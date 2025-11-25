Advertisement
TMC MLA हुमायू कबीर के लिए हिन्दू महासभा ने खोदी कब्र, जिंदा या मुर्दा लाने पर 1 करोड़ का इनाम!

Agra News: बारी मस्जिद विध्वंश के दिन 6 दिसम्बर को शौर्य दिवस और शहीदी दिवस पर पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नीव रखने के टीएमसी के विधायक हुमायू कबीर के ऐलान के बाद आगरा में आगरा में हिंदूवादी नेताओं ने हुमायू कबीर के लिए कब्र खोद कर रख ली है, और कबीर को जिन्दा या मुरदा लाने पर 1 करोड़ का इनाम में देने का ऐलान किया है. 

Nov 25, 2025

Agra News: पश्चिम बंगाल के TMC विधायक हुमायु कबीर को ये बयान देना भारी पड़ गया है कि बाबरी मस्जिद शहीदी दिवस पर वो बंगाल में एक बाबरी मस्जिद की नीव रखेंगे. तीन दिन पहले बंगाल के TMC विधायक के दिए बयान के बाद लगातार उनका विरोध हो रहा है. हुमायू कबीर देश भर के हिन्दू संगठनों के निशाने पर आ गए हैं और भाजपा नेता भी उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं.   

बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाने की बात करने पर टीएमसी विधायक हुमायू कबीर के खिलाफ मंगलवार को हिंदू महासभा ने खुलेआम धमकी दे दी है. आगरा में यमुना किनारे हिन्दू महासभा के लोगों ने हुमायू कबीर के लिए कब्र भी खोदी ली है और जिन्दा या मुर्दा लाने वाले को एक करोड़ से ज़्यादा का इनाम देने की भी घोषणा कर दी है. आगरा के ताजमहल के ठीक पीछे यमुना नदी के किनारा रोड के पास हिंदू महासभा के लोगों ने एक कब्र खोदकर रख ली है और उसमें विधायक के फोटो डालकर कफ़न भी डाल दिया है. संगठन ने दावा किया है कि जो भी बाबरी मस्जिद दोबारा बनाने की बात करेगा. उसे इसी कब्र में हमेशा के लिए दफन कर दिया जाएगा. 

हिंदू महासभा की आगरा जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने अयोध्या के संत परमहंस आचार्य की उस ऐलान की खुली हिमायत की है, जिसमें उन्होंने टीएमसी विधायक हुमायू कबीर की गर्दन काटने वाले को एक करोड़ रुपये इनाम देने की बात कही गई थी. मीरा राठौर ने कहा, "जो हुमायू कबीर को जिंदा या मुर्दा आगरा लाकर देगा, मैं खुद उसे सोने के कंगन भेंट करूँगी. बाबरी मस्जिद दोबारा बनाने का सपना देखने वालों को ये ही कब्र मुबारक होगी." 

वहीँ, हिंदू महासभा नेता सौरव शर्मा ने धमकी भरे लहजे में कहा कि पश्चिम बंगाल क्या, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश में कहीं भी बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे. बाबर का नाम लेने वालों के लिए हमने यह कब्र तैयार की है. हिंदू महासभा ने इसे प्रतीकात्मक विरोध बताया है.

हालांकि, धमकी भरे इन बयानों और कब्र खोदने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इस मामले में पुलिस अभी तक मौन है. किसी तरह का एक्शन लेने की बात सामने नहीं आयी है. 

लेकिन ऐसा लगता है कि  6 दिसम्बर के पहले नेता देश का माहौल बिगाड़ने में पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए मालूम पड़ रहे हैं. 

गौरतलब है कि हर साल 6 दिसम्बर को देश का बहुसंख्यक हिन्दू समाज शौर्य दिवस मनाता है, जबकि मुसलमान इस दिन को शोक दिवस के तौर पर याद करता है. इसी दिन 6 दिसम्बर 1992 को कार सेवकों को भीड़ ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था. इसके बाद देश के अलग- अलग हिस्सों में हिंसा फ़ैल गई थी. 

Salaam Tv Digital Team

Babri Masjid Hindu Mahasabha TMC MLA Humayu kabeer Shaurya Divas Agra

