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नेतन्याहू की गिरफ्तारी पर यू-टर्न! अपने ही वादे से क्यों पीछे हटे ज़ोहरान ममदानी? जानें पूरा मामला

Zohran Mamdani on Netanyahu Arrest: न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने चुनाव से पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का ऐलान किया था. अब उनके सुर बदल गए हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 22, 2026, 10:01 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:26 AM IST
नेतन्याहू की गिरफ्तारी पर यू-टर्न! अपने ही वादे से क्यों पीछे हटे ज़ोहरान ममदानी? जानें पूरा मामला
Image Credit: न्यूयॉर्क शहर के मेयर ज़ोहरान ममदानी और इजरायली पीएम नेतन्याहूSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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