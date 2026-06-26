/Battle of Karbala: मुहर्रम में क्यों बनाया जाता है ताजिया; इस्लाम में क्या है इसकी अहमियत ?

इमाम हुसैन की शहादत

पैग़ंबर हज़रत मोहम्‍मद (र.अ.) के नाती हज़रत इमाम हुसैन को इसी मोहर्रम के महीने में कर्बला की जंग (680 ईसवी) में परिवार और अजीज दोस्तों के साथ यजीद की सेना ने बेरहमी से शहीद कर दिया था. कर्बला की जंग हज़रत इमाम हुसैन और उस वक़्त के सीरिया के बादशाह यज़ीद की सेना के बीच हुई थी. यजीद का शासन सीरिया के साथ ही अरब, ईराक और उस वक़्त आधे से ज्यादा मुस्लिम इलाकों में था. वो खुद सीरिया में रहता था और अन्य देशों में अपने गवर्नर रखता था. मदीना से इराके के शहर कूफा जाने के रास्ते में ही यजीद ने हुसैन के परिवार को उनके 72 साथियों के साथ शहीद कर दिया था. मोहर्रम में मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन की इसी शहादत को याद करते हैं.