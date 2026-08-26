/RSS के विरोध के बीच जोहरान ममदानी का दो टूक, भागवत के कार्यक्रम में नहीं देंगे दखल!

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Zohran Mamdani on RSS Event: न्यूयॉर्क शहर के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में RSS प्रमुख मोहन भागवत का एक कार्यक्रम होने वाला है. इस कार्यक्रम का विरोध हो रहा है. स्थानीय लोग RSS पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं और कई जगहों पर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच, न्यूयॉर्क शहर के अधिकारी ज़ोहरान मामदानी ने संकेत दिया है कि उनका प्रशासन कार्यक्रम को रोकने के लिए दखल नहीं देगा, क्योंकि शहर के पास शायद किसी निजी कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार नहीं है.
मामदानी ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा, "मैं इस रैली का समर्थन नहीं करता, लेकिन मुझे नहीं पता कि शहर के पास किसी निजी कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार है या नहीं." उनके ये बयान तब आए जब 61 नागरिक अधिकारों, धार्मिक, सामुदायिक और वकालत करने वाले संगठनों के एक समूह ने मैडिसन स्क्वायर गार्डन पर 29 अगस्त के कार्यक्रम को रद्द करने का दबाव डाला. मामदानी ने कहा कि वह ऐसी विचारधाराओं का विरोध करते हैं जो लोगों को अलग-थलग करने या बाहर रखने की सोच पर आधारित हैं. साथ ही, उन्होंने भारत के उस विचार को याद किया जो उन्हें अपने परिवार से मिला था.
उन्होंने कहा, "मैं यहां हमारे शहर के इतिहास के पहले भारतीय-अमेरिकी मेयर के तौर पर भी खड़ा हूं, और मेरी मां का परिवार अभी भी भारत में ही रहता है." मेयर जोहरान ममदानी ने कहा, "मेरे परिवार ने मुझे भारत की जो सोच सिखाई थी और जिसे मैंने करीब से जाना था, वह एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष गणराज्य और विविधतापूर्ण समाज की सोच थी, जिसमें भारत के हर व्यक्ति को अपना माना जाता था." उन्होंने आगे कहा, "सच कहूं तो, किसी भी देश के बारे में लोगों को अलग-थलग करने या बाहर रखने की सोच पर आधारित किसी आंदोलन का बढ़ना बहुत चिंताजनक रहा है."
ममदानी ने कहा कि एक भारतीय-अमेरिकी और एक विविधतापूर्ण शहर के मेयर के तौर पर, वह ऐसे आंदोलन का "कड़ा विरोध" करते हैं. न्यूयॉर्क के 10वें कांग्रेसी जिले के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ब्रैड लैंडर, सिटी काउंसिल की सदस्य शहाना हनीफ़ और हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित और ईसाई समुदायों के प्रतिनिधियों ने न्यूयॉर्क सिटी हॉल के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भागवत के कार्यक्रम के खिलाफ अभियान में हिस्सा लिया. 1939 में गार्डन में हुई 'जर्मन अमेरिकन बुंड' रैली का ज़िक्र करते हुए लैंडर ने कहा: "इसे इस कार्यक्रम की मेज़बानी नहीं करनी चाहिए." हनीफ ने कहा कि न्यूयॉर्क के विविधतापूर्ण दक्षिण एशियाई समुदायों ने "RSS से जुड़ी नफरत भरी विचारधारा और हिंसा का असर महसूस किया है."
इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के अमीन ज़मा ने कहा कि यह अभियान किसी धार्मिक समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि एक विचारधारा के खिलाफ है. उन्होंने कहा, "आज हमारा संदेश हिंदुओं के खिलाफ नहीं है. हमारा संदेश उस विचारधारा के खिलाफ है जो नागरिकता और राष्ट्रीयता को धार्मिक पहचान के आधार पर तय करना चाहती है."