बड़ी गलती: भारतीय दिग्गज ने ऑस्ट्रेलिया की बजाए न्यूजीलैंड को देदी मुबारकबाद, देखिए ट्वीट

नई दिल्ली: गुज़िश्ता रोज हुए ICC T20 World Cup के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर टी-20 का खिताब पहली बार अपने नाम कर लिया है. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया. जिसके बाद न्यूजीलैंड ने 173 रनों का टार्गेट दिया. ऑस्ट्रेलियाई टीम बहुत ही आसानी हासिल कर लिया.

ऑस्ट्रेलिया को मिली इस जीत के बाद तमाम दिग्गजों ने उन्हें मुबारकबाद पेश की लेकिन एक भारतीय दिग्गज ने कुछ ऐसा कर दिया कि उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ गया. दरअसल भारतीय गेंदबाज अमित मिश्रा (Amit Mishra) ने जीत की मुबारकबाद ऑस्ट्रेलिया को देने की बजाए न्यूजीलैंड को देदी. जैसी ही उन्होंने यह ट्वीट किया तो लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया.

भारतीय खिलाड़ी अमित मिश्रा (Amit Mishra) ने ट्वीट करते हुए लिखा, "वर्ल्ड कप जीतने के लिए न्यूजीलैंड को बधाई. बढ़िया टीम योगदान, आपने काफी शानदार तरीके से खेला." हालांकि बाद में अमित मिश्रा ने अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया और फिर गलती सुधार कर दोबारा ट्वीट किया और ऑस्ट्रेलिया को बधाई दी लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. क्योंकि लोगों ने उनके ट्वीट के स्क्रीनशॉट लेकर खूब शेयर कर देने शुरू कर दिए थे.

Congratulations team @CricketAus on winning the World Cup . Great team effort. Very well played. #NZvsAUS #T20WorldCupFinal #AajTak #DelhiCapitals #BCCI #T20WorldCup

— Amit Mishra (@MishiAmit) November 14, 2021