Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3012137
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

चुनावी ‘जंग’ के बाद अब व्हाइट हाउस में आमने-सामने होंगे ट्रंप और ममदानी

Zohran Mamdani Meeting Trump: न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात कई वजहों से अहम मानी जा रही है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 20, 2025, 11:05 PM IST

Trending Photos

चुनावी ‘जंग’ के बाद अब व्हाइट हाउस में आमने-सामने होंगे ट्रंप और ममदानी

Zohran Mamdani Meeting Trump: न्यूयॉर्क सिटी के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी इस 21 नवंबर को व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे. यह मुलाक़ात इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि चुनाव अभियान के दौरान दोनों नेताओं के बीच लगातार तीखी बयानबाजी होती रही थी. व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में ट्रंप ने बताया कि यह मुलाकात मेयर ममदानी की ही रिक्वेस्ट पर हो रही है. 

ट्रंप ने अपने बयान में उन्हें “कम्युनिस्ट मेयर” कहकर संबोधित किया था और धमकी दी थी कि अगर शहर की नीतियों में सुधार नहीं हुआ तो न्यूयॉर्क को मिलने वाला अरबों डॉलर का संघीय फंड रोका जा सकता है. ट्रंप ने मतदान से कुछ दिन पहले ममदानी के प्रतिद्वंद्वी स्वतंत्र उम्मीदवार कुओमो का खुलकर समर्थन किया था. उनका कहना था कि ममदानी की “लेफ्ट झुकाव वाली नीतियां” न्यूयॉर्क को और असुरक्षित बना देंगी.

ममदानी ने भी नहीं दिखाई नरमी
जीत के बाद अपने विजय भाषण में ममदानी ने ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा था, “अगर ट्रंप मेरी जीत की खबर सुन रहे हैं तो अपनी टीवी की आवाज़ थोड़ा और बढ़ा लें.” उनका यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था और समर्थकों ने इसे “ट्रंप के लिए जवाब” बताया था.

Add Zee News as a Preferred Source

ये मुलाकात इतनी महत्वपूर्ण क्यों?
न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात कई वजहों से अहम मानी जा रही है. ट्रंप और ममदानी चुनाव के दौरान एक-दूसरे पर लगातार हमले करते रहे थे. अब पहली बार दोनों व्हाइट हाउस में आमने-सामने होंगे. मुलाकात में न्यूयॉर्क की फंडिंग, सुरक्षा और माइग्रेशन नीति पर चर्चा हो सकती है. ट्रंप ने फेडरल फंडिंग रोकने की धमकी दी थी, जबकि ममदानी अपने प्रोग्रेसिव एजेंडा को आगे बढ़ाना चाहते हैं.

कौन हैं ममदानी?
दरअसल, जोहरान ममदानी 34 साल के भारतीय मूल के हैं. ममदानी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी जुड़े हैं. उन्होंने इस महीने की शुरुआत में न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीत लिया. चुनाव से पहले वे न्यूयॉर्क के बाहर ज़्यादा मशहूर नहीं थे, लेकिन जीत के बाद वे राष्ट्रीय राजनीति में तेज़ी से उभरता हुआ बड़ा नाम बन गए हैं. लोग उन्हें एक युवा, सीधा और बदलाव लाने वाला नेता मान रहे हैं, जिसकी वजह से अब पूरे देश में उनकी चर्चा हो रही है.

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Zohran Mamdani Meeting TrumpNew York Mayor Mamdani

Trending news

Bangladesh news
क्या शेख हसीना को भारत सौंप देगा? NSA मीटिंग के बाद दिल्ली–ढाका में हलचल तेज
Pakistan News
खैबर पख्तूनख्वा में फिर हिंसा, पुलिस टीम पर हमला; दो जवानों की मौत, चार घायल
delhi riots 2020
दिल्ली दंगा: मोदी सरकार गिराना चाहते थे शरजील इमाम, SC में पुलिस का बड़ा दावा
traffic police
Uttar Pradesh:ड्राइवर हनीफ और अफजल पर ट्रैफिक पुलिस ने बिना किसी गलती के ठोका चालान!
Saharanpur Muslims on Terrorism
हम देश के गद्दारों के साथ नहीं; आतंक के आरोपियों पर मुसलमानों का दो टूक
Femicide in Israel
गज़ा में लाशों की ढेर बिछाने वाले इस्राइली अपनी ही लड़कियों की क्यों कर रहे हत्याएं?
Al Falah University News
AMU इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट से अल-फलाह यूनिवर्सिटी OUT
Balochistan news
Balochistan: 12 नवंबर को उठाया, 19 को लाश मिली; पाकिस्तानी फौज पर हत्या का आरोप
delhi blast case
लाल किला ब्लास्ट केस में NIA की बड़ी कार्रवाई, 4 और आरोपी गिरफ्तार
Bareilly News
"मुझे मारने आया था'; आला हजरत खानदान की बहू ने अपने ससुर तौकीर रजा पर लगाया आरोप