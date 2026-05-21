Opinion: आखिर क्यों चाहिए, AIMIM को सड़कों पर नमाज़ और हुमायूं कबीर को गाय की कुर्बानी?

Cow Sacrifice and Namaz on Road: बकरीद से पहले तमाम उलेमा इस बात की अपील कर रहे हैं कि सड़कों पर नमाज़ न पढ़ें और गाय की कुर्बानी न दें. इसके बावजूद कुछ नाम निहाद कौम के रहनुमा मुसलमानों को लगातार गाय की कुबानी देने और सड़कों पर नमाज़ पढने के लिए उकसा रहे हैं. मुसलमानों को ऐसी लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है.
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नई दिल्ली: बकरीद से पहले दो मुद्दे चर्चा में हैं-एक सड़कों पर नमाज़ और दूसरा-गाय की कुर्बानी. तमाम उलेमा और मुस्लिम इदारा मुसलसल इस बात की अपील कर रहा है कि मुसलमान बकरीद में गाय की कुर्बानी न करें. ये गैर-कानूनी होने के साथ ही मुल्क के एक बड़े वर्ग के धार्मिक आस्था का मामला है. देश में भले ही गाय पर राजनीति हो रही हो, लेकिन मुसलमानों को अपनी तरफ से इससे परहेज करना चाहिए. वैसे ही सड़कों पर नमाज़ पढ़ने को लेकर भी उलेमा लगातार अपील कर रहे हैं कि सड़कों पर नमाज़ न पढ़ी जाए. नमाज़ के लिए रास्ता क्लॉक न किया जाए.
इस्लाम में उलेमा की बड़ी अहमियत है. कहा गया है कि वो लोगों को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं. हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं. दीन सिखाते हैं, और धार्मिक मामलों में अवाम की रहनुमाई करते हैं. गाय और सड़कों पर नमाज़ को लेकर उलेमा की राय बिलकुल स्पष्ट है, वो दोनों को इस्लाम के खिलाफ मानते हैं.
लखनऊ दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने यहाँ तक कहा है कि हमने पहले ही एक प्रस्ताव पास करके मुस्लमानों के लिए गाय काटना हराम घोषित कर दिया है. हुकूमत से, कानून से चोरी और किसी की आस्था को ठेस पहुंचकर दी गई कुर्बानी कबूल ही नहीं होगी.
इसके बावजूद कुछ नेता और कठमुल्ले लगातार दोनों मुद्दे को हवा दे रहे हैं. पश्चिम बंगाल में आम जनता उन्नयन पार्टी के सद्र और विधायक हुमायू कबीर ने गाय की कुर्बानी करने के लिए बंगाल सरकार को चुनौती दे दी है. उन्होंने कहा है कि कुर्बानी सदियों से चली आ रही परम्परा है. इसलिए वो गाय की कुर्बानी देंगे. उन्होंने कहा, "कोई गाय खाने को मना करे, सरकर मना करे, पर कुर्बार्नी तो होगी, जब तर दुनिया है, कुर्बानी तो होगी, गाय की भी होगी और पशुओं पर भी होगी."
दूसरी तरफ TMC की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी कोलकाता हाई कोर्ट में बंगाल सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें सरकार ने गौकशी पर प्रतिबन्ध लगा दिया है.
दूसरी तरफ, एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर नमाज पढ़ने की जिला प्रशासन से अनुमति मांगी है. बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने अलीगढ़ कलेक्ट्रेट पर जिला अधिकारी के नाम एसीएम को ज्ञापन सौंपा है. इसमें बकरीद के दिन पानी, बिजली , सफाई की व्यवस्था और सड़क पर नमाज पढ़ने की इज़ाज़त मांगी गई है. जिला सद्र यामीन अब्बासी ने कहा, " जब दूसरे धर्म के लोगों को सड़क पर धार्मिक आयोजन की इज़ाज़त दी जाती है, तो हमें सड़क पर नमाज पढ़ने की क्यों नहीं दी जाती है? अगर हमें सड़क पर नमाज पढ़ने की इज़ाज़त नहीं दी जाती है, तो भी पिछली बार की तरह चुपचाप सड़क पर नमाज पढ़ी जाएगी."
अभी दो दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सड़क पर नमाज़ पढ़ने की मांग को खारिज करते हुए कहा था कि अगर बात से न समझें तो सरकार के पास दूसरे तरीके भी हैं. उन्होंने इस बयान के साथ ही बेरली की घटना का जिक्र किया था कि कैसे बरेली में I लव मोहम्मद जुलूस निकाल रहे लोगों का पुलिस ने इलाज किया था?
सरकारें गाय की कुर्बानी और सड़क पर नमाज़ नहीं पढने देने के लिए पाबन्द अहद है, इसके बावजूद कुछ लोग और संगठन मुसलमानों को एक तरह से उकसा रहे हैं. इन उकसावे में फंस कर मुसलमान संभल, और बरेली से लेकर देश के अलग- अलग हिस्सों में इसका नतीजा देख और भुगत चुके हैं. I लव मोहम्मद केस में सैकड़ों नौजवान अभी जेल में, सैकड़ों लोग कानून की नज़र से बचकर फरार हैं. CAA और NRC आन्दोलन में कई लोग मारे गए. कई लोग मुकदमों का सामना कर रहे हैं.
इसके बाद भी नेता उन्हें भड़काने से बाज़ नहीं आ रहे हैं. मुसलमानों को ऐसे नेताओं, नाम निहाद कौम के रहबरों से होशियार रहने की ज़रूरत है. उनके साजिश में न फंसकर उने सबक सिखाने की ज़रूरत है. गाय की कुर्बानी न करने या सडकों पर नमाज़ न पढ़ने से न किसी का ईमान खतरे में आएगा न इस्लाम! दोनों के लिए वैकल्पिक रास्ते मौजूद हैं.
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