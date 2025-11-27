Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3020361
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

व्हाइट हाउस में UFC इवेंट में नहीं जाएंगे ममदानी, कहा- ‘सबसे अजीब’ नज़ारा!

Zohran Mamdani White House Visit: ज़ोहरान ममदानी ने ट्रंप से मुलाकात से पहले व्हाइट हाउस में UFC से जुड़ी एक किताब देखकर हैरानी जताई. उन्होंने 2026 में होने वाले UFC इवेंट में जाने से इनकार किया और ट्रंप को लेकर अपनी पुरानी आलोचना भी दोहराई.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 27, 2025, 04:31 PM IST

Trending Photos

व्हाइट हाउस में UFC इवेंट में नहीं जाएंगे ममदानी, कहा- ‘सबसे अजीब’ नज़ारा!

Zohran Mamdani White House Visit: अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उस वक्त के मेयर कैंडिडेट ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शन के दौरान एक-दूसरे पर जमकर हमला किया, जिसके बाद आखिरकार ममदानी इलेक्शन जीत गए. वहीं, चुनाव जीतने के बाद मेयर ज़ोहरान ममदानी ने हाल ही में व्हाइट हाउस में Donald Trump से मुलाकात के अनुभव को लेकर एक दिलचस्प खुलासा किया है. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि बैठक से पहले उन्होंने व्हाइट हाउस में जो सबसे 'अजीब चीज़' देखी, वह थी एक UFC (मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स) से जुड़ी कॉफी-टेबल बुक.

ममदानी ने ‘द एडम फ्राइडलैंड शो’ में बातचीत के दौरान कहा कि वह मीटिंग के समय का इंतज़ार कर रहे थे और उनके सामने टेबल पर कई तरह की किताबें रखी थीं. उन्हीं में से एक किताब पर लिखा था, 'UFC एट द व्हाइट हाउस'. ममदानी ने बताया कि उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि व्हाइट हाउस में भविष्य में किसी MMA इवेंट की योजना बन रही है. उन्होंने किताब के पन्ने पलटते हुए देखा कि उसमें साउथ लॉन में बनाए जाने वाले अष्टकोणीय ऑक्टागन एरिना के डिजाइन की तस्वीरें थीं.

इस शो में नहीं हिस्सा लेंगे ममदानी
दरअसल, ट्रंप इस साल पहले ही इशारा कर चुके हैं कि अमेरिका की आजादी की 250वीं सालगिरह मनाने के लिए 14 जून, 2026 को व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में एक बड़ा UFC इवेंट हो सकता है. दिलचस्प बात यह है कि यह तारीख ट्रंप के 80वें जन्मदिन से भी मेल खाती है. जब ममदानी से पूछा गया कि क्या वह इस इवेंट में शामिल होंगे, तो उन्होंने हंसते हुए सीधे जवाब दिया, "नहीं." इस बीच एक अलग इंटरव्यू में ममदानी ने ट्रंप को लेकर अपनी पुरानी आलोचना को भी दोहराया. 

Add Zee News as a Preferred Source

अपना स्टैंड किया क्लियर
उन्होंने साफ कहा कि उनकी राजनीतिक राय नहीं बदली है और वह अब भी ट्रंप को 'फासीवादी' और 'तानाशाही प्रवृत्ति वाला नेता' मानते हैं.  उन्होंने कहा कि राजनीति में मतभेदों को खुलकर रखना ज़रूरी है और वह अपने विचारों से पीछे नहीं हटेंगे. लेकिन, व्हाइट हाउस में मीडिया के सामने दोनों के बीच हल्की-फुल्की बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जब एक रिपोर्टर ने ममदानी से ट्रंप को फासिस्ट कहने के बारे में पूछा, तो ट्रंप ने खुद बीच में कहा, "कोई बात नहीं, आप ऐसा कह सकते हैं. इससे समझाना आसान हो जाता है."

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Zohran Mamdani White House VisitZohran Mamdani

Trending news

Indonesia News
इंडोनेशिया में तेज कुदरत का कहर जारी; महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, दहशत में लोग
delhi riots 2020
Delhi Riots 2020: मुस्लिम परिवार को मिला न्याय; 6 युवकों को कोर्ट ने किया रिहा
Sukanta Majumdar on Humayun Kabir
“मस्जिद बनेगी तो राम मंदिर भी बनेगा”, केंद्रीय मंत्री के बयान से सियासत में भूचाल
Holy Month Ramadan
साल 2026 में इस तारीख से शुरू हो रहा रमजान; सिर्फ इतने दिन रह गए हैं बाकी
khandwa news
मुस्लिम आरोपी का पहले हिन्दू संगठनों ने घर जलाया, फिर पुलिस ने चला दिया बुल्डोज़र!
Pakistani Spy kalpana
फर्जी IAS कल्पना भागवत का निकला पाकिस्तान कनेक्शन, पुलिस ने सबूत के किया बड़ा खुलासा
Raisen News
Raisen News:रेप के आरपी की गिरफ्तारी न होने पर मस्जिद और मुस्लिम मोहल्ले में तोड़फोड़
Pakistan Former PM Imran Khan
इमरान खान की बहनों के सामने झुकी पाक सरकार,भारी प्रदर्शन के बाद माननी पड़ी ये शर्तें
Spy Parvez Arrest
जासूसी के आरोप में परवेज गिरफ्तार, बड़ा भाई भारतीय सेना में देश की करता है सेवा
White House Attack Incident
व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी से दहला अमेरिका, हमलावर रहमानुल्लाह गिरफ्तार