Pakistan की हार के सदमे में छोटे बच्चे का TV के सामने रो-रोकर बुरा हाल, देखिए VIDEO

नई दिल्ली: पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए ICC T20 World Cup के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से मैच जीत लिया और फाइल में न्यूजीलैंड के साथ खेलने की दावेदारी पेश कर दी. मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 177 रनों का टार्गेट दिया था. जिसे ऑस्ट्रेलिया ने महज़ 19 ओवरों में 5 विकेट रहते हुए हासिल कर लिया.

वेड ने शाहीन शाह अफरीदी पर लगातार तीन छक्के जड़कर टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया. उन्होंने नाबाद 41 रन बनाये और साथ ही प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी अपने नाम किया. वेड के अलावा स्टोइनिस (नाबाद 40) के साथ छठे विकेट के लिये 81 रन की अटूट साझेदारी की. मैच के बाद यूं तो कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इन्हीं में से एक बच्चे का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है.

It's just part of the game my boy stay strong you've a lot of things to achieve #PAKVSAUS #Pakistan #Australia pic.twitter.com/yWOCq0LL23

