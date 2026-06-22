यौमे आशूरा क्यों है इतना खास? जानिए 10 मुहर्रम से जुड़ी 20 ऐतिहासिक और मजहबी घटनाएं

Ashura History in Islam: इस्लाम में 10 मुहर्रम यानी यौमे आशूरा को बेहद अहम दिन माना जाता है. मजहबी परंपराओं और इतिहासकारों के मुताबिक, इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थीं. हजरत मूसा (अ.स.) की निजात से लेकर इमाम हुसैन की शहादत तक, कई वजहों से मुसलमान इस दिन खास इबादत करते हैं और रोजा रखते हैं. आइये जानते हैं वो इस्लामी घटनाक्रम?

Edited By: Raihan Shahid Published: Jun 22, 2026, 04:39 PM IST | Updated: Jun 22, 2026, 05:47 PM IST join share