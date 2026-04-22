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पहलगाम हमले की बरसी पर गरजे हिदायत भुट्टो; पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क पर उठाए गंभीर सवाल

Anniversary Of Pahalgam Terror Attack: पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के हिदायत भुट्टो ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए सीमा पार आतंकवाद पर चिंता जताई. उन्होंने पाकिस्तान की कथित भूमिका पर सवाल उठाए और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ सख्त, समन्वित कार्रवाई की मांग की.

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 22, 2026, 04:36 PM IST

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पहलगाम हमले की बरसी पर गरजे हिदायत भुट्टो; पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क पर उठाए गंभीर सवाल

Anniversary Of Pahalgam Terror Attack: पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के UK और यूरोप ऑर्गनाइज़र हिदायत भुट्टो ने एक कड़ा बयान जारी किया है. उन्होंने इस हिंसा की निंदा की और सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की. इस दुखद घटना को याद करते हुए, भुट्टो ने ANI से कहा, "हम उन बेगुनाह लोगों की जान जाने पर गहरे दुख और कड़ी निंदा के साथ उन्हें याद करते हैं, जिनकी जान बेरहमी से ले ली गई, और उन परिवारों को भी याद करते हैं, जिनके जीवन पर दुख और नुकसान की छाप हमेशा के लिए पड़ गई है."

उन्होंने इस हमले को दक्षिण एशिया में सक्रिय आतंकवादी नेटवर्क से लगातार बने खतरे और आतंक की याद दिलाया. भुट्टो ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान का लंबे समय से चला आ रहा 'नॉन-स्टेट एक्टर्स' (गैर-सरकारी तत्वों) को समर्थन देने का रवैया क्षेत्रीय अस्थिरता में काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार है.

उनके मुताबिक "सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने में पाकिस्तान की कथित भूमिका क्षेत्रीय अस्थिरता का एक लगातार बना रहने वाला और बेहद चिंताजनक कारण है." उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संगठनों और विश्लेषकों की दशकों पुरानी रिपोर्टों का हवाला दिया, जिनमें यह बताया गया है कि ऐसे समूहों को ट्रेनिंग, आर्थिक मदद और लॉजिस्टिक सहायता मिली है, जिससे वे पाकिस्तान की सीमाओं के बाहर, खासकर भारत और अफ़गानिस्तान में हमले करने में सक्षम हो पाए हैं.

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वैश्विक आकलन का हवाला देते हुए, भुट्टो ने हालिया 'ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स' में पाकिस्तान के शीर्ष स्थान पर होने की बात उठाई, और इसे देश की गहरी जड़ें जमा चुकी ढांचागत समस्याओं का नतीजा बताया। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ़ समेत कई वरिष्ठ पाकिस्तानी नेताओं ने अपने बयानों में अतीत में आतंकवादी समूहों से अपने संबंधों की बात स्वीकार की है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता और बढ़ गई है.

भुट्टो ने कहा, "ऐसे समूहों को लगातार बर्दाश्त करने और उन्हें संरक्षण देने से हिंसा और अविश्वास का सिलसिला बना हुआ है." उन्होंने आगे कहा कि इस रवैये ने आतंकवाद से निपटने के वैश्विक ढांचों को कमज़ोर किया है. उन्होंने कहा, "इसने चरमपंथी नेटवर्क को काम करने और अपने पैर पसारने का मौक़ा भी दिया है." तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए, भुट्टो ने एक मज़बूत और समन्वित अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, "इन नेटवर्क को खत्म करने और भविष्य में होने वाले हमलों को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय क़ानून पर आधारित एक मज़बूत, लगातार और जवाबदेह रवैया अपनाना बेहद ज़रूरी है." 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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