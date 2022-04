DC Vs RR: आखिरी ओवर में जमकर हुआ ड्रामा, रिषभ पंत ने गुस्से में वापस बुलाए बल्लेबाज?

Rishabh Pant, DC VS RR No Ball Controversy: दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए आईपीएल के 34वें मुकाबले में भारी ड्रामा देखने को मिला. ड्रामा इतना बढ़ गया था कि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान रिषभ पंत ने बल्लेबाजी कर रहे दोनों बल्लेबाजों को वापस बुलाने तक का इशारा तक कर दिया. मैच के आखिरी ओवर में हुए इस ड्रामे के वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं.

दरअसल दिल्ली ने पहले टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया. जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे राजस्थान रॉयल के बल्लेबाजों की एक नहीं चलने दी. सलामी बल्लेबाज जॉस बटलर 65 गेंदों में 116 और देवदत्त पडिक्कल ने 35 गेंदों में 54 रन बनाए. इसके अलावा कप्तान संजू सैमसन ने 19 गेंदों में 46 रन बनाए. इस तरह राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने 222 रन बनाए और 223 रनों का टार्गेट दिया.

यह भी देखिए:

Namrata Malla के नए लुक ने लोगों के दिल में किया कुछ-कुछ, दिलों पर चली छुरियां

दिल्ली की बल्लेबाजी की बात करें तो पृथ्वी शॉ ने 37, डेविड वॉर्नर ने 28, सरफराज खान ने 1, कप्तान रिषभ पंत ने 44, ललित यादव ने 37, अक्षर पटेल ने 1, शार्दुल ठाकुर ने 10 और रोवमन पॉवेल ने 15 गेंदों में 36 रन बनाए. मैच के ड्रामे की बात करें तो ये आखिरी ओवर में हुए. दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए आखिरी ओवर में 36 रनों की जरूरत थी.

जब दिल्ली को 6 गेंदों में 36 रनों की दरकार थी तो सामने बल्लेबाजी रोवमन पॉवेल कर रहे थे और राजस्थान की तरफ से गेंदबाजी के लिए आए थे ओबेड मैकॉय. मैच उस वक्त दिलचस्प हो गया जब रोवमन पॉवेल ने ओवर की पहली तीन गेंदों में छक्के जड़ दिए लेकिन गेंदबाज की तीसरी गेंद को लेकर विवाद खड़ा हो गया. दरअसल अंपायर ने ओवर की तीसरी गेंद को फुलटॉस बताया तो वहीं दिल्ली का खेमा नो बॉल की मांग कर रहा था.

यह भी देखिए:

हसीन जहां ने शेयर की कुरआन की आयत, मतलब जानकर आप भी करेंगे तारीफ

Ofcourse #noball

We need to this national issue

Retweet

Worst empireing pic.twitter.com/4BjemC1Wvp

— support people (@Support_people_) April 22, 2022