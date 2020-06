जानिए क्यों सोशल मीडिया यूज़र्स युवराज सिंह से मांफी मांगने को बोल रहे हैं

नई दिल्ली: हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक ऑलराउंडर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) सिंह ट्रोल कर रहे हैं और लोग युवराज सिंह से माफी मांगने को कर रहे हैं. दरअसल युवराज सिंह ने स्पिन गेंदबाद युजवेंद्र चहल की ज़ात को लेकर तबसिरा किया था. तब से ही उन्हें लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया. युवराज सिंह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और टि्वटर पर #युवराज_सिंह_माफी_मांगो ट्रेंड कर रहा है.

टीम के सलामी बल्लेबाज़ रोहित शर्मा के साथ इंस्टाग्राम पर लाइव चैट करते हुए गेंदबाज युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) का मज़ाक उड़ाते हुए एक कुछ ऐसा कह दिया जिससे खास तबके के लोग नाराज़ हो गए. बता दें कि रोहित शर्मा भी चहल के टिकटॉक वीडियो का मज़ाक बना रहे थे लेकिन उन्होंने युवी की तरह मुतनाज़ा लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया.

Every celebrity in our country is filled with casteism.

Some show it publicly & others reveal it by mistake !

By mistakenly @YUVSTRONG12 has revealed his true face to us. i.e Casteist face !#युवराज_सिंह_माफी_मांगो

— Pratik surwade (@pratik__surwade) June 2, 2020