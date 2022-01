महिला के बालों में थूकने वाले वीडियो पर जावेद हबीब ने तोड़ी चुप्पी; जानिए सफाई में क्या कहा ?

नई दिल्लीः मशहूर हेयर ड्रेसर जावेद हबीब के एक वीडियो में महिला के बालों में थूंकने वाले मामले पर कड़ी आलोचना हो रही है, ऐसे में जावेद हबीब ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मैंने थूका नहीं था, वह इस तरह की एक एक्टिंग होती है. दरअसल जावेद हबीब का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें नजर आ रहा है कि हबीब एक महिला के बालों के रख-रखाव के बारे में बता रहे हैं और उसी दौरान बालों में पानी की कमी का जिक्र करते हुए महिला के बालों में थूकते हैं. वहीं वहां मौजूद अन्य महिलाएं इसके बाद ताली बजाने के साथ जोर-जोर से हंसने लगती हैं. यह घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आयोजित एक कार्यशाला में हुई जिसमें हबीब एक महिला के बालों पर थूकते दिखाई देते हैं. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

If some people are hurt, then I offer my sincere apologies. My aim is only to educate people, not hurt anyone's sentiments: Jawed Habib, hairstylist pic.twitter.com/Q421TohrqG

ANI (@ANI) January 7, 2022