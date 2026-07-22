/नेतन्याहू की गिरफ्तारी पर यू-टर्न! अपने ही वादे से क्यों पीछे हटे ज़ोहरान ममदानी? जानें पूरा मामला

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Zohran Mamdani on Netanyahu Arrest: न्यूयॉर्क शहर के मेयर ज़ोहरान ममदानी चुनाव से पहले इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का ऐलान किया था. इस बीच, ममदानी ने हाल में कहा था कि नेतन्याहू की गिरफ्तारी के संबंध में एक कानूनी टीम से सलाह ले रहे हैं. ममदानी के इस बयान पर भारी बवाल हुआ था. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिप्पणी की थी. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में किसी भी हालत में नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. अब ममदानी अपने वादे पलट गए हैं. उन्होंने कहा किममदानी का कहना है कि NYC के पास ICC वारंट के तहत नेतन्याहू को गिरफ़्तार करने का कानूनी अधिकार नहीं है.
न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने कहा है कि वह बेंजामिन नेतन्याहू के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) के गिरफ़्तारी वारंट का समर्थन करते हैं, लेकिन उनके प्रशासन के पास इज़रायली प्रधानमंत्री के खिलाफ इस वारंट को लागू करने का स्वतंत्र कानूनी अधिकार नहीं है. उन्होंने एक्स पर एक वीडियो बयान में यह घोषणा की और नेतन्याहू को "फिलिस्तीनियों के खिलाफ भयानक नरसंहार का सूत्रधार" बताया.
ममदानी ने क्या कहा?
ममदानी ने कहा कि उनके प्रशासन ने लागू कानून के तहत उपलब्ध हर रास्ते की समीक्षा की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू यहां आते हैं तो क्या न्यूयॉर्क शहर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के गिरफ़्तारी वारंट को लागू कर सकता है, लेकिन पाया कि यह अधिकार सिर्फ संघीय सरकार के पास है. उन्होंने कहा, "मैं बिल्कुल साफ़ तौर पर कहना चाहता हूं. न्यूयॉर्क शहर में बेंजामिन नेतन्याहू का स्वागत नहीं है और न ही किसी दूसरे ऐसे युद्ध अपराधी का जो आज़ाद घूम रहा हो."
Benjamin Netanyahu is a war criminal. pic.twitter.com/YRezmW6YVx
— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 22, 2026
ICC ने जारी किया था वारंट
यह बयान तब आया जब ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की किसी भी यात्रा के दौरान इजरायली नेता को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा. ट्रंप ने ममदानी की उस पिछली टिप्पणी का जवाब दिया था जिसमें उन्होंने इस कदम पर विचार करने की बात कही थी. हेग स्थित ICC ने 2024 में गाजा पर इजरायल के नरसंहार वाले युद्ध के दौरान किए गए युद्ध अपराधों के लिए नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ़्तारी वारंट जारी किया था.