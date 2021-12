लड़की ने झपटमारों को पकड़ा, 100 मीटर घसीटने के बाद भागा बदमाश; देखें, VIDEO

नई दिल्लीः उत्तर पश्चिमी दिल्ली के शालीमार बाग (Shalimaar Bagh in Delhi) इलाके में ट्रैफिक सिग्नल पर मोबाइल फोन छीनने की कोशिश (Trying to snatch mobile at traffic Signal) का विरोध करने पर एक युवती को स्कूटर से घसीटे जाने का मामला सामने (Girl Drag by snatcher) आया है. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हालांकि उस समय लुटेरे भाग निकले, लेकिन सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच के बाद पुलिस ने उनमें से एक की पहचान की और उसे पकड़ लिया.

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान विपिन (21) के रूप में की गई है, विपिन मॉडल टाउन के गुड़ मंडी इलाके का रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक विपिन स्कूटर के पीछे बैठा हुआ था. पीड़ित युवती ने विपिन का जैकेट पकड़ लिया था, जिस कारण युवती को आरोपियों ने करीब 100 मीटर तक घसीटा.

#WATCH | A mobile-snatching incident was reported in the Shalimar Bagh area, on December 16, at 1735 hours, where 2 men on a scooty dragged the victim on the road while snatching her phone: Delhi Police

