Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

कौन हैं मिन्नत रहमानी? जिन्हें कांग्रेस ने सुपौल से बनाया अपना उम्मीदवार; INC ने खेला बड़ा दांव

Supaul Congress Candidate: बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 के मतदान जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे राज्य का सियासी पारा हाई हो गया है. इस बीच कांग्रेस ने 61 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है. इस बीच सुपौल विधानसभा सीट से कांग्रेस ने मिन्नत रहमानी को अपना कैंडिडेट बनाया है. आइए जानते हैं कौन हैं मिन्नत रहमानी...

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 20, 2025, 03:33 PM IST

कौन हैं मिन्नत रहमानी? जिन्हें कांग्रेस ने सुपौल से बनाया अपना उम्मीदवार; INC ने खेला बड़ा दांव

Supaul Congress Candidate: कांग्रेस ने आज आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एक और कैंडिडेट मिन्नत रहमानी को चुनावी मैदान में उतारा है. रहमानी सुपौल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी. इससे कांग्रेस के कुल 61 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है.  ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन हैं कांग्रेस के उम्मीदवार मिन्नत रहमानी... आइए जानते हैं.

कौन हैं कांग्रेस के उम्मीदवार मिन्नत रहमानी
मिन्नत रहमानी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर के रूप में की थी. सक्रिय छात्र राजनीति के अनुभव के बाद वे बिहार कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बने और पार्टी में अपनी पकड़ मजबूत की. उनके संगठनात्मक कौशल और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें कांग्रेस की सीनियर लीडर और लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी की कोर टीम में शामिल किया गया. 

उत्तर प्रदेश निभाई है ये महत्वपूर्ण भूमिका
इस टीम में रहमानी को विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई, जहां उन्होंने पार्टी की रणनीति और मतदाता संपर्क अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनके अनुभव और सक्रियता ने उन्हें युवा और अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच प्रभावशाली चेहरा बनाया. अब कांग्रेस ने उन्हें सुपौल से चुनावी मैदान में उतारा है.

बिहार में कब होगा मतदान

बिहार चुनाव 2025 के लिए मतदान 6 और 11 नवंबर को होगा. परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. इस बीच, राजद ने आज आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें राज्य भर से 143 दावेदारों को मैदान में उतारा गया है. आधिकारिक सूची दूसरे चरण के नामांकन के अंतिम दिन जारी की गई. 143 उम्मीदवारों में 24 महिला उम्मीदवार शामिल हैं.

इस घोषणा के साथ महागठबंधन गठबंधन का स्वरूप भी स्पष्ट हो गया है, जिसमें राजद 143, कांग्रेस 61, सीपीआई एमएल 20 और बाकी मुकेश सहनी की वीआईपी के पास जाने की संभावना है. हो सकता है कि आखिर समय में गठबंधन से नाम वापस ले लिया गया हो क्योंकि गठबंधन की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है. राजद नेता तेजस्वी यादव राघोपुर निर्वाचन क्षेत्र से, ललित यादव दरभंगा ग्रामीण से और दिलीप सिंह बरौली से राम विलास पासवान पीरपैंती (एससी) से और सावित्री देवी चकाई से चुनाव लड़ेंगे. 

दूसरे उम्मीदवारों में बिहारीगंज निर्वाचन क्षेत्र में रेनू कुशवाहा, वारसलीगंज में अनिता देवी महतो, हसनपुर में माला पुष्पम, मधुबन में संध्या रानी कुशवाहा, इमामगंज (एससी) में रितु प्रिया चौधरी, बाराचट्टी (एससी) में तनुश्री मांझी, बनियापुर निर्वाचन क्षेत्र में चांदनी देवी सिंह, सरायरंजन में अरविंद सहनी, पातेपुर (एससी) में प्रेमा चौधरी, ब्रह्मपुर में शंभू नाथ और बाजपट्टी में मुकेश यादव शामिल हैं.

