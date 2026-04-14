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Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंOpinion: कांग्रेस आखिर मुसलमानों को नमाज़ छोड़कर RSS से क्यों भिड़ाना चाह रही है?

Opinion: कांग्रेस आखिर मुसलमानों को नमाज़ छोड़कर RSS से क्यों भिड़ाना चाह रही है?

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चुनाव कैंपेन के दौरान कहा है कि आरएसएस एक ज़हरीला सांप है. मुसलमान अगर इसे नहीं मारेंगे, तो वो कभी बचेंगे नहीं. इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार डॉ. मुमताज़ आलम रिज़वी खरगे से पूछ रहे हैं कि 60 सालों तक देश पर शासन करने वाली कांग्रेस सरकार ने आखिर आरएसएस को खत्म करने के लिए क्यों नहीं कुछ किया और वो मुसलमानों को क्यों भड़काना चाह रहे हैं?  

Edited By:  Hussain Tabish|Last Updated: Apr 14, 2026, 09:27 PM IST

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वरिष्ठ पत्रकार डॉ. मुमताज़ आलम रिज़वी
वरिष्ठ पत्रकार डॉ. मुमताज़ आलम रिज़वी

मुल्क का मुसलमान भले ही सियासी एतबार से हाशिए पर चला गया हो, लेकिन बद क़िस्मती से सियासी पार्टियों के निशाने पर वह अब भी है. देश का 25 करोड़ मुसलमान ख़ुद को सेक्युलर कहने वाली पार्टियों के लिया बेचारा है, और हिन्दुओं का अपीजमेंट करने के लिए निकली भाजपा के लिए चारा है.

मुझे भाजपा से कोई शिकायत नहीं है, क्यूंकि उसका एजेंडा साफ़ है. लेकिन आज तक समझ में नहीं आया कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है? यह वही पार्टी है जिसके रहते हुए देश के मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो गई; जस्टिस डॉ. राजेंद्र सच्चर कमिटी की रिपोर्ट में यह कहा गया है.
कांग्रेस की क़यादत वाली यूपीए सरकार में सच्चर कमिटी की रिपोर्ट आई थी, और इस पर बड़े बड़े सेमिनार किए गए. मक़सद आज तक नहीं समझ में आया क्यूंकि जो सिफ़ारिशें रिपोर्ट में की गई थीं, वो 10 साला सरकार में लागू नहीं हो सकीं. अलबत्ता आतंकवाद के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को जेल ज़रूर भेजा गया जिनमे से कुछ आज भी बंद हैं. 

बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी लिहाज़ा मैं असल मुद्दे पर आता हूँ. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान आया है. असम और केरलम में चुनाव कैंपेन के दौरान उन्होंने कहा,  "अगर कोई ज़हरीला सांप आपके सामने से गुज़र रहा है, और आप नमाज़ भी पढ़ रहे हैं, नमाज़ तोड़ कर उस ज़हरीले सांप को मारना, यह क़ुरान में कहा गया है. यह ज़हरीला सांप हैं आर एस एस (संघ)और भाजपा , इसको अगर आप नहीं मारेंगे तो आप कभी बचेंगे नहीं. "

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अपने इस बयान पर यक़ीनन खड़गे साहब ने विवाद के बाद माफ़ी मांग ली है, लेकिन सवाल यह कि ऐसा बयान दिया क्यों ? इसके पीछे मक़सद क्या था ? मुझे तो हैरानी इस बात पर है कि मुल्क की ज़िम्मेदार तंज़ीमे इस पर ख़ामोश क्यों रह गई? क्या कांग्रेस से एक सवाल भी नहीं किया जा सकता? सिर्फ़ ग़रीब नवाज़ फाउंडेशन के चेयरमैन मौलाना अंसार रज़ा साहब ने ही खड़गे साहब को एक ख़त लिखकर अपना एतराज़ दर्ज कराया, और सवाल किया कि क़ुरआन में यह बात जो आपने कही है कहां लिखी है? उन्होंने बताया कि यह मफ़हूम हदीस का है. 

मैं यहाँ हदीस और क़ुरआन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दो तीन सवाल उठा रहा हूँ, और उसका जवाब चाहता हूँ. पहला सवाल देश की मिल्ली जमाअतों से है, क्या आप सब खड़गे साहब के बयान से मुत्तफ़िक़ हैं? अगर हैं तो फिर बताए कि कब नमाज़ छोड़कर आर एस एस और भाजपा जैसों का फन कुचलने के लिए निकल रहे हैं? क्या आप दंगा और फ़साद के लिए तैयार हैं? अगर मुत्तफ़िक़ नहीं हैं तो ख़ामोशी क्यों रही ? 

मेरा दूसरा सवाल कांग्रेस के सदर से है कि आपको कब पता चला कि संघ और भाजपा ज़हरीले सांप हैं? हुकूमत से हटने के बाद या कांग्रेस मुक्त नारे के बाद? आपने क़रीब 65 साल हुकूमत की. 1925 में संघ की बुनियाद रखी गई. जंग ए आज़ादी में क्या रोल था सबको पता था क्या आप ग़ाफ़िल थे? कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार में आरएसएस के लोग भरे पड़े थे कि जिसका ज़िक्र खुद राहुल गांधी कर चुके हैं तो आपने क्या किया? क्या आपको यक़ीन है कि आज आपकी कांग्रेस पार्टी में संघी लोग नहीं हैं? तो आप क्या कर रहे हैं ? 

अब देश का मुसलमान पहले छिपे ज़हरीले सांप को मारे जो ज़्यादा खतरनाक है या उसको जो सामने है? आप और आपकी सरकार हमेशा इनको दूध पिलाते रहे तब खयाल नहीं आया? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आपने इन ज़हरीले साँपों को खत्म करने के लिए क्या क़दम उठाया? आपको क्या फ़र्क़ पड़ता है कि देश के मुसलमानों की हालत क्या है? आप तो महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए शिवसेना को गले लगा लेते हैं जो आरएसएस और भाजपा से ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं.

 तीसरा और आख़री सवाल?  क्या आप देश के मुसलमानों को दंगा कराने के लिए उकसा रहे हैं, जबकि आपके दौरे हुकूमत में ख़ूब दंगे हुए और मुसलमान मारे भी गए और जेल में ठूसे भी गए. यक़ीन न हो तो वी एन रॉय की किताब "सांप्रदायिक संघर्ष: भारत में हिंदू-मुस्लिम दंगों के दौरान पुलिस की निष्पक्षता की धारणा" पढ़ लीजिये. सवाल यह है कि आप मुसलमानों को बेचारा बेचारा कहकर कब तक इसको अपना शिकार करते रहेंगे ? क्या भाजपा और संघ सिर्फ़ देश के मुसलमानों के लिए ख़तरा हैं? नहीं जनाब नहीं, इसलिए आप सिर्फ़ मुसलमानों को मुखातिब न करें , आज सबसे बड़ा ख़तरा दलितों के लिए और डॉ.बाबा साहब भीमराव आंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान के लिए हैं. नौजवानों और किसानों के लिए हैं.

 आपको बता दूं देश का मुसलमान पहले से ही काफ़ी परेशान है, नौजवान जेलों में हैं , साम्प्रदिक ताक़तों के निशाने पर है लिहाज़ा उसको मज़ीद न भड़काया जाए. वोटबैंक की बजाए उसको देश का नागरिक समझा जाए. ज़हरीले सांप को मारने की ज़िम्मेदारी आपकी पहले है और अगर आपको लगता है कि संघ और भाजपा ज़हरीले सांप हैं,और इनको मारना चाहिए तो आप क्या कर रहे हैं वह बताएं? 

लेखक:
डॉ. मुमताज़ आलम रिज़वी वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और राजनीतिक विश्लेषक हैं, यहाँ व्यक्त विचार उनके निजी विचार हैं. 

 

इसे भी पढ़ें: Nitish Kumar Resignation: BJP के CM के तौर पर 'सम्राट चौधरी' हैं बिहार के मुसलमानों की पहली पसंद!

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