कांग्रेस नेता ने मीटिंग में महिला के सामने बोला भद्दा शब्द, गोली मारने की भी कही बात, देखिए

Amin Bhat Congress J&K: कांग्रेस पार्टी के नेता भी अपनी आला कमान से परेशान हैं. यूं तो इसके कई सबूत सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगे लेकिन हाल ही में जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के पूर्व एमएलए अमी भट्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें वो राज्य में अपनी पार्टी के हालात पर बात करते नजर आ रहे हैं. लेकिन इस दौरान शायद वो ये भूल गए कि उन्हें किस तरह शब्दों का इस्तेमाल करना है. खासतौर पर जब मीटिंग में कोई महिला भी मौजूद हो.

अमीन भट कहते हैं,"हमने दिल्ली वालों को बार-बार बताया कि यहां बहुत गलत हो रहा है. आप चुनाव लड़िए बेशक, अगर आप एक सीट भी रियासत जम्मू-कश्मीर लेके आते हैं तो मेरी दाढ़ी पेशाब पर काट देना और मुझे गोली मारना लाल चौक पर. इस वक्त जो हालात हैं कांग्रेस के रियासत में." अमीन भट्ट आगे कहते हैं,"आज़ाद साहब (गुलाम नबी आजाद) के बगैर कांग्रेस जीरो है रियासत में. अगर आज आप आजाद साहब को लाएंगे ब-हैसियत सीएम, पार्टी अध्यक्ष के तौर पर नहीं, क्योंकि उसने बहुत से लोगों को बनाया, हजारों लोगों को प्रेसिडेंट बनाया. अब उसको सीएम उम्मीदवार ऐलान करना है."

मोहम्मद अमीन भट इतने पुर जोश हैं कि उन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं है कि मीटिंग में कई लोग मौजूद हैं. सबसे बढ़कर वहां एक महिला भी मौजूद हैं. जो कि जम्मू-कश्मीर कांग्रेस की स्टेट इंचार्ज हैं.

जम्मू-कश्मीर कांग्रेस में गुटबाज़ी इस हद तक पहुंच गई है कि अध्यक्ष जीए मीर के रहते रमन भल्ला को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया. ज़राय की मानें तो कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद और कांग्रेस अध्यक्ष जीए मीर के बीच भी मनमुटाव रहता है.

“Shoot me in Lal Chowk if Congress wins a single seat in J&K”

Fmr Congress MLA Mohd Amin Bhat tells Rajni Patel Congress In-Charge J&K.

