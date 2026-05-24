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Opinion: बेरोजगारी, गुस्सा और मीम्स…आखिर क्यों CJP से जुड़ रहे हैं लाखों नौजवान?

Indian Politics and CJP: भारत की सियासत में "कॉकरोच जनता पार्टी" चर्चा का विषय बनी हुई है. "कॉकरोच जनता पार्टी" का नाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अभियान के रूप में तेजी से वायरल हो रहा है. एक वायरल टिप्पणी से शुरू हुआ यह ट्रेंड अब बेरोजगारी, महंगाई और व्यवस्था से नाराज नौजवानों की आवाज बनता दिखाई दे रहा है.

Written By  Sehba Ali|Last Updated: May 24, 2026, 04:10 PM IST

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CJP ने सोशल मीडिया पर विपक्षी और सरकार दोनों की सियासत पर फेरा पानी
CJP ने सोशल मीडिया पर विपक्षी और सरकार दोनों की सियासत पर फेरा पानी

जिस शब्द का इस्तेमाल ताने के तौर पर किया गया, वही अब हजारों-लाखों युवाओं की पहचान बनता दिखाई दे रहा है. इंटरनेट पर शुरू हुआ एक मजाक अब बेरोज़गारी, गुस्से और व्यवस्था से नाराजगी की नई आवाज बन गया है. "कॉकरोच जनता पार्टी" (CJP) नाम का यह ऑनलाइन अभियान इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा में है. शुरुआत में लोगों ने इसे सिर्फ मजाक और मीम समझा, लेकिन धीरे-धीरे यह युवाओं की बेचैनी और नाराज़गी का प्रतीक बन गया.

पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट पर "कॉकरोच जनता पार्टी" यानी CJP का नाम अचानक तेजी से फैलने लगा. इंस्टाग्राम, छोटे वीडियो और मीम्स के जरिए यह अभियान लाखों नौजवानों तक पहुंच गया. अब इसे सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि नई पीढ़ी के गुस्से और सवालों की आवाज माना जा रहा है.

पूरा विवाद 15 मई को शुरू हुआ. उस दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. कई लोगों ने दावा किया कि बेरोजगार नौजवानों की तुलना कॉकरोच से की गई. इसके बाद इंटरनेट पर बहस और नाराजगी का ऐसा दौर शुरू हो गया, जिसने महज चंद घंटों में आंदोलन का रूप ले लिया. 

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बाद में सफाई दी गई कि टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया और उसका असली संदर्भ कुछ और था. लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर गुस्सा फैल चुका था. बहुत से नौजवानों को लगा कि यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि उस सोच का निशानी है जिसमें संघर्ष कर रहे नौजवानों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है.

इसी बहस के बीच अमेरिका में रहने वाले अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर एक व्यंग्यात्मक संदेश शेयर किया. उन्होंने लिखा, "क्या होगा अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं?" यहीं से "कॉकरोच जनता पार्टी" नाम सामने आया. शुरुआत में यह सिर्फ एक व्यंग्य और इंटरनेट मजाक था. 

लोगों को लगा कि यह मीम कल्चर और सिसासी तंज का हिस्सा है. लेकिन कुछ ही घंटों में यह संदेश तेजी से फैल गया. हजारों लोग खुद को "कॉकरोच" बताकर संदेश शेयर करने लगे. इसके बाद एक वेबसाइट बनाई गई, इंस्टाग्राम पेज शुरू हुआ और देखते ही देखते यह इंटरनेट पर सबसे तेजी से फैलने वाले व्यंग्यात्मक अभियानों में शामिल हो गया.

इंस्टाग्राम पर यह समूह खुद को "आलसी और बेरोज़गार कॉकरोचों का संगठन" बताता है और नौजवानों से जुड़ने की अपील करता है. इंटरनेट पर लोगों ने इस पंक्ति को सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि विरोध के एक नए तरीके के रूप में लेना शुरू कर दिया है.

सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि कुछ ही दिनों में इस अभियान में करोड़ों समर्थक जुटा लिए. कई रिपोर्टों में दावा किया गया कि कुछ समय के लिए इसके सोशल मीडिया पर समर्थक कई बड़ी सियासी पार्टियों से भी ज्यादा हो गए थे.

मीम्स, ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से बने पोस्टर, छोटे वीडियो, गानों और संपादित चित्रों ने इस अभियान को इंटरनेट कल्चर का हिस्सा बना दिया. कई लोगों ने अपनी तस्वीरों के साथ कॉकरोच का चिन्ह लगाना शुरू कर दिया. कुछ ने "मैं भी कॉकरोच" अभियान चलाया, तो कुछ ने इसे इंटरनेट की नई सियासत कहना शुरू कर दिया.

सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नौजवान इससे जुड़ क्यों रहे हैं? क्या यह सिर्फ मजाक है? शायद नहीं. कई सियासी जानकारों का मानना है कि इसकी लोकप्रियता के पीछे नौजवानों की बढ़ती निराशा छिपी हुई है. सरकार का रवैया, बेरोजगारी, असली मुद्दों से परे हटकर मजहब की सियासत से नौजवान ऊब चुके हैं, और अब तरक्की चाहते हैं.

आज का नौजवान बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक होने, महंगी पढ़ाई, कम रोजगार के मौके, बढ़ती महंगाई और सियासी प्रतिनिधित्व की कमी जैसी परेशानियों से परेशान है. बहुत से नौजवानों को लगता है कि उनकी परेशानियों पर गंभीर चर्चा नहीं होती है.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब कोई अभियान नौजवानों की भाषा यानी मीम्स, इंटरनेट जोक और डिजिटल कल्चर में बात करता है, तो नौजवान उससे जल्दी जुड़ जाते हैं. यही वजह है कि "कॉकरोच जनता पार्टी" इतनी तेजी से फैलती चली गई.

इस अभियान की सबसे अलग बात यह है कि यह पारंपरिक राजनीति की तरह नहीं चलता. यहां लंबे भाषणों से ज्यादा मीम्स का इस्तेमाल होता है. पोस्टरों से ज्यादा छोटे वीडियो बनाए जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा सोशल मीडिया कहानियों का सहारा लिया जाता है. 

नई पीढ़ी के लिए यह मजेदार भी है और अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ भी लगता है. कई नौजवानों का कहना है कि गंभीर सियासी बहसों से भरे इंटरनेट में यह अभियान व्यंग्य के जरिए नाराजगी जाहिर करने का तरीका बन गया है.

दिलचस्प बात यह है कि यह अभियान सिर्फ सरकार की आलोचना तक सीमित नहीं है. इसके समर्थक विपक्षी दलों पर भी सवाल उठाते हैं. उनका कहना है कि देश में इतनी बड़ी नौजवान आबादी होने के बावजूद कोई भी सियासी दल नौजवानों की परेशानियों को अपनी सियासत का मुख्य मुद्दा नहीं बना पाया.

नौजवानों के बीच यह भावना लगातार बढ़ रही है कि पारंपरिक राजनीति उनकी भाषा, उनके गुस्से और उनकी परेशानियों को समझने में पीछे रह गई है. यह अभियान लोगों को सड़कों पर उतरने से ज्यादा इंटरनेट के जरिए विरोध करने के लिए प्रेरित करता है. इसमें नेताओं से सवाल पूछना, सोशल मीडिया पर जवाब मांगना, ऑनलाइन अभियान चलाना और वायरल कंटेंट के जरिए मुद्दे उठाना शामिल है.

कुछ लोग इसे लोकतंत्र में डिजिटल भागीदारी का नया रूप मान रहे हैं. हालांकि आलोचकों का कहना है कि सिर्फ मीम्स और इंटरनेट अभियानों से असली सियासत में बदलाव नहीं आता है. अब सबसे बड़ी बहस यही है कि क्या यह सिर्फ कुछ दिनों का ट्रेंड है या भविष्य की नई सियासत की शुरुआत? कुछ लोग इसे नौजवानों की असली नाराजगी मानते हैं, जबकि कुछ इसे इंटरनेट का अस्थायी फैशन बता रहे हैं.

कई लोगों ने यह सवाल भी उठाया कि क्या सोशल मीडिया पर मिली लोकप्रियता कभी वास्तविक राजनीतिक ताकत में बदल पाएगी? क्योंकि भारत की सियासत अब भी जमीनी संगठन, जातीय समीकरण और क्षेत्रीय प्रभावों पर काफी हद तक टिकी हुई है. जैसे-जैसे यह अभियान लोकप्रिय हुआ, वैसे-वैसे विवाद भी बढ़ने लगे. कुछ लोगों ने इसे सिर्फ इंटरनेट का तमाशा बताया. कुछ ने इसके पीछे विपक्षी दलों की सियासी रणनीति होने का दावा किया. 

वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि यह नौजवानों की निराशा का गलत इस्तेमाल कर रहा है. लेकिन "कॉकरोच जनता पार्टी" की सबसे बड़ी कहानी शायद सियासत नहीं, बल्कि मनोविज्ञान की है. यह उस पीढ़ी की कहानी है जो इंटरनेट पर बड़ी हुई, जो मीम्स में बात करती है, जो बेरोज़गारी और अनिश्चित भविष्य से परेशान है और जो अब अपनी नाराजगी को डिजिटल भाषा में बदल रही है.

हो सकता है कि यह अभियान कुछ समय बाद खत्म हो जाए. यह भी मुमकिन है कि यह सिर्फ एक वायरल ट्रेंड बनकर रह जाए. लेकिन यह भी सच है कि इसने यह दिखा दिया है कि आज का नौजवान सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रहना चाहता. वह सवाल पूछना चाहता है, अपनी बात सुनाना चाहता है और अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है. शायद यही वजह है कि इंटरनेट पर शुरू हुआ एक मजाक अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है.

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सेहबा अली सैफ़ी जी मीडिया समूह के Salaam TV में रिपोर्टर और एंकर हैं. उन्हें ब्रॉडकास्ट मीडिया में 6+ वर्षों से ज्यादा का अनुभव हैं. न्यूज़ रूम, स्टूडियो एंकरिंग और फील्ड रिपोर्टिंग में उन्हें महार...और पढ़ें

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