/Battle of Karbala: मुहर्रम में क्यों बनाया जाता है ताजिया; इस्लाम में क्या है इसकी अहमियत ?

राज्य चुनें
ताजिया दरअसल, इमाम हुसैन के मजार की एक रेप्लिका होती है, जो लकड़ी, बांस, और सजावटी कागजों की मदद से बनाया जाता है. ये इमाम हुसैन के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने का एक जरिया भर है. इसकी परंपरा की शुरुआत ईरान से मानी जाती है, भारतीय उपमहाद्वीप में खूब फली-फूली. भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इसका चलन सबसे ज्यादा है. हालांकि, ये मूल इस्लाम का कोई हिस्सा नहीं है. इस्लाम में ताजियादारी को लेकर कोई जिक्र नहीं है. यहाँ तक कि ताजिया के आगे झुकने या सजदा करने को बहुत बड़ा गुनाह बताया गया है.
भारत में 12वीं शताब्दी में ग़ुलाम वंश के पहले शासक क़ुतुबुद्दीन ऐबक के वक़्त से ही दिल्ली में इस मौक़े पर ताज़िये यानी मोहर्रम का जुलूस निकाले जाते रहे हैं. उनके बाद जिस भी बादशाह ने भारत में राज किया,उन्होंने 'ताज़िये की परंपरा' को जारी रखने दिया. हालांकि वो मुख्य रूप से सुन्नी थे,शिया नहीं थे.
इमाम हुसैन की शहादत
पैग़ंबर हज़रत मोहम्मद (र.अ.) के नाती हज़रत इमाम हुसैन को इसी मोहर्रम के महीने में कर्बला की जंग (680 ईसवी) में परिवार और अजीज दोस्तों के साथ यजीद की सेना ने बेरहमी से शहीद कर दिया था. कर्बला की जंग हज़रत इमाम हुसैन और उस वक़्त के सीरिया के बादशाह यज़ीद की सेना के बीच हुई थी. यजीद का शासन सीरिया के साथ ही अरब, ईराक और उस वक़्त आधे से ज्यादा मुस्लिम इलाकों में था. वो खुद सीरिया में रहता था और अन्य देशों में अपने गवर्नर रखता था. मदीना से इराके के शहर कूफा जाने के रास्ते में ही यजीद ने हुसैन के परिवार को उनके 72 साथियों के साथ शहीद कर दिया था. मोहर्रम में मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन की इसी शहादत को याद करते हैं.
इमाम हुसैन का मक़बरा
हज़रत इमाम हुसैन का मक़बरा इराक़ के शहर कर्बला में उसी जगह है, जहां ये जंग हुई थी. ये जगह इराक़ की राजधानी बग़दाद से क़रीब 120 किलोमीटर दूर है और बेहद खूबसूरत जगह है.
लखनऊ में ताजिये
भारत के कई शहरों में मोहर्रम में शिया मुसलमान मातम मनाते हैं, लेकिन लखनऊ इसका मुख्य केंद्र रहता है. यहाँ के नवाबों ने ही शहर के प्रसिद्ध इमामबाड़ों का निर्माण करवाया था.उस वक़्त लखनऊ को अवध के नाम से जाना जाता था. नवाबों की रियासत में ही शायरों ने मोहर्रम के लिए मरसिया यानी किसी की शहादत को याद करते हुए लिखी गई कविता को लिखा और उसे पढ़ा भी.
मरसिया गाना और इमाम हुसैन की शहादत की याद में मातम
मोहर्रम में जो मरसिया गाया जाता है उसमें इमाम हुसैन की शहादत का बहुत विस्तार से बताया जाता है. लोगों की आँखें नम होती हैं. काले बुर्के पहने खड़ीं महिलाएं छाती पीट-पीटकर रो रही होती हैं, और मर्द ख़ुद को पीट-पीटकर ख़ून से लतपथ हो जाते हैं.
या हुसैन, हम न हुए के नारे की गूंज
ताज़िये से एक ही आवाज़ सुनाई दे रही होती है- "या, हुसैन, हम ना हुए". इसका मतलब होता है, हमें दुख है इमाम हुसैन साहब कि कर्बला की जंग में हम आपके लिए जान देने को मौजूद न थे.
मुगलिया सल्तनत में शिया मसलक का प्रचार
मुग़ल शासक सुन्नी थे. हालांकि बादशाह जहाँगीर की पत्नी नूर जहाँ शिया थीं, जिन्होंने ईरान-इराक़ की सीमा पर शुस्तर नामक जगह पर बसे क़ाज़ी नुरुल्लाह शुस्तरी को मुग़ल दरबार में शामिल होने का न्योता भेजा. काज़ी शुस्तरी ने मुग़ल सल्तनत में शिया मसलक का प्रचार किया.लेकिन बाद में जहाँगीर के आदेश पर क़ाज़ी शुस्तरी को मौत के घाट उतार दिया गया.
शिया मुसलमान महाबत खान
जहाँगीर की अदालत में एक और मशहूर शिया नाम महाबत ख़ान का था, जिनका घर उस वक़्त सेंट्रल दिल्ली में आईटीओ के पास स्थित था. वही महाबत ख़ान जिन्होंने अक़बर, जहाँगीर और शाहजहाँ के काल में मुग़ल दरबार को अपनी सेवाएं दीं और जीवन के अंत में वो शिया बन गये. महाबत ख़ान का असली नाम ज़माना बेग था. जब भी मोहर्रम आता है, तब ज़्यादातर शिया मुसलमान उनकी याद में दिल्ली के ज़ोरबाग स्थित उनकी क़ब्र तक ज़रूर जाना चाहते हैं.