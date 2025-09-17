PM Modi Birthday: कौन है अब्बास? बचपन में मोदी के घर पला-बढ़ा मुस्लिम बेटा; ईद पर मिलता था खास स्नेह
PM Modi Birthday: कौन है अब्बास? बचपन में मोदी के घर पला-बढ़ा मुस्लिम बेटा; ईद पर मिलता था खास स्नेह

Abbas PM Modi Childhood Friend: आज पीएम नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं. इस मौके पर दुनियाभर के बड़े-बड़े लीडर पीएम को जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहे हैं. इस खास मौके पर हम आपको पीएम मोदी के बचपन के दोस्त के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में मोदी ने भी जमकर तारीफ की थी. 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 17, 2025, 03:41 PM IST

PM Modi Birthday: कौन है अब्बास? बचपन में मोदी के घर पला-बढ़ा मुस्लिम बेटा; ईद पर मिलता था खास स्नेह

Abbas PM Modi Childhood Friend: पीएम नरेंद्र मोदी आज ( 17 सितंबर 2025 ) को 75 साल के हो गए हैं. उनके इस खास दिन पर देश और दुनिया के बड़े-बड़े लीडर पीएम मोदी को मुबारकबाद भेज रहे हैं. बीजेपी इस दिन को 'सेवा पखवाड़ा' के रूप में मना रही है, जिसमें पूरे मुल्क में बड़े लेवल पर कार्यक्रम हो रहे हैं. इस मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि पीएम मोदी के दोस्त अब्बासभाई कौन थे, जिनकी पीएम ने खूब तारीफ की थी. आइए जानते हैं.

वहीं, पीएम मोदी ने अपनी मां हीराबेन मोदी के 100वें जन्मदिन पर एक पुरानी याद साझा की थी, जिसमें उन्होंने अपने बचपन के दोस्त जैसे रहे अब्बास का ज़िक्र किया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि उनके पिताजी के बहुत करीबी मुस्लिम दोस्त हुआ करते थे. उनके निधन के बाद उनका बेटा अब्बास अकेला रह गया था. ऐसे में उनके (मोदी) के पिता उसे अपने घर ले आए. इस तरह अब्बास, मोदी के घर में ही पला-बढ़ा.

पीएम मोदी ने अब्बास के बारे में क्या कहा था?
मोदी ने कहा था कि उनकी मां हीराबेन, अब्बास की उतनी ही देखभाल करती थीं जितनी अपने बच्चों की करती थीं. ईद के मौके पर उनके लिए खास पकवान बनाए जाते थे. घर के आसपास के दूसरे बच्चे भी त्योहारों के समय मोदी के घर आकर खाना खाते थे. सबको हीराबेन के हाथ का बना खाना बहुत पसंद था. पीएम मोदी ने यह भी बताया था कि जब भी उनके घर के पास साधु-संत आते थे तो उनकी मां उन्हें घर बुलाकर भोजन कराती थीं.

कौन हैं अब्बास
अब्बासभाई PM नरेंद्र मोदी के बचपन के साथी जैसे रहे हैं. पीएम मोदी ने उन्हें अपने घर में पाला-पोसा था. बड़े होकर अब्बासभाई गुजरात सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में क्लास-2 अधिकारी बने और हाल ही में रिटायर हुए हैं. उनके दो बेटे हैं. बड़ा बेटा मेहसाणा जिले के खेरालू में और छोटा बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है. अब्बासभाई फिलहाल सिडनी में अपने छोटे बेटे के साथ रह रहे हैं. 

Zee Salaam Web Desk

PM Modi birthday 2025Abbas PM Modi Childhood Friend

