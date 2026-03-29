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चीन में उइगर मुसलमानों पर बढ़ा जुल्म, दुनिया भर में उठी इंसाफ की आवाज

Atrocities On Uyghur Muslims In China: चीन में उइगर मुसलमानों पर ऐतिहासिक रूप से धर्म के आधार पर वहां की सरकार जुल्म कर रही है. इसी जुल्म के खिलाफ वर्ल्ड उइगर कांग्रेस कल्चरल कमेटी और उइगर यूरोपियन कल्चर सेंटर द्वारा पूरे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल एशिया में आयोजन किया गया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 29, 2026, 11:18 PM IST

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चीन में उइगर मुसलमानों पर बढ़ा जुल्म, दुनिया भर में उठी इंसाफ की आवाज

Atrocities On Uyghur Muslims In China: भारत का पड़ोसी मुल्क चीन में उइगर मुसलमानों पर वहां की सरकार धार्मिक आधार पर जुल्म करती है. इस संबंध में वैश्विक स्तर पर आवाज उठती रहती है. वहीं, चीन में वहां की सरकार की मजबूत कंट्रोल होने की वजह से उइगर मुस्लिमों पर होने वाले जुल्म की खबरें सामने नहीं आती हैं. इसी कड़ी में वर्ल्ड उइगर कांग्रेस (WUC) ने अपना वीकली ब्रीफ जारी किया है, जिसमें कई इंटरनेशनल कार्यक्रमों पर रोशनी डाली गई है, जिनका मकसद चीन में उइगरों पर हो रहे दमन को सामने लाना है, जिससे पूर्वी तुर्किस्तान में चीन की नीतियों पर दुनिया भर का ध्यान गया है.

पिछले हफ़्ते अलग-अलग महाद्वीपों के उइगर समुदायों ने ईद और नौरोज़ के मौके पर ज़बरदस्त कल्चरल इवेंट्स किए, जबकि पूर्वी तुर्किस्तान में चीन के बढ़ते दमन को लेकर चिंता बनी हुई है. पूरे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल एशिया में हुए समारोहों में पारंपरिक डांस, संगीत, कविता और खाना शामिल था, जो देश निकाला में उइगर पहचान को बचाने की पक्की कोशिश को दिखाता है.

चीन के सिजियांग प्रांत, जिस पहले ईस्ट तुर्की के नाम से जाना जाता था. सिजियां प्रांत में ही उइगर मुस्लिम की भारी तादाद है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सरकार उइगर मुस्लिमों के धार्मिक पहचान, आयोजन आदि पर भी रोक लगाने की कोशिश करती रहती है. साथ ही उइगर मुसलमानों को अवैध तरीके से डिटेंस सेंटर में भी डाला जाता है और उनसे जबरन फैक्ट्रियों में काम करवाया जाता है. 

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वर्ल्ड उइगर कांग्रेस कल्चरल कमेटी और उइगर यूरोपियन कल्चर सेंटर द्वारा ऑर्गनाइज़ किया गया एक बड़ा कल्चरल कॉन्सर्ट था, जिसमें पूरे यूरोप से 200 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स और आर्टिस्ट्स ने हिस्सा लिया. युवाओं ने अहम भूमिका निभाई, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए विरासत को दिखाया, जिससे चल रहे ह्यूमन राइट्स की चिंताओं के बीच समुदाय की हिम्मत पर रोशनी पड़ी. इन सेलिब्रेशन के साथ-साथ, वर्ल्ड उइगर कांग्रेस और उइगर सेंटर फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स ने पेरिस, द हेग और एम्स्टर्डम में एक एडवोकेसी मिशन चलाया. डेलीगेशन ने पॉलिसी बनाने वालों और अधिकारियों से बात की ताकि उइगर समुदायों पर जबरन मज़दूरी, निगरानी और ट्रांसनेशनल दबाव के आरोपों को सामने लाया जा सके. यूरोपियन स्टेकहोल्डर्स ने इस इलाके में चीन की पॉलिसी की लगातार इंटरनेशनल जांच की ज़रूरत दोहराई.

इस हफ़्ते एक दुखद घटना भी हुई, जब एक्टिविस्ट्स ने जाने-माने उइगर लीडर डॉल्कुन ईसा के रिश्तेदारों, हुश्तर ईसा और यालकुन ईसा को ज़बरदस्ती गायब करने की घटना को सामने लाया. उनकी हिरासत के एक दशक बाद भी, उनका पता साफ़ नहीं है, राइट्स ग्रुप्स ने राजनीति से प्रेरित सज़ा देने का आरोप लगाया और ट्रांसपेरेंसी और रिहाई की मांग की.

एक अलग इवेंट में, एक्टिविस्ट रुशान अब्बास ने सरकार के सपोर्ट से ज़बरदस्ती ऑर्गन निकालने के आरोपों पर चिंता जताई, और सबूतों और रिपोर्टों का हवाला दिया, जिनसे पता चलता है कि हिरासत में लिए गए उइगरों को सिस्टमैटिक तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। ये दावे चीन के कंट्रोल वाले इलाकों में ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन को लेकर इंटरनेशनल चिंता को बढ़ाते रहते हैं. यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट में, क्रिस इवांस और मैरी रिमर समेत सांसदों ने चीन पर ज़्यादा डिप्लोमैटिक दबाव बनाने की मांग की, जिसमें धार्मिक आज़ादी पर रोक और सिस्टम में हो रहे गलत कामों को नॉर्मल बनाने पर ज़ोर दिया गया.

इस बीच, पार्लियामेंट हिल पर, कनाडाई अधिकारियों और एक्टिविस्ट ने उइगर-कनाडाई इमाम हुसैन सेलिल की हिरासत के 20 साल पूरे होने का जश्न मनाया, जो बिना कॉन्सुलर एक्सेस के कैद में हैं। वकीलों ने उनके जीवन का सबूत और उनके परिवार से सीधे बातचीत की मांग फिर से उठाई.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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