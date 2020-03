Lockdown के दौरान फल-सब्जी और दूध की न करें फिक्र, घर-घर पहुंचाएगी योगी हुकूमत

लखनऊ: कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन की हालत को देखते हुए उत्तर प्रदेश हुकूमत ने आम अवाम को कोई मुश्किल न हो इसके के लिए बड़ा फैसला लिया है. वज़ीरे आला योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि ज़रूरी सामान घर-घर पहुंचाया जाएगा. किसी को घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है. दरअसल, मुल्क में अगले 3 हफ्तों तक लॉकडाउन के ऐलान के बाद किराने की दुकानों पर भारी-भीड़ उमड़ पड़ी थी. ऐसे में वज़ीरे आला ने अपील की है कि सामाजिक फासला बनाए रखें, ज़रूरी सामान घरों तक पहुंचाया जाएगा.

I would like to assure the 23 crore people of Uttar Pradesh that we have enough stock of essential items like vegetables,milk,medicines etc. For the safety of you and your family don't step out of your houses & maintain social distance: CM Yogi Adityanath. pic.twitter.com/0lsJ3K1tgO

