अमेरिका के मेट्रो में लड़कियों ने की लड़कों की पिटाई; Video Viral

नई दिल्लीः हाल के दिनों में देश के कई इलाकों में रोड रेज और सार्वजनिक स्थानों पर लड़कियों के आक्रामक रुख सामने आए हैं. कुछ माह पहले लखनऊ में एक लड़की ने एक कैब चालक की पिटाई कर दी थी, जिसकी वीडियो खूब वायरल हुई थी. वहीं अभी हाल ही में दिल्ली में एक स्कूटर सवार लड़की की वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें जल्दी रास्ता न देने पर वह एक कैब चालक की पिटाई करते हुए नजर आ रही है. एक ठेले वाले से प्याज न देने के लिए भी एक लड़की ने उसकी पिटाई कर दी. हालांकि इस तरह के मामले भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सामने आ रहे हैं. दो दिन से अमेरिका की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें दो लड़कियां एशियाई मूल के लड़कों की पिटाई करती हुई नजर आ रही है.

Shocking video shows a group of female youths, one in a hijab, brutally beating two passive Asian people on a SEPTA train in Philadelphia on Wednesday near Erie Station. pic.twitter.com/DClUZXZBHv

— Andy Ngo (@MrAndyNgo) November 18, 2021