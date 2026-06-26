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Battle of Karbala: मुहर्रम में क्यों बनाया जाता है ताजिया; इस्लाम में क्या है इसकी अहमियत ?

मोहर्रम महीने का दसवाँ दिन सबसे ख़ास माना जाता है. मुहर्रम के महीने में दसवें दिन ही इस्‍लाम में हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया जाता हैं. इस दिन को आशूरा का दिन भी कहा जाता है. इस दिन शिया मुसलमान इमामबाड़ों में जाकर मातम मनाते हैं, और ताज़िया निकालते हैं. आइये जानते हैं कि आखिर ताजिया क्या होता है? इसकी क्या अहमियत होती है?

Written ByAkib Khan Mansoori
Published: Jun 26, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:19 PM IST
Battle of Karbala: मुहर्रम में क्यों बनाया जाता है ताजिया; इस्लाम में क्या है इसकी अहमियत ?

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Akib Khan Mansoori

Akib Khan Mansoori

आकिब खान मंसूरी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के मानुष हैं.उन्होंने भीमरॉव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से बैचलर ऑफ कॉमर्स की पढ़ाई की है. इसके बाद दिल्ली की मशहूर यूनिवर्सिटी  जामिया मिल्लिया इस्लामिया से टीवी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है.  आकिब Zee ग्रुप के Zee JK& Ladakh चैनल में अस्सिटेंट प्रोडूसर हैं. इससे पहले वो Zee Bharat और कई बड़े चैनलों में ट्रेनिंग ली है. वो जम्मू- कश्मीर और भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक मुद्दों पर लिखते हैं. 

 

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