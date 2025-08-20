पैगंबर मोहम्मद (स.) और बीवी खदीजा के बाद किस तीसरे शख्स ने अपनाया था इस्लाम ?
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2889323
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

पैगंबर मोहम्मद (स.) और बीवी खदीजा के बाद किस तीसरे शख्स ने अपनाया था इस्लाम ?

Biography of Prophet Muhammad: हजरत खदीजा के इस्लाम अपनाने के बाद जिस दूसरे शख्स ने इस्लाम कबूल किया वह अली थे. जो आपको नमाज पढ़ता देखकर और कुरान की आयतों को देखकर खूब मुतास्सिर हुए, इसके बाद उन्होंने अपने वालिद से बिना पूछे ही इस्लाम कबूल कर लिया.

 

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 20, 2025, 03:38 PM IST

Trending Photos

पैगंबर मोहम्मद (स.) और बीवी खदीजा के बाद किस तीसरे शख्स ने अपनाया था इस्लाम ?

Biography of Prophet Muhammad: मोहम्मद (स.अ) को देखकर उनकी बीवी खदीजा ने इस्लाम अपनाया. इसके बाद इस्लाम अपनाने वालों में अली थे. जिन्हे खुदा के शेर के तौर पर भी जाना जाता है. अली ने मोहम्मद (स.अ) के साथ आगे चलकर कई जंगे लड़ीं और हमेशा आगे रहे. लेकिन, अली मोहम्मद (स.अ) और इस्लाम से कैसे मुतास्सिर हो गए और मुसलमान बन गए? आइये जानते हैं.

कैसे अली (रज़ि) ने अपनाया इस्लाम?

अली की परवरिश हज़रत मोहम्मद (स.अ) ने ही की थी. वे आपके साथ ही रहा करते थे. जब अली (रज़ि) ने आपको और खदीजा को नमाज पढ़ते देखा तो बड़े हैरान हुए. अली देख रहे थे कि दोनों साथ में रुकू और सजदे कर रहे हैं. प्यारी-प्यारी आयते पढ़ रहे हैं, जिनमें अच्छी-अच्छी बाते हैं.

अली (रजि.) ने आपसे पूछा सवाल

वह मन में सोच रहे थे कि आखिर आप (स.अ) ये क्या कर रहे हैं. आज तक आपको ऐसे सजदे करते और ऐसी आयते पढ़ते नहीं देखा था. नमाज़ मुकम्मल हुई तो अली ने पूछा कि भाईजान ये क्या है? मोहम्मद (स.अ) ने जवाब दिया कि ये अल्लाह का दीन है. इसी दीन पर चलने का अल्लाह ने हुक्म दिया है. अल्लाह के जितने रसूल आए, सभी यही दीन लेकर आए.

आप (स.अ) ने आगे फरमाया कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, मुझपर अपनी हिदायत उतारी है, ताकि मैं लोगों को अच्छी बातों से वाकिफ कर सकूं. जो लोग भटक चुके हैं उन्हें सही राह पर लाऊं. ये सजदे और रूके उसी अल्लाह को करते हैं.

अली ने इमान लाने पर पूछा सवाल

अली ने आगे कहा कि जिस अल्लाह की इबादत आप कर रहे हैं, क्या मैं भी उस उसकी इबादत कर सकता हूं और इसी तरह नमाज पढ़ सकता हूं. जिस पर अपने फरमाया, हां प्यारे भाई, अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं है, वही इबादत के लायत है और तुम भी उसकी इबादत करो. लात और उज्जा को छोड़ दो, जितने बुत हैं उसे तोड़ दो.

इस पर अली ने कहा कि चलिए मैं इस बारे में अब्बा से पता करता हूं. रात भर अली इस बारे में सोचते रहे और जो आप (स.अ) ने कहा था उसके बारे में सोचते रहे. सुबह होते ही अली (रजि) ने कहा मुझे अब्बा से इजाजत की कोई जरूरत नहीं है और मैं ईमान लाता हूं और आपकी पैरवी की अहद करता हूं. आप बताइये किस तरह रुके और रुकू करूं और अल्लाह का कलाम पढूं.

इसके बाद आप (स.अ) ने उन्हें नमाज सिखा दी. जो आयतें उन पर उतर चुकी थीं वह भी याद करा दीं. अब जब भी आप नमाज पढ़ते तो अली उनके साथ होते. इसके बाज जै़द (रजि) ने इस्लाम कबूल किया वह अली के साथ रहा करते थे. ज़ैद के बाद अबू बक्र ने इस्लाम कबूल किया, जो पैगंबर मोहम्मद (स.अ) पक्के दोस्त थे. यानी पहले इस्लाम अपनाने वाली हजरत खदीजा, फिर अली इसके बाद जैद और अबू बक्र.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Prophet Muhammadmuslim newsislamic news

Trending news

Prophet Muhammad
पैगंबर मोहम्मद (स.) और बीवी खदीजा के बाद किस तीसरे शख्स ने अपनाया था इस्लाम?
Abbas Ansari
अब्बास अंसारी को इलाहाबाद HC से मिली बड़ी राहत, विधायकी फिर से हुई बहाल
Bihar News
चुनाव के पहले बिहार में बात-बात पर कौन उकसा रहा हिन्दू-मुसलमान को; साजिश या इत्तेफाक
mp news
MP News: कांग्रेस नेता अनवर की बेटी को मिली जमानत, लव जिहाद का था मामला
Uttar Pradesh news
आला हजरत के उर्स के जुलूस में कौन लगा गया ' सर तन से जुदा' के नारे ?
AMU
AMU में अब भी क्यों जारी है भूख हड़ताल? छात्र नेता अस्पताल में भर्ती
Fatehpur Maqbara
फतेहपुर: मकबरे में तोड़-फोड़ का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, मुस्लिम संगठन ने की बडी मांग
Uttarakhand
Uttarakhand में मुस्लिम शख्स की बेरहमी से पिटाई, दाढ़ी नोची और लगवाए धार्मिक नारे
Delhi
Delhi की महरौली में बनी 13वीं सदी की दरगाह, DDA के हटाने पर SC लगाई फटकार
MP Janardan Mishra hate speech
BJP के इस सांसद को मुसलमानों से क्यों है इतनी नफरत, विवादित बयान के बाद हुआ बवाल
;