‘यह अपहरण नहीं तो क्या है?’ जोहरान ममदानी भड़के, मादुरो हिरासत पर ट्रंप को घेरा

Zohran Mamdani on Maduro Detention: जोहरान ममदानी ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की हिरासत को अपहरण बताया. उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से इस कार्रवाई का कड़ा विरोध करने को कहा और उन पर अंतरराष्ट्रीय कानून तोड़ने का आरोप लगाया.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Jan 04, 2026, 12:30 PM IST

‘यह अपहरण नहीं तो क्या है?’ जोहरान ममदानी भड़के, मादुरो हिरासत पर ट्रंप को घेरा

Zohran Mamdani on Maduro Detention: न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि किसी भी स्वतंत्र देश पर हमला करना "युद्ध का काम" माना जाता है क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है. ममदानी की यह प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद आई है कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर बड़े पैमाने पर हमला किया है और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और अमेरिका एक ट्रांजिशन पीरियड के दौरान वेनेजुएला पर शासन करेगा.

जोहरान ममदानी ने कहा, "मुझे आज सुबह बताया गया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी सेना ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें न्यूयॉर्क में संघीय हिरासत में रखा गया है. एक संप्रभु राष्ट्र पर एकतरफा हमला युद्ध का काम है और संघीय और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है."

न्यूयॉर्क शहर के मेयर के पास है ये शक्तियां
न्यूयॉर्क शहर के मेयर के पास संघीय कार्रवाई पर सीमित शक्ति है, क्योंकि मादुरो और उनकी पत्नी न्यूयॉर्क में अमेरिकी संघीय एजेंसियों की हिरासत में हैं. मेयर ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे ट्रंप प्रशासन द्वारा सत्ता परिवर्तन का प्रयास बताया. जोहरान ममदानी ने कहा, "सत्ता परिवर्तन का यह खुला प्रयास सिर्फ विदेश में रहने वालों को ही प्रभावित नहीं करता। यह सीधे तौर पर न्यूयॉर्क के लोगों को प्रभावित करता है, जिसमें हजारों वेनेजुएला के लोग शामिल हैं जो इस शहर को अपना घर कहते हैं. मेरा ध्यान उनकी सुरक्षा और न्यूयॉर्क में हर व्यक्ति की सुरक्षा पर है."

मादुरो किस शहर में रखा गया है
इस बीच, मादुरो को अमेरिकी आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए शनिवार देर रात न्यूयॉर्क शहर लाया गया. संघीय अभियोजकों ने मादुरो पर लंबे समय से चल रहे नार्को-आतंकवाद और कोकीन तस्करी की साजिश का नेतृत्व करने का आरोप लगाया है. आरोप पत्र अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी द्वारा जारी किया गया था और न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में दायर किया गया था. अभियोजकों का आरोप है कि मादुरो ने दो दशकों से अधिक समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका में भारी मात्रा में कोकीन की शिपमेंट को सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी सरकारी शक्ति का इस्तेमाल किया.

मादुरो पर संगीन इल्जाम
मादुरो पर नार्को-आतंकवाद साजिश, कोकीन तस्करी साजिश, हथियारों से जुड़े अपराध और संबंधित अपराधों का आरोप है. कथित योजना लगभग 1999 में शुरू हुई और 2025 तक जारी रही.
अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, मादुरो ने एक भ्रष्ट, अवैध सरकार की अध्यक्षता की जो ड्रग तस्करी मार्गों की रक्षा के लिए सेना, खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर निर्भर थी. वकीलों का कहना है कि वेनेजुएला से कैरेबियन, मध्य अमेरिका और मैक्सिको के रास्ते हजारों टन कोकीन भेजी गई थी. चार्जशीट में कई सह-आरोपियों के नाम हैं, जिनमें मादुरो की पत्नी, सिलिया फ्लोरेस डी मादुरो, और उनके बेटे, निकोलस अर्नेस्टो मादुरो गुएरा शामिल हैं.

