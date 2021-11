VIDEO: अब दिल्ली में लड़की ने की कैब चालक की धुनाई, लोग बोले लड़की हो तो क्या...

नई दिल्ली: कुछ माह पहले लखनऊ से एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें एक लड़की एक कैब चालक की पिटाई कर रही थी. बाद में पास उलटा पड़ गया और इस मामले में लड़की के खिलाफ ही पुलिस ने कार्रवाई की थी. अब ऐसा ही एक दिल्ली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक लड़की एक कैब चालक का काॅलर पकड़कर उसे थप्पड़ मार रही है और वहां काफी लोगों की भीड़ जमा दिख रही है. इस वीडियो में जमा कुछ लोग लड़की का विरोध करते नजर आ रहे हैं. हालांकि पुलिस का कहना है कि अब तक हमें कोई शिकायत नहीं मिली है. अगर कैब चालक की तरफ से कोई शिकायत मिलती है, तो लड़की के खिलाफ कार्रवाई की जाएंगी.

Woman beats up a cab driver on the road, video goes #viral pic.twitter.com/DPbHaykGpS

— Zee News English (@ZeeNewsEnglish) November 17, 2021