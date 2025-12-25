इमाम हुसैन के सफ़ेद घोड़े 'ज़ुलजनाह' की वफादारी, जिसे याद कर रो पड़ते हैं मुसलमान!

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीती रात ईरानी नस्ल का एक क़ीमती घोड़ा चोरी हो गया है. यूं तो किसी घोड़े का चोरी हो जाना एक आम घटना है, लेकिन ये घोड़ा बिलकुक भी आम नहीं था. ये बेहद ख़ास घोड़ा था. इस वजह से इसके चोरी होने के बाद इलाके में मातम मच गया. लोगों में बेहद नाराज़गी है. इसे खोजने वाले को 50 हज़ार का इनाम देने का ऐलान किया गया है.

दरअसल, लखनऊ के तालकटोरा थाना इलाके के कर्बला परिसर से चोरी होने वाला ये घोड़ा ज़ुलजनाह के नाम से जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल शिया समाज के लोग मुहर्रम के जुलूस के दौरान करते हैं. इसका बेहद धार्मिक महत्व है. ज़ुलजनाह नाम कर्बला की जंग में शहीद होने वाले इमाम हुसैन के घोड़े का नाम था, जिसने अपने मलिक के मरते दम तक उनका साथ निभाया था, और जंग के मैदान से उनके खेमे में जाकर उनकी शहादत का संकेत दिया था.

पैगम्बर मुहम्मद (स.) के नवासे (नाती) हजरत इमाम हुसैन जिस घोड़े पर सवारी करते थे, उसका नाम ज़ुलजनाह था. इमाम हुसैन से अक़ीदत रखने वाले अफ़राद इस घोड़े का भी एहतेराम करते हैं. ये बड़ा वफ़ादार घोड़ा था. ये घोड़ा इमाम हुसैन के नाना हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा (स.अ.) का था. उनकी रहलत के बाद इस घोड़े ने इमाम हुसैन की राहें क़दम क़दम पर आसान कीं. जब कर्बला में इमाम हुसैन के ख़ैमे में पानी ख़त्म हो गया तो इमाम हुसैन और उनके साथियों के साथ ये घोड़ा भी भूखा-प्यासा था. प्यास के आलम में भी इसने इमामे हुसैन का पूरा साथ दिया था.10 मोहर्रम को जब इमाम हुसैन के 71 साथियों की शाहदत हुई तो ख़ैमे से मक़तल तक इमाम इसी घोड़े पर सावर हो कर आते-जाते रहे, और शहीदों की लाशें उठाते रहे. आख़िर में जब सब शहीद हो गए और इमाम हुसैन कर्बला में अकेले पड़ गए, उस वक़्त इमाम हुसैन के साथ यही घोड़ा था. जब जंग के मैदान में इमाम हुसैन चारो तरफ़ से घिर गए तो इसी घोड़े पर आप सवार थे. तीर, तलवार, नैज़े और भाले जब आप पर चलने लगे तो ये घोड़ा भी ज़ख़्म खाता रहा.

इसकी सबसे बड़ी वफ़ादारी उस वक़्त दिखी जब इमाम हुसैन जंग के हालात में मैदान से नहर के क़रीब पहुंचे और चाहा की मेरा प्यासा घोड़ा पानी पी ले, तो इस घोड़े ने पानी से अपना मुंह फेर लिया कि जब मेरा सवार ही प्यासा है.जब मेरे नबी का नवासा प्यासा है, उसके मासूम बच्चे प्यासे हैं, तो मैं पानी कैसे पी लूं.

जब नमाज़े असर का वक़्त आया. इमाम हुसैन इतने ज़ख़्मी हो गए कि घोड़े से उतरना मुश्किल था तो इसी घोड़े ने आप को आहिस्ता से कर्बला की ज़मीन पर उतारा, ताकि मेरे इमाम नमाज़े असर अदा कर लें.और आख़िर में इमाम हुसैन का सर सजदे में गया और यज़ीदी फ़ौज के सिपाही शिम्र ने आप का सर सजदे में ही क़लम करना शुरू किया. उस वक़्त ये घोड़ा बेक़रार होकर आप के इर्द-गिर्द तवाफ़ करते हुए तड़पने लगा. जब इसे ये यक़ीन हो गया कि मेरा इमाम अब नहीं बच सकेगा, तो इस घोड़े ने इमाम हुसैन के जिस्म से बहते हुए ख़ून से अपना माथा रंगीन किया और इमाम के ख़ैमे की तरफ़ दौड़ लगाई. ख़ैमे के दरवाज़े पर आकर ज़ोर-ज़ोर से हिनहिनाने लगा. इमाम हुसैन के घर की औरतें बहुत देर से इमाम के आने का इंतेज़ार कर रही थीं. जैसे ही घोड़े की आवाज़ गई. इमाम की छोटी बेटी बीबी सकीना दौड़ी हुई आईं.उनरी बहन ज़ैनब भी आ गई. जब ख़ैमे में इंतेज़ार कर रही बीबीयों की नज़र घोड़े पर पड़ी, घोड़े पर लगे हुए ज़ख़्म, ज़ख़्म से बहते हुए ख़ून देखा, तो मुहम्मद के घराने की बेटियां समझ गयीं कि मुसलमानों का इमाम शहीद हो गया.

इसीलिए मुहर्रम के जुलूस के दौरान इस नाम के सफ़ेद घोड़े को लोग लेकर जाते हैं, और कर्बला की जंग में इमाम हुसैन के घोड़े ज़ुलजनाह की वफादारी को याद कर रो पड़ते हैं.

