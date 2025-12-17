Opinion: सवाल हिजाब का नहीं, एक औरत के सम्मान और असहमति का है

बिहार के सीएम नीतीश कुमार से जुड़ा हालिया वाक़िया सिर्फ़ एक अनजाने में हुई हरकत नहीं है, जैसा कि कुछ लोग इसे साबित करने की कोशिश कर रहे हैं. एक सार्वजनिक मंच पर, एक मुस्लिम महिला डॉक्टर को जॉइनिंग लेटर सौंपते वक्त उनका हिजाब खींचना दरअसल सत्ता की उस बेपरवाही, धमक और गुरूर को उजागर करता है, जहाँ एक औरत का देह, उसकी पहचान और उसकी सहमति की कोई वैल्यू नहीं होती है.

यह मसला कपड़े का बिलकुल नहीं है, यह मसला इख़्तियार, वक़ार और दस्तूरी क़द्रों का है. एक महिला डॉक्टर, जो अपने पेशेवर सफ़र के अहम लम्हे पर मंच पर खड़ी थी, वहाँ कोई निजी नहीं बल्कि पूरी तरह औपचारिक माहौल था. ऐसे में मुख्यमंत्री जैसे आला ओहदे पर बैठे शख़्स के ज़रिए उसके हिजाब को छूना या खींचना संगीन सवाल खड़े करता है. यह हरकत सत्ता और आम नागरिक के दरमियान मौजूद असंतुलन को बेनक़ाब करती है.

सवाल यह नहीं कि नीयत क्या थी? सवाल यह है कि क्या किसी औरत की पर्सनल हदों में दाख़िल होना जायज़ है? जवाब साफ़ है — नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

हिजाब को बार-बार सियासी बहस का मौज़ू बनाया जाता रहा है, लेकिन मुस्लिम औरत के लिए यह उसकी मज़हबी और शख़्सी पहचान का हिस्सा भी है. हिंदुस्तान का संविधान हर फ़र्द को मज़हबी आज़ादी और इज़्ज़त के साथ जीने का हक़ देता है. ऐसे में किसी संवैधानिक पद पर बैठे शख़्स से इस तरह का बर्ताव और भी ज़्यादा संगीन हो जाता है. बात यहां सिर्फ़ हिजाब या नक़ाब की नहीं ये मामला हर औरत की गरिमा और वक़ार से जुड़ा हुआ है. सवाल तब भी यही होते अगर किसी औरत के घूंगट से छेड़छाड़ की जाती.

सवाल इस लिए भी संगीन है, क्योंकी यह कोई अलग-थलग घटना नहीं है कि सत्ता के कुर्सी पर काबिज़ नितिश कुमार के ज़रिए सार्वजनिक मंच पर महिलाओं से जुड़ी सीमाओं और सम्मान की अनदेखी की गई हो. पिछले कुछ वक्त में सीएम नीतीश कुमार के व्यवहार और बयानों को लेकर कई बार तनाज़ा हो चुका है. असेंबली में विपक्षी महिला विधायक से बात करते समय उन्होंने "आप एक महिला हैं” जैसे अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिस पर राबड़ी देवी सहित कई नेताओं ने उनके रवैये को औरतों के लिए अपमानजनक बताया और माफी की मांग उठाई थी.

इसके अलावा चुनावी जनसभाओं में एक महिला उम्मीदवार को माला पहनाते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें स्थानीय नेतृत्व को भी उनके तरीक़े पर तंज करना पड़ा था और उस वक्त भी उनकी सेहत और दिमाग़ी हालत को लेकर सवाल उठाए गए थे.इन घटनाओं को सिर्फ राजनीति की देरी कहकर टालना ठीक , नहीं है ऐसा लगता है की वो एक पैटर्न की ओर इशारा करते हैं, जहाँ सत्ता की भाषा और व्यवहार में महिलाओं के सम्मान और व्यक्तिगत सीमाओं को हल्का-फुल्का ले लिया जाना शामिल रहा है.

अब इस मामले में सीएम से माफ़ी की माँग कोई सियासी नौटंकी नहीं है. यह माफ़ी एक नैतिक और दस्तूरी ज़रूरत है. माफ़ी का मतलब कमज़ोरी नहीं, बल्कि यह तस्लीम करना है कि औरत की वक़ार से जुड़े मामलों में कोई समझौता नहीं हो सकता.अगर इस वाक़िये को हल्के में लिया गया, तो यह समाज को यह पैग़ाम देगा कि ताक़तवर लोगों के लिए औरत की सहमति मायने नहीं रखती.

तसल्ली इस बात की है कि इस वाक़िये पर कई विमन राइट्स विंग, पॉलिटिकल लीडरान और कई समाजी और सियासी शख्सियात ने सख़्त एतराज़ दर्ज कराया है लेकिन वहीं अफसोस इस बात का है की कुछ लोग इस हरकत को ‘छोटी बात’ कहकर टालना चाहते हैं.

इस सबके बीच सबसे शर्मनाक बात तो ये है की उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निशाद खूब मुस्कुराते हुए कर रहे हैं की "क्या हुआ हिजाब की तो छुआ है, कहीं और तो नहीं छुए हैं".एक सम्मानित पद पर बैठे शख्स जब समाज में ये बोएंगे तो फिर नौजवान नस्ल काटेगी क्या इस बारे में गहन चर्चा की ज़रूरत महसूस की जानी चाहिए और इस तरह के मामलों में ख़ामोश रहने वालों को भी यह समझना चाहिए कि ऐसी ख़ामोशी ही आगे चलकर बड़े ज़ुल्मों की ज़मीन तैयार करती है। जब सत्ता को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता, तो वह और भी बेपरवाह हो जाती है.

आज सवाल एक मुस्लिम औरत का है, कल यह किसी और औरत की इज़्ज़त का भी हो सकता है.

नीतीश कुमार से जुड़ा यह वाक़िया एक इम्तिहान है-सत्ता के लिए भी और समाज के ज़मीर के लिए भी. यह तय करेगा कि हम औरत की वक़ार, उसकी सहमति और उसकी पहचान को सच में कितना अहम मानते हैं. मैं मानती हूं की हिजाब यहाँ बहस का मुद्दा नहीं है. मुद्दा यह है कि कोई भी सत्ता, कोई भी ओहदा, किसी औरत की गरिमा से ऊपर नहीं हो सकता. अगर आज इस पर सवाल नहीं उठे, तो कल बहुत देर हो चुकी होगी.

इसे भी पढ़ें : सरकारी नौकरी को ठोकर मारेंगी डॉक्टर नुसरत; हिजाब विवाद के बाद आहत होकर लिया फैसला