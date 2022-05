IPL से बाहर हुए चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान जडेजा, CSK ने दी जानकारी

Ravindra Jadejga: मुसीबतों से लड़ रही चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका लगा है. दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान रविंद्र जडेजा टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. चेन्नई सुपर किंग्स ने जानकारी देते हुए बताया कि रविंद्र जडेजा चोट के कारण बाहर हुए हैं. RCB के खिलाफ खेलते हुए जडेजा चोटिल हुए थे. यही कारण है कि वो अगले मैच में दिल्ली के खिलाफ नहीं खेल पाए थे.

जानकारी के मुताबिक रविंद्र जडेजा को बैंगलोर के खिलाफ खेले गए मैच में 4 मई को फील्डिंग के दौरान चोट लगी थी. रविंद्र जडेजा को यह चोट कैच लेने के दौरान लगई है. इसके बाद से ही वो मैच नहीं खेल पाए. टीम की तरफ से बताया गया है कि जडेजा की पसलियों में चोट लगी है.

Official Announcement:

Jadeja will be missing the rest of the IPL due to injury. Wishing our Jaadugar a speedy recovery! @imjadeja

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 11, 2022