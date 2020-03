इस बिग बॉस कंटेस्टेंट ने कहा, अभी अगर मनमोहन सिंह होते तो हर गरीब के पास पैसा और खाना होता

नई दिल्ली : बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के कंटेस्टेंट रहे तहसीन पूनावाला (Tehseen Poonawalla) ट्वीट कर साबिक पीएम मनमोहन सिंह को याद करते हुए कहा कि कोविड 19 के इस मुश्किल भरे वक्त के दौरान अगर मुल्क के पास डॉ मनमोहन सिंह जैसे पीएम होते तो 21 दिनों के लॉकडाउन को सभी अपोज़ीशन पार्टीज़ के साथ साथ सभी रियासती वज़ीरे आला को साथ लेकर लागू करते. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह नई संसद बनाने के लिए 20 हजार करोड़ रुपये खर्च नहीं करते. तहसीन पूनावाला का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Imagine Dr. MMS as PM of India during this #COVID2019 . The world would have looked up to him for his leadership. This #Lockdown21 would have been implemented with taking CMs & opposition parties along. He would not spend 20,000 crores to build a new parliament & he would ensure

