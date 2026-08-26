/RSS के विरोध के बीच जोहरान ममदानी का दो टूक, भागवत के कार्यक्रम में नहीं देंगे दखल!

ममदानी ने कहा कि एक भारतीय-अमेरिकी और एक विविधतापूर्ण शहर के मेयर के तौर पर, वह ऐसे आंदोलन का "कड़ा विरोध" करते हैं. न्यूयॉर्क के 10वें कांग्रेसी जिले के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ब्रैड लैंडर, सिटी काउंसिल की सदस्य शहाना हनीफ़ और हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित और ईसाई समुदायों के प्रतिनिधियों ने न्यूयॉर्क सिटी हॉल के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भागवत के कार्यक्रम के खिलाफ अभियान में हिस्सा लिया. 1939 में गार्डन में हुई 'जर्मन अमेरिकन बुंड' रैली का ज़िक्र करते हुए लैंडर ने कहा: "इसे इस कार्यक्रम की मेज़बानी नहीं करनी चाहिए." हनीफ ने कहा कि न्यूयॉर्क के विविधतापूर्ण दक्षिण एशियाई समुदायों ने "RSS से जुड़ी नफरत भरी विचारधारा और हिंसा का असर महसूस किया है."