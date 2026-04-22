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Zee SalaamZee Salaam Viralयहाँ पति-पत्नी के अलावा नहीं होता है कोई रिश्ता; नाबालिग प्रेमी जोड़े का करा दिया निकाह; वीडियो वायरल

यहाँ पति-पत्नी के अलावा नहीं होता है कोई रिश्ता; नाबालिग प्रेमी जोड़े का करा दिया निकाह; वीडियो वायरल

जमुई जिले के चंद्रदीप थाना इलाके के तहत आढ़ा इलाके में ग्रामीणों ने नाबालिग प्रेमी जोड़े को पकड़कर निकाह करा दिया.दोनों प्रेमी जोड़ा परसा इलाके में घूमते हुए पाए गए. जैसे ही दोनों पर ग्रामीणों की नजर पड़ी और पूछताछ शुरू कर दी और ग्रामीणों ने नाबालिग प्रेमी जोड़े को पकड़कर निकाह करा दिया.  

Edited By:  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Apr 22, 2026, 12:24 PM IST

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यहाँ पति-पत्नी के अलावा नहीं होता है कोई रिश्ता; नाबालिग प्रेमी जोड़े का करा दिया निकाह; वीडियो वायरल

नई दिल्ली: बिहार में आज भी एक लड़का और लड़की या एक महिला या पुरुष का मियां- बीवी के अलावा और कोई रिश्ता नहीं माना जाता है. आये दिन ऐसी खबरें आती रहती है कि प्रेमी जोड़े का ग्रामीणों ने पकड़कर जबरन कराया विवाह!

अभी कुछ दिनों पहले खबर आयी थी जिसमें लोगों ने एक शादीशुदा शिक्षक का विवाह उसी स्कूल की एक शादीशुदा महिला टीचर से जबरन करा दिया, क्यूंकि दोनों को कहीं पर मिलते हुए लोगों ने देखा था. एक समधी का विवाह लोगों ने उसकी समधन से जबरन करा दिया!

 

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प्रेमी जोड़ों की आये दिन ऐसी शादियाँ होती रहती है, चाहे उनकी शादी की उम्र हो या न हो. वो शादी करना चाहते हो या न चाहते हैं. यहाँ उनकी कोई मर्ज़ी नहीं चलती है, बल्कि सिर्फ भीड़ की मर्ज़ी चलती है. भीड़ बस ये जानता है कि एक लड़का- लड़की या एक महिला या पुरुष आपस में मिल- जुल रहा है, तो इसका मतलब दोनों शादी करना चाहते हैं! 

 

ताज़ा मामला बिहार के जमुई जिले का सामने आया है, जहाँ दो नाबालिगों को पकड़ कर लोगों ने उनका निकाह करा दिया. इसका विडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

जमुई जिले के चंद्रदीप थाना इलाके के तहत आढ़ा इलाके में ग्रामीणों ने नाबालिग प्रेमी जोड़े को पकड़कर निकाह करा दिया. ग्रामीणों की मौजूदगी में हाफ़िज़ द्वारा निकाह कराने का वीडियो सामने आया है, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि ये वायरल वीडियो करीब एक माह पहले का बताया जा रहा है. यह वीडियो इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

दरअसल,  चंद्रदीप थाना इलाके के आढ़ा गांव निवासी स्वर्गीय नौशाद शाह की बेटी मुन्नी परवीन और बगल के गाँव चंद्रदीप के निवासी निवासी मोहम्मद इमरान के बीच काफी दिनों से प्रेम-प्रसंग चलना बत्गाया जा रहा है. दोनों का आपस में मिलना जुलना भी होता था.  करीब एक माह पहले दोनों प्रेमी जोड़ा परसा इलाके में घूमते हुए पाए गए. जैसे ही दोनों पर ग्रामीणों की नजर पड़ी और पूछताछ शुरू कर दी.  

धीरे-धीरे स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई और दोनों के परिवार वालों को सूचना देकर उन्हें बुलाया गया. इसके बाद ग्रामीणों की मौजूदगी में दोनों का निकाह करवाया गया. बताया जा रहा है कि बाद में दोनों के परिवार वालों ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया है.  हालांकि, अभी तक किसी भी पक्ष द्वारा थाना में आवेदन नहीं दिया गया है, लेकिन यह नाबालिग शादी का मामला है. तस्वीरों में साफ़ तौर पर देखा जा सकता है कि लड़की और लड़का दोनों नाबालिग दिख रहे हैं. 

इसे भी पढ़ें: तीन तलाक देकर पति जेल गया तो पत्नी-बच्चों को कौन खिला रहा है, कानून पर अमीर-ए-शरियत ने उठाए सवाल?

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