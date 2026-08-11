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इस्लाम में मुनाफिक कौन हैं, ईरान-US जंग में कैसे एक्सपोज हो गए दुनिया के सफेदपोश लोग ?

इस्लाम में एक टर्म है मुनाफिक और मुनाफ़िक़त, ये ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है, जो दोहरे चरित्र के लोग होते हैं. दिल में कुछ और, जुबान पर कुछ रखते हैं. सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ बोलते हैं. ऐसे लोग आपके आसपास होते हैं, जिनसे आपको संभलकर रहने की ज़रूरत होती है. इस टर्म को ईरान-इज़राइल और अमेरिकी जंग के संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं.

Written ByAbbas Mehdi Rizvi
Published: Aug 11, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 10:00 PM IST
इस्लाम में मुनाफिक कौन हैं, ईरान-US जंग में कैसे एक्सपोज हो गए दुनिया के सफेदपोश लोग ?

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