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RSS के विरोध के बीच जोहरान ममदानी का दो टूक, भागवत के कार्यक्रम में नहीं देंगे दखल!

Zohran Mamdani on RSS Event: न्यूयॉर्क शहर के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में RSS प्रमुख मोहन भागवत के प्रस्तावित कार्यक्रम का विरोध हो रहा है और कुछ स्थानीय समूह RSS पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं. इस विवाद के बीच न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने बड़ा बयान दिया है.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 26, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 09:53 AM IST
RSS के विरोध के बीच जोहरान ममदानी का दो टूक, भागवत के कार्यक्रम में नहीं देंगे दखल!

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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