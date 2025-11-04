Advertisement
ट्रंप-नेतन्याहू के विरोध के बावजूद न्यूयॉर्क में ममदानी की जीत पक्की; लोकल यहूदी का जबरदस्त समर्थन

Zohran Mamdani New York Mayor Election: न्यूयॉर्क में मुस्लिम उम्मीदवार जोहरन ममदानी यहूदी समुदाय के बीच बहस का केंद्र बन गए हैं. इजरायल पर उनकी आलोचना से कुछ यहूदी नाराज हैं, लेकिन कई प्रगतिशील यहूदी उन्हें शहर को अधिक समान और सस्ता बनाने के वादों के लिए समर्थन दे रहे हैं.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 04, 2025, 03:25 PM IST

ट्रंप-नेतन्याहू के विरोध के बावजूद न्यूयॉर्क में ममदानी की जीत पक्की; लोकल यहूदी का जबरदस्त समर्थन

Zohran Mamdani New York Election: अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के मेयर का चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे यहूदी समुदाय में बड़ी बेचैनी और मतभेद देखने को मिल रहे हैं. शहर के इतिहास में पहले बार कोई मुस्लिम उम्मीदवार मेयर बनने की दौड़ में आगे हैं. न्यूयॉर्क शहर के मेयर कैंडिडेट ज़ोहरान ममदानी शहर को ज्यादा सस्ता और समान अवसर वाला बनाने का वादा कर रहे हैं, लेकिन इजरायल की नीतियों पर उनकी तीखी आलोचना ने कई यहूदी नागरिकों को नाराज कर दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कई मौकों पर खुले मंच से ममदानी पर यहूदी विरोधी होने का आरोप भी लगाया है. 

दरअसल, मेयर कैंडिडेट ज़ोहरान ममदानी इजरायल के कट्टर आलोचक है और गाजा में इजरायली हमलों को नरसंहार भी कह चुके हैं. साथ ही इजरायली पीएम नेतन्याहू की गिरफ्तारी भी बात कही थी. इस बयान के बाद कुछ यहूदी नेता और संगठन उन्हें यहूदी विरोधी ठहराने कहने लगे. हालांकि, उन्होंने बार-बार कहा है कि वह हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमलों की निंदा करते हैं और हर निर्दोष जीवन को, चाहे वह यहूदी हो या फिलिस्तीनी, समान रूप से कीमती मानते हैं.

मैनहैटन की सेंट्रल सिनेगॉग की रब्बी एंजेला बुचडाल ने 31 अक्टूबर को एक भावनात्मक भाषण दिया. इस दौरान उन्होंने ममदानी के बयानों को खतरनाक और यहूदी विरोधी बताया. लेकिन किसी कैंडिडेट का समर्थन नहीं किया. उन्होंने यहूदी समुदाय से आपसी झगड़े से बचने की अपील करते हुए कहा, “हम एक-दूसरे पर या तो हमारे साथ या खिलाफ’ का टैग न लगाएं, यह हम सबको नुकसान पहुंचाएगा.” रब्बी बुचडाल ने यह भी कहा कि भले ही ममदानी के पुराने विचारों से असहमति है, लेकिन लोकतंत्र में संवाद जरूरी है.

ममदानी के विचार से हैं सहमत
इसी तरह रब्बी रिक जैकब्स, जो यूनियन फॉर रिफॉर्म ज्यूडाइज़्म के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि यह इलेक्शन आसान फैसला नहीं है. उन्होंने लिखा, “ममदानी यहूदी समुदाय की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील हैं, लेकिन उनका यह विचार कि इजरायल यहूदी राष्ट्र नहीं बल्कि सभी नागरिकों का राज्य होना चाहिए. चिंता का विषय है.”

विरोधी ने बोला हमला
वहीं, न्यूयॉर्क के कंज़र्वेटिव रब्बी इलियट कॉसग्रोव ने ममदानी को यहूदी समुदाय की सुरक्षा के लिए खतरा बताया. उन्होंने कहा कि ज़ायनिज़्म, इज़रायल और यहूदी आत्मनिर्णय हमारे धर्म और पहचान का मूल हिस्सा हैं.”

