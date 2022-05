शादी में जाना अभी गैर कानूनी नहीं हुआ, पत्रकार दोस्त की शादी में गए थे राहुल

Rahul Gandhi Viral Video: पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों नेपाल के निजी दौरे पर हैं. इस दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि यह एक पब का वीडियो है जिसमें राहुल एक चीनी लड़की के साथ नजर आ रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर तरह-तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए. जिसके बाद कांग्रेस ने तमाम आरोपों के जवाब दिए हैं.

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा नेताओं के सवालों का जवाब देते हुए कहा,"राहुल गांधी एक जर्नलिस्ट दोस्त की शादी में नेपाल गए हुए हैं और शादियों में जाना हमारी संस्कृति हिस्सा है." सुरजेवाला भाजपा नेताओं पर तंज कसते हुए कहा,"अभी इस देश में शादियों में जाना क्राइम नहीं है लेकिन हो सकता है कि भाजपा यह तय करे कि शादी में शामिल होना गैर कानूनी और दोस्त बनान भी जर्म हो."

देखिए क्या बोले रणदीप सुरजेवाला:

Mr Surjewala:

Last when I checked having family in this country, having attending marriage & engagement ceremony is matter of our culture

It has still not becum a crime in this country to b married, to b friend of someone or to attend their marriage celebration@RahulGandhi pic.twitter.com/fByFw8M7U8

— Supriya Bhardwaj (@Supriya23bh) May 3, 2022