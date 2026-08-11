/इस्लाम में मुनाफिक कौन हैं, ईरान-US जंग में कैसे एक्सपोज हो गए दुनिया के सफेदपोश लोग ?

जब दुनिया के किसी हिस्से में आम लोगों पर हमला होता है तो कई मुल्क फ़ौरन इंसानी हक़ुक़ और इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं, लेकिन फ़िलिस्तीन के मामले में किसी ताक़तवर मुल्क को न तो इंटरनैशनल लॉ की याद आई न इंसानी हुक़ूक़ की. इस जंग में किसी मुल्क ने निकल कर ये नहीं कहा कि अगर आम लोगों की जान हर जगह बराबर क़ीमती है, तो ग़ज़ा के लोगों की जान की क़ीमत भी उतनी ही क्यों नहीं मानी जाती. किसी पावरफुल मुल्क ने क्यों नहीं कहा कि आम लोगों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए. बच्चों की जान की हिफ़ाज़त होनी चाहिए और इंसानी मदद को लोगों तक पहुँचने दिया जाना चाहिए. अगर दुनिया अमन की बात करती है तो अमन के उसूल सबके लिए एक जैसे होने चाहिए. अगर इंसानी हक़ की बात होती है तो उसका पैमाना भी हर इंसान के लिए एक जैसा होना चाहिए. इस ख़ामोशी और दोहरे रवैये को मुनाफ़िक़त नहीं तो और क्या कहा जाएगा.