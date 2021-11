जहां आज तक नहीं मनाया गया किसी का जन्मदिन, वहां Allu Arjun ने सेलिब्रेट किया बेटी का Birthday

हैदराबाद: तेलुगु स्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की प्यारी बेटी अल्लू अरहा (Allu Arha) तेलुगु राज्यों में काफी मशहूर हैं. वह सोशल मीडिया पर अपने फैंस और फॉलोअर्स के लिए अरहा के क्यूट वीडियो और तस्वीरों से अपडेट रखते हैं. इनके पोस्ट को लाखों कमेंट्स और लाइक्स भी मिलते हैं और इसलिए अरहा पहले से ही सोशल मीडिया पर काफी क्रेजी स्टार हैं.

अल्लू अरहा ने रविवार को अपना जन्मदिन मनाया. इस मौके पर अल्लू अर्जुन और उनकी पत्नी स्नेहा रेड्डी ने एक बड़ी पार्टी रखी थी. अल्लू अर्जुन, अल्लू स्नेहा रेड्डी, अल्लू अयान, अरहा और परिवार के अन्य युवा सदस्य दुबई गए, जहां उन्होंने जन्मदिन का आनंद लिया.

Emaar properties, the owners of Burj Khalifa hosted Icon Star @alluarjun and his family, and threw #AlluArha the world’s first birthday party held at the tallest level. The private floor has no public access and no birthday party has been hosted at this level until now pic.twitter.com/Wp1Kg5EsDf

— Sarath Chandra Naidu (@imsarathchandra) November 21, 2021