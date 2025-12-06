क्या डाबर का तेल सच में मिटा देगा बाबर का नाम; सिर्फ जुमलेबाज़ी नहीं, इतिहास भी पढ़िए महाराज!

Advertisement
क्या डाबर का तेल सच में मिटा देगा बाबर का नाम; सिर्फ जुमलेबाज़ी नहीं, इतिहास भी पढ़िए महाराज!

Zahiruddin Mohammad Babar: मुग़ल शासक जहीरुद्दीन मुहम्मद उर्फ़ बाबर को मरे हुए लगभग 500 साल हो चुके हैं. उसके नाम पर अयोध्या में बनी बाबरी मस्जिद के भी नामो- निशान मिट चुके हैं, और वहां भव्य राम मंदिर बन चुका है. लेकिन बाबर आज भी देश की सियासत के लिए महत्वपूर्ण है. अन्य मुग़ल शासकों की तरह वो भी सत्ता हासिल करने और उसमे बने रहने के लिए ऑक्सीजन देता है. बाबर का विरोध अपनी जगह है, लेकिन आइये जानते हैं, कौन था बाबर, क्यों आया था भारत? यहाँ आकर उसने क्या किया?  कितने साल शासन किया ? मर कर कहाँ गया ? इतिहासकार उसके बारे में क्या कहते हैं? 

भौतिक रूप से देश से बाबरी मस्जिद का नामो-निशान मिट चुका है. उसकी जगह पर भव्य राम मंदिर बन चुका है. लेकिन मुग़ल शासक बाबर के प्रति देश में एक वर्ग में नफरत फिर भी कम नहीं हुई है, जबकि बाबर ने न तो ये मस्जिद बनाई थी, न वो कभी अयोध्या गया था, न ही किसी मंदिर को गिराकर ये मस्जिद बनी थी और न ही भगवान् राम इसी स्थान पर पैदा हुए थे. ये सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में दर्ज कर चुका है.  बात इतनी सी थी कि बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के एक सिपहसलार मीर बाक़ी ने युद्ध जीतने की ख़ुशी में की थी और अपने बादशाह को खुश करने या सीधे- सीधे कहें तो चमचागिरी में मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर रख दिया. 

लेकिन देश का एक वर्ग देश से बाबर के हर निशान को मिटा देना चाहता है.. इसमें उन्हें कितनी कामयाबी मिलेगी हमें नहीं मालूम लेकिन बाबर न सिर्फ भारत का बल्कि दक्षिण एशियाई देशों में एक बड़ा मुकाम रखता है, जो देश और विश्व इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा. देश दुनिया के कई इतिहासकारों ने बाबर के ज्ञान, कौशल और रणनीति की भूरि- भूरि प्रशंसा की है. 

बाबर ने 1526 में पानीपत की जंग में इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर भारत में मुग़ल वंश की नीव रखी थी और इसे के साथ लोदी वंश के साम्राज्य का पतन हो गया था. 

बाबर का असली नाम जहीरुद्दीन मुहम्मद था. तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ 'बाघ' होता है, इसलिए जहीरुद्दीन मुहम्मद अपने पराक्रम और निर्भीकता की वजह से  'बाबर' कहलाया और बाद में उसका यही नाम प्रचलित हो गया. बाबर का जन्म 14 फरवरी, 1483 ई. (मोहर्रम 6, 888 हिजरी) को शुक्रवार के दिन हुआ था. बाबर के पिता का नाम उमर शेख था. उमर शेख तैमूर का वंशज था और फरगना के एक छोटे से राज्य का राजा था. बाबर की माता कुतलुक निगार चंगेज खां के वंश के यूनुस की बेटी थी. इतिहासकार आर. सी. मजुमदार ने लिखा है कि हालांकि बाबर को मुगल कहा जाता है लेकिन हकीकत में उसका परिवार मंगोल नहीं वरन् तुर्क चगताई (तुर्किश चाहते) था.  इसी वजह से बाबर के लिए यह कहा जाता है कि उसमें "मंगोलों की क्रूरता, एक तुर्क का साहस व योग्यता व ईरानियों की शिष्टता थी. 

बाबर के पिता उमर शेख के राज्य फरगना ( मौजूदा उज्बेकिस्तान) की राजधानी अन्दीजान (एंडीजन) थी.  उमर शेख अपने छोटे से राज्य से सन्तुष्ट नहीं था और  अपने भाई अहमद मिर्जा, जो समरकन्द व बुखारा का शासक था, से संघर्ष करता रहता था. इसी संघर्षकाल में ही 8 जून, 1494 ई. को उमर शेख की छत से गिरकर मौत हो गयी. इस तरह लगभग 12 वर्ष की उम्र में बाबर को फ़रगना का शासक नियुक्त कर दिया गया. 

बाबर ने 1496 से लेकर 1511 लगभग 15 सालों तक अपने फ़रगना, समरकंद, और काबुल में कई बार हमला कर सत्ता हासिल की और गवाई भी. बाबर काफी महत्वकांक्षी आदमी था, भारत उसकी आँखों में हमेशा खटकता रहता था. वो एक तरह से खुद को तैमूर का वंशज मानता था, जिसने पहले भारत पर हमला कर पंजाब में अपनी सत्ता स्थापित की थी. उस वक़्त भारत एक सम्पन्न देश था, जिसकी जानकारी बाबर को बखूबी हो चुकी थी. 

1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराने के पहले बाबर 1519, 1520, 1524, और 1525 में पांच बार हमला कर चुका था, लेकिन इसमें उसे आंशिक सफलता मिली थी. लेकिन 1526 में इब्राहिम लोदी को शिकस्त देने के बाद बाबर का दिल्ली में कब्ज़ा हो गया जो आने वाले 300 सालों तक मुग़ल शासन का मार्ग प्रशस्त कर गया. 

दिल्ली पर कब्ज़ा करने के बाद बाबर ने 16 मार्च 1527 राणा सांग पर हमला किया, जहाँ उसे पहली बार बराबर की टक्कर मिली, लेकिन खनवा के इस जंग में सांगा की हार हो गई. इसके बाद बाबर ने जनवरी 1528 में चंदेरी (मेदनीराय ), और 6 मई 1529 को घाघरा (बिहार) के शासक इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी से जंग किया. ये उसकी जिंदगी की आखिरी जंग थी.   

पानीपत, खनवा व घाघरा की जंग के बाद भारत पर बाबर का शासन मजबूत हो चुका था, लेकिन उसका स्वास्थ्य निरन्तर गिरता जा रहा था. बाबर अपनी युवावस्था में अत्यधिक शक्तिशाली था, किन्तु अब बाबर के आखिरी दिन आ गये थे. 1530 ई. में उसका पुत्र हुमायूं गम्भीर बिमारी में मुब्तला हो गया. उसके जिन्दा बचने के आसार कम होने लगे तब बाबर ने खुदा से दुआ की कि वह हुमायूं की ज़िन्दगी बक्श दे और बदले में उसकी ज़िन्दगी ले ले. हकीकत में जैसे-जैसे हुमायूं ठीक होने लगा बाबर की सेहत गिरती चली गई. आखिर  में, 26 दिसम्बर, 1530 ई. को बाबर की मौत  हो गई और उसकी इच्छा के मुताबिक उसे काबुल में दफनाया गया.

 जब बाबर की मौत हुई उस वक़्त हुमायु संभल में था. इसलिए चार दिन बाद 30 दिसम्बर 1530 को दिल्ली में उसका राज्यभिषेक किया गया. 

ऐतिहासिक नज़रिए से बाबर की गिनती दुनिया के महानतम् शासकों में होती है. बाबर एक प्रतिभा सम्पन्न और काबिल इन्सान था. 12 साल की नौ उमरी में उसने भीषण संकटों का सामना जिस सब्र और हिकमत अमली से किया वह काबिले तारीफ है. इतिहासकार प्रो. राधेश्याम ने बाबर की प्रशंसा करते हुए लिखा है, "वह एक सिपाही, जन्मजात योद्धा, कुशल राजनीतिज्ञ व कूटनीतिज्ञ, एक स्नेहिल पति व अनेक गुणों का स्वामी था जो किसी एक ही व्यक्ति में बहुत कम पाये जाते हैं."
 प्रो. आर. पी. त्रिपाठी ने भी इसी तरह के विचारों को व्यक्त किया है. उनके शब्दों में, "बाबर असाधारण प्रतिभा-सम्पन्न व योग्य व्यक्ति था. उसमें अनेक गुणों का समावेश था जो उसके परिवार के कुछ ही लोगों में थे."

इतिहासकार ए. के. मित्तल लिखते हैं,  "बाबर अत्यन्त महत्वाकांक्षी व योग्य सेनापति था. बाबर ने भारत की सैन्य पद्धति को भी एक नवीन दिशा दी. नई-नई युद्ध पद्धति एवं बारूद के प्रयोग से भारतीयों को बाबर ने ही अवगत कराया. छोटी-सी सेना होते हुए भी उसने अपने सैन्य-संचालन व व्यूह-रचना के आधार पर इब्राहिम लोदी व राणा सांगा जैसे वीरों को परास्त किया था. अपनी सैनिक योग्यता के आधार पर ही उसने भारत में एक नवीन वंश के शासन की नींव डाली. इस प्रकार मुगल वंश का भारत में संस्थापक बाबर ही था." 
 
लेनपूल ने लिखा है, "इतिहास में बाबर का स्थान अमर है और इसका आधार है उसकी भारत-विजय जिससे एक शाही वंश की स्थापना हुई."

उल्लेखनीय है कि बाबर मात्र विजेता ही नहीं वरन् प्रकाण्ड पण्डित भी था. विश्व इतिहास में ऐसे बहुत कम व्यक्ति हुए हैं, जो विजेता और विद्वान दोनों ही हों. बाबर इसी प्रकार के व्यक्तियों में से एक था. प्रो. त्रिपाठी ने लिखा है, "उसका साहित्यिक योगदान, सैनिक उपलब्धियों से कम महत्वपूर्ण नहीं है." उसने अपनी आत्मकथा 'तुजके बाबरी' (जो बाबरनामा के नाम से प्रसिद्ध है) में अपने विचारों को अत्यन्त रोचक एवं शुद्ध शैली में पेश किया है. यह पुस्तक तुर्की भाषा में है. इस ग्रन्थ से स्पष्ट होता है कि बाबर को भाषा पर पूर्ण नियन्त्रण व अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता थी. 

इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत के मध्यकालीन इतिहास में बाबर का विशिष्ट स्थान है. स्मिथ ने बाबर की प्रशंसा करते हुए लिखा है, "अपने युग में बाबर एशिया में अत्यन्त जाज्वल्यमान शासक था. वह किसी भी देश और युग के शासकों की कोटि मे उच्च स्थान पर था." बाबर के चचेरे भाई हैदर मिर्जा का बाबर के विषय में कथन उल्लेखनीय है. हैदर मिर्जा ने लिखा है, "वह अनेक प्रकार के गुणों से विभूषित था. उसमें अगणित उत्तमताएं थीं और सबसे बड़ी उत्तमता थी उसकी वीरता एवं मानवता. उसके परिवार में उससे पहले किसी में इस प्रकार का गुण नहीं था और उसकी कौम के किसी आदमी ने इतना अद्भुत कार्य नहीं किया था."

