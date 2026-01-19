Kerala Bus Video: छेड़खानी का विडियो बनाने वाली मुस्लिम लड़की के खिलाफ ही जांच के आदेश!

नई दिल्ली: केरला में एक बस में सेक्शुअल हरासमेंट का विडियो बनाने वाली मुस्लिम लड़की शिम्जिथा मुस्तफा जेल जा सकती हैं. केरल की हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज ने कहा है कि अगर महिला की गलती पाई गई तो पुलिस एक्शन लेगी.

उधर,केरल स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी सोमवार को नॉर्थ ज़ोन के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) को इस विडियो के वायरल होने के बाद आरोपी शख्स की मौत की जांच करने का निर्देश दिया है. कमीशन के ज्यूडिशियल मेंबर, के बैजुनाथ ने एक हफ़्ते के अंदर जांच रिपोर्ट देने को कहा है. इस मामले पर 19 फरवरी को कोझिकोड पब्लिक वर्क्स रेस्ट हाउस में होने वाली कमीशन की मीटिंग में विचार किया जाएगा.

गौरतलब है कि इतवार को कोझिकोड के गोविंदपुरम में अपने घर पर दीपक नाम के 41 साल के एक आदमी ने सुसाइड कर लिया था. इसी आदमी का कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक विडियो वायरल हुआ था, जिसमें ये दावा किया गया था कि उस आदमी ने बस में अपने साथ खड़ी एक लड़की को जान-बूझकर बैड टच किया था. इस विडियो को शिम्जिथा मुस्तफा नाम की एक लड़की ने शूट किये था, और सोशल मीडिया पर शेयर किये था. इस विडियो को लगभग 20 लाख लोगों ने देखा था, और इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी थी.

विडियो वायरल होने से सदमे में था दीपक

मृतक दीपक पेशे से एक सेल्स मैनेजर था. इतवार की सुबह वो सुबह अपने कमरे में लटका हुआ मिला. मृतक के परिवार ने इलज़ाम लगाया है कि वीडियो के सर्कुलेशन से दीपक को बहुत बड़ा मानसिक सदमा पहुंचा था. उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने की बात की है, जिसमें पूरी और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है.

पुलिस ने भी दावा किया है कि वीडियो वायरल होने के बाद दीपक बहुत मेंटल परेशानी में था. उसका कहना था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है. उसे जानने वाले लोगों ने भी कहा कि ऐसा बर्ताव उसके कैरेक्टर के हिसाब से ठीक नहीं था, वो इस तरह का आदमी नहीं था. कोझिकोड मेडिकल कॉलेज पुलिस ने इस मामले में अननैचुरल डेथ का केस दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है.

विडियो बनाने वाली लड़की अपने इलज़ाम पर कायम

हालांकि, इस बीच वीडियो रिकॉर्ड करने वाली महिला ने एक बार फिर अपना आरोप दोहराया हुए कहा है कि गलत फिजिकल कॉन्टैक्ट के बाद उसने यह क्लिप बनाई थी. जब ये घटना पय्यान्नूर इलाके के बस में हुई थी, उसने इसकी सूचना पुलिस को दे दी थी.



