बारे में समझाया है. सूरह अन-निसा की आयत नंबर 145 में अल्लाह फ़रमाता है कि मुनाफ़िक़ जहन्नम के सबसे नीचे वाले हिस्से में होंगे और उनके लिए कोई मददगार नहीं मिलेगा. ये आयत बताती है कि मुनाफ़िक़त को इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह क्यों माना गया है ? वहीं सूरह अल-मुनाफ़िक़ून की शुरुआत में ऐसे लोगों का ज़िक्र है जो नबी के सामने आकर कहते थे कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह फ़रमाता है कि वो लोग झूठे हैं. यानी सिर्फ़ किसी बड़ी बात को ज़बान से कहना काफ़ी नहीं, बल्कि इंसान के दिल और उसके अमल में भी सच्चाई होनी चाहिए. यानी की वाज़ेह तालीम है कि मुनाफ़िक़ की पहचान सिर्फ़ उसकी बातों से नहीं, बल्कि उसके रवैये से होती है.
जब फ़ायदा हो तो वो किसी के साथ खड़ा हो जाए और जब नुकसान दिखाई दे तो उसी के ख़िलाफ़ हो जाए. जब सामने हो तो तारीफ़ करे और पीठ पीछे बुराई करे. जब ताक़तवर के सामने हो तो उसका साथ दे और कमज़ोर के सामने अपना रंग बदल ले. तो ऐसे रवैये में मुनाफ़िक़त की बू आती है, लेकिन यहां एक बात ये भी बताना ज़रूरी है कि किसी एक ग़लती की वजह से किसी इंसान को मुनाफ़िक़ कहना सही नहीं. किसी के दिल का हाल अल्लाह ही बेहतर जानता है.
हदीस में भी मुनाफ़िक़ की पहचान बहुत साफ़ बताई गई है. सहीह बुख़ारी और सहीह मुस्लिम में नक़्ल है पैग़म्बर-ए-इस्लाम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मुनाफ़िक़ की तीन निशानियां हैं. जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो उसे तोड़ दे और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें ख़यानत करे. ये बातें हदीस लिखने वाले मुहद्दसीन ने सिर्फ़ नक़्ल ही नहीं की है, बल्कि हमें और दुनिया को मुनाफ़िक़ से आगाह किया. क़ुरान में अल्लाह ने मुनाफ़िक़ की निशानियां बताईं और हदीस में रसूल अल्लाह ने.
अब ज़रा अपने आस-पास की दुनिया देखिए. हो सकता है आपके आसपास भी ऐसे लोग हों जो सामने कुछ और हों और पीछे कुछ और. दोस्ती में मुनाफ़िक़त हो सकती है. रिश्तेदारी में मुनाफ़िक़त हो सकती है और साथ काम करने वालों के बीच भी मुनाफ़िक़त हो सकती है. कोई दोस्त आपके सामने आपकी बहुत तारीफ़ करे, लेकिन आपकी गैरमौजूदगी में आपकी बुराई करता रहे. कोई रिश्तेदार आपके सामने अपनापन दिखाए, लेकिन आपके नुकसान के लिए पीछे से कोशिश करता रहे. कोई साथ काम करने वाला आपके सामने आपका साथी बने, लेकिन कामयाबी मिलते ही आपका हिस्सा अपने नाम करने की कोशिश करे. ये सब ऐसे रवैये हैं जिनसे इंसान को होशियार रहना चाहिए.
अगर इसी बात को आज की दुनिया और इज़रायल-फ़िलिस्तीन जंग के तनाज़ुर में देखें, तो दुनिया के रवैये पर भी कई सवाल उठते हैं. दुनिया के ज़्यादातर मुल्क लंबे वक़्त से टू-नेशन सल्यूशन यानी दो अलग मुल्कों के ज़रिए इज़रायल और फ़िलिस्तीन के बीच अमन की बात करते रहे हैं. बड़े-बड़े इंटरनेशनल फ़ोरम में इंसानी हुक़ूक़ की बड़ी-बड़ी तक़रीरें दी जाती रही हैं, लेकिन ग़ज़ा में जारी जंग, आम लोगों की मौत, बच्चों और औरतों की तकलीफ़, घरों और अस्पतालों के तबाह होने की तस्वीरों ने दुनिया की ख़ामोशी पर सवाल खड़े किए. 21वीं सदी में ग़ज़ा पर क्या क्या ज़ुल्म नहीं हुए ?
मासूम बच्चों के क़त्ल होते रहे और चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स की बात करने वाली आलमी तंज़ीमें ख़ामोश रहीं. औरतों पर ज़ुल्म हुए, वीमेन राइट्स की बात करने वाली तंज़ीमें ख़ामोश रहीं . अस्पतालों पर हमले हुए तो हेल्थ सर्विसेस दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाने वाली तंज़ीमे ख़ामोश रहीं. स्कूलों पर हमले हुए तो दुनिया में एजुकैशन को बुनियादी हक़ बताने वाली तंज़ीमें ख़ामोश रहीं. ग़ज़ा में भूख से लोग मरते रहे और हंगर के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाने वाली तंज़ीमें ख़ामोश रहीं.
मुख़तसर ये समझिए कि अमेरिका तमाशा देखता रहा. यूरोप और नेटो कंट्रीज़ ताक़त होते हुए भी तमाशा देखते रहे. अरब तमाशा देखते रहे. हां इतना ज़रूर रहा कि जब ज़ुल्म हद से गुज़र गया तो कभी ट्रंप ने नेतन्याहू से नाराज़गी ज़ाहिर की. कभी इटली तो कभी स्पेन ने बयान दे कर दिखावा ज़रूर किया.
जब दुनिया के किसी हिस्से में आम लोगों पर हमला होता है तो कई मुल्क फ़ौरन इंसानी हक़ुक़ और इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं, लेकिन फ़िलिस्तीन के मामले में किसी ताक़तवर मुल्क को न तो इंटरनैशनल लॉ की याद आई न इंसानी हुक़ूक़ की. इस जंग में किसी मुल्क ने निकल कर ये नहीं कहा कि अगर आम लोगों की जान हर जगह बराबर क़ीमती है, तो ग़ज़ा के लोगों की जान की क़ीमत भी उतनी ही क्यों नहीं मानी जाती. किसी पावरफुल मुल्क ने क्यों नहीं कहा कि आम लोगों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए. बच्चों की जान की हिफ़ाज़त होनी चाहिए और इंसानी मदद को लोगों तक पहुँचने दिया जाना चाहिए. अगर दुनिया अमन की बात करती है तो अमन के उसूल सबके लिए एक जैसे होने चाहिए. अगर इंसानी हक़ की बात होती है तो उसका पैमाना भी हर इंसान के लिए एक जैसा होना चाहिए. इस ख़ामोशी और दोहरे रवैये को मुनाफ़िक़त नहीं तो और क्या कहा जाएगा.
इसी तरह ईरान पर हुए हमलों के मामले में भी दुनिया के अलग-अलग मुल्कों के रवैये ने कई सवाल पैदा किए. जब किसी मुल्क की ज़मीन पर दूसरा मुल्क हमले करता है तो पहला सवाल यही उठता है कि इंटरनेशनल लॉ किसी मुल्क की सॉवरनटी और आम लोगों की सेक्योरिटी के क़ानून कहां लागू होंगे? ईरान के सुप्रीम लीडर को ऐसे मारा गया जैसे वो कोई बहुत बड़े दहशतगर्द हों? कमाल तो ये है कि ईरान की रेगुलर आर्मी IRGC को ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन की लिस्ट में डाला है. यानी जो फ़ौज अपने मुल्क पर हुए हमले का बदला ले रही है वो टेररिस्ट है और जो, ग़ज़ा के अवाम पर बम बरसा रही है उसे इंतेक़ाम का हक़ है. ये है दुनिया का दो चेहरा. इसी दोहरे चेहरे को मुनाफ़िक़त कहते हैं, जिसे हर धर्म हर मज़हब में ऐब माना गया है.