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यौमे आशूरा क्यों है इतना खास? जानिए 10 मुहर्रम से जुड़ी 20 ऐतिहासिक और मजहबी घटनाएं

Ashura History in Islam: इस्लाम में 10 मुहर्रम यानी यौमे आशूरा को बेहद अहम दिन माना जाता है. मजहबी परंपराओं और इतिहासकारों के मुताबिक, इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थीं. हजरत मूसा (अ.स.) की निजात से लेकर इमाम हुसैन की शहादत तक, कई वजहों से मुसलमान इस दिन खास इबादत करते हैं और रोजा रखते हैं. आइये जानते हैं वो इस्लामी घटनाक्रम?

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 22, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:47 PM IST
यौमे आशूरा क्यों है इतना खास? जानिए 10 मुहर्रम से जुड़ी 20 ऐतिहासिक और मजहबी घटनाएं
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

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